Rapport de match – Wigan 10 – 2 Catalans

Temps forts de la Grande Finale de Super League entre les Wigan Warriors et les Catalans Dragons.

Les Wigan Warriors ont été sacrés champions de Super League après une victoire 10-2 contre les Dragons Catalans lors de la Grande Finale à Old Trafford, l’essai de Liam Marshall s’avérant faire la différence.

Ce furent 40 premières minutes prudentes et brutales entre les deux équipes, alors que les deux équipes luttaient pour percer de solides défenses, avec des conversions de penalty de Harry Smith et Adam Keighran les mettant à égalité à 2-2 à la mi-temps.

Le centre des Dragons Keighran a également passé 10 minutes dans la poubelle pour un tacle sur Kai Pearce-Paul, mais l’équipe française est restée ferme pour s’assurer que la carte ne soit pas trop coûteuse.

L’indiscipline a de nouveau frappé pour les Catalans au début de la seconde période lorsque Tom Davies a été envoyé à la poubelle pour avoir repoussé Marshall et Wigan en a profité lorsque l’ailier lui-même est passé dans le coin et Smith s’est converti pour donner aux Warriors un 8. -2 d’avance avec un peu moins de 30 minutes à jouer.

Wigan a ensuite pris le contrôle avec une autre conversion de penalty de Smith pour prendre un avantage de 10-2 et à partir de là, ils n’ont jamais laissé échapper le match, le « Théâtre des rêves » a éclaté alors qu’ils scellaient une autre victoire célèbre et refusaient à Sam Tomkins sa fin de conte de fées.

Histoire du match

Le match allait toujours être une rencontre fougueuse alors que l’atmosphère électrique d’Old Trafford augmentait la tension et nous l’avons vu en action à peine deux minutes plus tard alors que le capitaine de Wigan, Liam Farrell, effectuait un énorme tir sur Tomkins.

Les deux équipes ont bien terminé les 14 premières minutes avant que les Catalans n’aient la première vraie chance, Tyrone May s’effondre sur le terrain et envoie un chip dans le coin qui a été bien laissé par Jai Field pour entrer en touche alors que Tom Johnstone poursuivait durement.

Keighran a ensuite été envoyé au sin-bin pour son tacle sur Pearce-Paul, l’homme lié à Wigan n’a été sauvé d’un carton rouge que lorsque Pearce-Paul a atterri sur son épaule.

Les premiers points du match sont survenus à la 25e minute alors qu’un tir haut sur Marshall a offert un penalty aux Warriors et Smith l’a marqué pour une avance de 2-0.

Les défenses ont continué à être solides des deux côtés alors que le jeu d’usure se poursuivait, Wigan perdant le rapatrié Ethan Havard après 27 minutes à cause du problème au mollet qui a tourmenté sa saison.

Wigan Warriors : Essais : Liam Marshall (52) ; Conversions : Harry Smith (25, 53, 64) Dragons Catalans : Transformations : Adam Keighran (37)

À seulement trois minutes de la fin des 40 premières minutes, une pénalité pour hors-jeu a donné aux Catalans une chance de ramener le match à égalité alors que Keighran a lancé son coup de pied sur les poteaux pour porter le score à 2-2, rien ne séparant les deux à la mi-temps.

Les Dragons ont connu un début de seconde période terrible alors que Davies a été envoyé à la poubelle pour avoir escorté Marshall hors du ballon, mais ils se sont démenés en défense alors que Bevan French s’est vu refuser ce qui aurait été un essai brillant lorsque la passe de Field a été avancée sous le ballon. pression.

Wigan a finalement trouvé la percée à la 52e minute et Old Trafford a éclaté alors que le vainqueur du trophée Harry Sunderland, Jake Wardle, a trouvé l’espace pour repasser à l’intérieur au skipper Farrell qui a renvoyé le ballon à Marshall pour qu’il passe dans le coin, Smith ajoutant un difficile. conversion pour donner à son équipe un coussin de 8-2.

Un tir haut de Keighran à la 63e minute a ensuite offert à Wigan deux points supplémentaires alors que Smith se glissait et à partir de là, ils ont gardé le contrôle malgré que les Catalans aient tout donné pour essayer d’obtenir plus de points au tableau.

Alors que la sonnerie finale retentissait, la foule s’est déchaînée et les joueurs de Wigan sont tombés à genoux alors que le club ajoutait un autre trophée à son impressionnant cabinet en remportant la sixième victoire en Grande Finale de son histoire.

« Cela a mis du temps à venir » – Ce qu’ils ont dit :

Le centre de Wigan Jake Wardle, vainqueur du trophée Harry Sunderland…

« Cela aurait pu revenir à n’importe lequel des garçons. C’était un véritable effort d’équipe et c’est un véritable moment de fierté.

« Nous sommes un groupe de potes qui font tout les uns pour les autres. Parfois, c’est un peu décousu, mais nous avons creusé profondément. »

L’entraîneur-chef de Wigan, Matt Peet :

« Ça fait du bien et ça a mis du temps à venir. Moi et Rads [chief executive Kris Radlinski] Il y a quelques années, nous avons commencé à parler de ce que nous voulions réaliser au cours des prochaines années, et nous construisons.

« Nous avons un groupe spécial de joueurs, un club spécial de haut en bas, et je suis fier de tout le monde dans l’environnement. »

L’entraîneur des Dragons Catalans, Steve McNamara :

« Lorsque vous perdez une Grande Finale et que vous concédez un essai, vous avez la moitié du match en défense.

« Nous n’avons pas pu continuer en attaque. Je suis très fier de l’équipe toute la saison, mais amèrement déçu.

« Je ne pouvais pas demander mieux. Je n’ai aucun regret, l’équipe n’aura aucun regret. Nous n’avons pas assez bien joué et nous savions que nous devions être au sommet de notre forme ce soir, et nous ne l’étaient pas. »