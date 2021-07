Rapport de match – Warrington 16 – 22 Leeds

Ash Handley de Leeds célèbre avec Alex Mellor après avoir marqué un essai.

Les Leeds Rhinos ont survécu à deux hommes éliminés dans les 10 dernières minutes pour remporter une victoire mémorable 22-16 à l’extérieur des Warrington Wolves en forme lors du match de Betfred Super League de lundi.

Robert Lui a mis les Rhinos en tête avec son premier essai de la saison et bien que Danny Walker ait ramené Warrington au même niveau, d’autres scores d’Alex Mellor et Ash Handley ont aidé les visiteurs à prendre une avance de 20-6 à la pause et les ont mis sur la bonne voie. pour une quatrième victoire consécutive.

La deuxième pénalité du match de Rhyse Martin les a mis plus en avant au début de la seconde mi-temps et bien que Leeds ait envoyé Liam Sutcliffe et Lui au sin-bin, les laissant voir le match avec 11 hommes, les Wolves ont vu leur six matchs Le run gagnant de la compétition s’est terminé malgré deux essais tardifs de Josh Charnley.

Wow, juste wow ! Les Rhinos se battent pour la victoire avec trois essais en première mi-temps, jusqu’à 11 hommes au cours des dix dernières minutes et retournent à Emerald Headingley avec une victoire 22-16 pic.twitter.com/4tiRhaNulc – Rhinocéros de Leeds (@leedsrhinos) 5 juillet 2021

Leeds, qui a rejeté les spéculations sur l’avenir de l’entraîneur-chef Richard Agar ce week-end, a récemment passé un mois sans match à la suite d’une épidémie de Covid-19 dans le camp, mais a remporté quatre victoires consécutives malgré le fait qu’il n’ait toujours pas de nombreux joueurs.

Warrington, quant à lui, est entré dans le match en tant qu’équipe de forme en Super League après leurs six victoires successives, y compris des victoires impressionnantes sur les champions St Helens et Wigan Warriors, mais n’a pas réussi à atteindre ces sommets dans un effort fatigué.

Les Rhinos ont été récompensés pour un début entreprenant avec le premier essai du match après sept minutes lorsque Lui a battu l’arrière des Wolves Josh Thewlis dans les airs pour saisir le coup de pied de Sutcliffe pour marquer.

Rob Lui passe pour l’essai d’ouverture de Leeds

Après une ouverture terne de l’équipe locale, ils ont riposté au milieu de la première mi-temps lorsque Walker s’est frayé un chemin à bout portant pour marquer et Ratchford a ajouté les extras.

Cela a incité Warrington à réaliser le meilleur sort du match, mais deux pauses en autant de minutes de Tom Lineham n’ont abouti à rien après une passe en avant de l’ailier puis un superbe tacle de Martin.

Leeds a rebondi de manière dévastatrice en réclamant deux essais en sept minutes pour maîtriser la procédure.

L’attaquant de Leeds James Donaldson prend la défense de Warrington

Une belle ligne de touche dirigée par Handley a vu sa passe intérieure récupérée par le soutien de Mellor pour marquer avant que Handley lui-même ne touche le sol peu de temps après, terminant un mouvement croisé fluide.

Martin a réussi les deux conversions et a infligé une pénalité en fin de première mi-temps pour maintenir son record de 100% et donner à son équipe un avantage de 20-6 à la mi-temps.

Une pénalité de Martin au début de la seconde mi-temps a permis à Leeds de prendre l’avantage car la réponse attendue de Warrington n’a jamais vraiment pris de l’ampleur.

Josh Charnley a attrapé deux essais tardifs pour Warrington

Mais cela s’est transformé en 10 dernières minutes frénétiques lorsque Sutcliffe a abattu Thewlis avec un tacle haut et s’est mérité un sort dans le sin-bin et Warrington a immédiatement fait dire à leur homme supplémentaire quand Charnley est passé.

Puis Lui l’a rejoint après avoir reçu un carton jaune pour une faute professionnelle et Charnley a répété la dose alors qu’il touchait le coup de pied de Blake Austin, mais les Rhinos ont tenu bon pour la victoire.

Réaction d’après-match

1:28 Brad Dwyer donne sa réaction après que Leeds Rhinos ait battu les Warrington Wolves 22-16 Brad Dwyer donne sa réaction après que Leeds Rhinos ait battu les Warrington Wolves 22-16

1:07 L’entraîneur des Warrington Wolves, Steve Price, a déclaré à Jenna Brooks que c’était une « nuit extrêmement décevante » après avoir vu son équipe perdre contre Leeds Rhinos L’entraîneur des Warrington Wolves, Steve Price, a déclaré à Jenna Brooks que c’était une « nuit extrêmement décevante » après avoir vu son équipe perdre contre Leeds Rhinos