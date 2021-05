Rapport de match – Warrington 20 – 26 Huddersfield

4:27



Faits saillants alors que Huddersfield a résisté à une riposte en deuxième période de Warrington pour triompher en Super League lundi

Lee Gaskell a traversé deux fois alors que les Huddersfield Giants ont résisté à une riposte en deuxième période des Warrington Wolves pour ne réclamer que leur deuxième victoire de la saison 2021 de la Super League avec un triomphe de 26-20.

Les deux essais convertis de Gaskell et un autre de Jermaine McGillvary ont vu les Giants prendre une avance de 20 points à la mi-temps, faisant taire les 4000 spectateurs qui avaient été admis au stade Halliwell Jones pour la première fois en plus d’un an.

Les Wolves leur ont donné de quoi se réjouir après la pause, mais les essais de Greg Inglis, Daryl Clark et Josh Thewlis les ont amenés à moins de deux points des Giants. Cependant, l’essai de Kenny Edwards a donné à l’équipe adverse la lumière du jour dont elle avait besoin pour tenir.

Les fans de Warrington Wolves applaudissent les joueurs à leur sortie

Stefan Ratchford est revenu du côté de Warrington après son retrait tardif du match nul de la Challenge Cup contre les Catalans et – avec le skipper Jack Hughes suspendu – Mike Cooper a reçu le brassard de capitaine pour diriger le club de sa ville natale.

Huddersfield, quant à lui, n’a fait qu’un seul changement du côté qui a été battu par St Helens en quart de finale de la Coupe, avec Jake Wardle entrant dans le côté au centre à la place de Sam Wood.

Les Giants ont certainement donné une indication précoce de leurs intentions avec deux essais de Gaskell dans les 11 premières minutes du match pour choquer leurs hôtes.

Jermaine McGillvary des Huddersfield Giants marque un essai

Une superbe pause de Ricky Leutele a été poursuivie par Darnell McIntosh dont la passe spéculative a été récupérée par Gaskell pour marquer et l’arrière latéral des Giants a répété l’acte huit minutes plus tard lorsqu’il a traversé la défense des Wolves pour un bel essai en solo.

Sezer était sur la bonne voie avec les deux conversions pour donner aux visiteurs un départ parfait, et cela s’est amélioré pour l’équipe d’Ian Watson six minutes avant la mi-temps lorsque le jeu plus entreprenant des visiteurs s’est terminé avec McGillvary atterrissant dans le coin.

Le demi-arrière Sezer a maintenu son record de 100% avec la chaussure avec une conversion fine de la ligne de touche, puis a démarré sur une pénalité à la dernière minute de la mi-temps pour étirer l’avance de son équipe.

Daryl Clark marque pour Warrington

L’équipe locale avait besoin d’inspiration et a finalement perturbé le tableau de bord trois minutes seulement après le redémarrage lorsque Inglis a réussi à faire glisser le ballon – avant qu’il ne soit contraint de boiter du terrain en raison d’une blessure – et Widdop s’est converti.

Cela a donné aux Wolves le coup de pouce dont ils avaient besoin lorsque le talonneur Clark est passé de la moitié factice, puis Thewlis est passé et, avec Widdop sur la cible avec deux autres buts, ils avaient réussi à revenir dans le match à 20-18.

Mais un essai à 13 minutes de l’homme du match, Edwards, a réglé les Giants vacillants et la pénalité tardive de Sezer les a vus remporter la victoire malgré la dernière tentative de Warrington d’envoyer le match en prolongation.

Réaction d’après-match

