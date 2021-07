Rapport de match – Warrington 21 – 8 Wigan

Jake Mamo a marqué un essai et a également été éliminé lors de la victoire de Warrington sur Wigan

Warrington Wolves est revenu à l’action en Super League avec une victoire 21-8 sur Wigan Warriors lors d’un derby enflammé au stade Halliwell Jones mercredi soir.

Les essais convertis de Blake Austin et Josh Thewlis ont annulé le doublé non converti de Liam Marshall et ont vu Warrington, qui avait vu les matchs récents reportés en raison de problèmes de Covid-19, mener 12-8 à la pause bien qu’il ne soit pas au meilleur pour certaines parties des 40 premiers minutes.

Stefan Ratchford a inscrit un penalty pour étendre son avance au début de la seconde mi-temps et la victoire a été assurée, bien que de manière légèrement controversée, alors que Jake Mamo a couru du plus profond de sa moitié pour terminer pour le troisième essai des Wolves tandis que Marshall était à terre avec une blessure à la tête.

Mamo a ensuite été envoyé au sin-bin avec Oliver Partington de Wigan pour leur rôle dans une bagarre alors que les températures menaçaient de déborder, tandis que Blake Austin a inscrit un drop goal tardif pour sceller le match pour les hôtes.

Plus à venir…