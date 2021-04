Rapport de match – Wakefield 18-38 Catalans

1:49



Faits saillants de l’affrontement de la cinquième manche de la Super League Betfred entre Wakefield Trinity et Catalans Dragons

Tom Davies a réussi un triplé d’essais pour Catalans Dragons contre Wakefield Trinity pour la deuxième saison consécutive pour les aider à une victoire 38-18 qui les maintient en contact avec les leaders de la Super League Betfred.

Davies a répété ses triples héroïques d’août dernier et l’international néo-zélandais Dean Whare a marqué ses premiers essais pour les Dragons, qui ont récolté 18 points dans les 12 dernières minutes pour assurer une marge de victoire flatteuse.

Trinity, qui avait été éliminée de la Challenge Cup par les Français en avril, a fait un show stoïque et traîné de seulement deux points après 68 minutes avant de s’effondrer à la fin.

Olly Ashall-Bott célèbre un premier essai pour Wakefield

Les Catalans ont fait revenir l’ancien deuxième rameur de Wigan Joel Tomkins après une interdiction de huit matches pour faire la 300e apparition de sa carrière et l’entraîneur Steve McNamara a offert à Jordan Dezaria, 24 ans, une première apparition en Super League pendant quatre ans.

Mais ils ont été surclassés par leurs trois quartiers en argent vif alors que les Catalans utilisaient la largeur du Mobile Rocket Stadium pour exposer une faille sur le flanc gauche de Wakefield, Davies et Whare marquant trois des quatre essais de leur équipe avant la mi-temps pour établir une avance de 20-12.

L’ancien ailier de Wigan Davies a ouvert le score à huit minutes, grâce à la passe éclair de Whare, mais Trinity s’est devancé quatre minutes plus tard lorsque l’arrière Olly Ashall-Bott, signé dans la semaine en prêt de Huddersfield, a profité du jeu de jambes de demi-arrière Mason Lino pour marquer un essai à ses débuts.

Tom Davies a de nouveau réussi un triplé contre Wakefield

La conversion de Lino a fait 6-4 et le petit Samoan était à quelques centimètres d’ajouter un deuxième essai avant que les Dragons ne trouvent une tache violette.

Le deuxième rameur Mike McMeeken, maintenant son début impressionnant dans sa carrière catalane, a fait tomber le coup de pied haut de Scott Drinkwater pour marquer son deuxième essai pour le club et Sam Tomkins a obtenu Davies pour son deuxième du match.

James Maloney a lancé son deuxième but pour porter le score à 16-6 et, bien que Max Jowitt, un stand-off de troisième choix, ait remporté la poursuite de son propre coup de pied de grubber sur le dernier tacle pour revenir en arrière, les visiteurs ont frappé à nouveau six minutes. avant la pause lorsque Tomkins a travaillé sur Whare pour leur quatrième essai.

Arthur Mourgue des Catalans fait une pause contre Wakefield

Aucun des deux entraîneurs n’aurait été impressionné par les défenses de leur équipe et les Dragons se sont ouverts de manière invitante au début de la seconde mi-temps pour laisser le centre de Wakefield Reece Lyne couper pour le troisième essai de son équipe, que Lino a converti pour réduire le déficit à deux points.

Avec le match de retour dans la balance, les Catalans ont raté quelques chances évidentes de le rendre sûr.

Maloney a mis le remplaçant Jason Baitieri à travers un écart, mais il s’est retourné sur le dos au-dessus de la ligne et le skipper Ben Garcia a lâché le ballon alors qu’il tendait la main.

Dean Whare des Catalans célèbre un essai

Ayant vécu dangereusement, Wakefield a ensuite eu la chance de revenir devant lorsque le centre Bill Tupou, une menace constante à son retour de blessure, a fait passer l’ailier Liam Kay au coin mais la passe a été déclarée en avant.

Le match a finalement été réglé sur 68 minutes grâce en grande partie à une superbe pièce de jeu de McMeeken, qui a trouvé un écart dans la défense à domicile et a géré deux fois dans un mouvement frénétique pour obtenir Whare pour son deuxième essai.

Le match étant terminé, les Catalans ont terminé en contrôle total, Davies complétant son triplé et le centre Samisoni Langi marquant leur septième essai.