Rapport de match – Wakefield 14 – 6 Wigan

Faits saillants du choc de Super League entre Wakefield et Wigan.

Wakefield a infligé à Wigan affaibli sa troisième défaite consécutive en Super League après une solide performance en première mi-temps les a aidés à remporter une victoire 14-6 au Mobile Rocket Stadium.

Les essais en première mi-temps de Ryan Hampshire et Matty Ashurst ont donné une avance de 12-0 à Trinity à la mi-temps et, bien qu’Umyla Hanley ait marqué en seconde période pour Wigan, cela n’a pas suffi à empêcher Wakefield d’enregistrer sa quatrième victoire de la saison.

Les deux équipes ont été durement touchées par des blessures et des convocations représentatives, avec Joe Westerman et Reece Lyne de Wakefield en Angleterre, Kelepi Tanginoa et Liam Kay avec les All Stars des Nations Unies et Bill Tupou blessé.

Joe Bullock est enveloppé par Ryan Hampshire

Wigan était sans 10 membres de l’équipe de premier choix, avec des personnalités comme John Bateman, Liam Farrell et Jackson Hastings, tandis que Zak Hardaker, Tony Clubb et Brad Singleton ont été suspendus.

Le talonneur Brad O’Neill a fait ses débuts pour les Warriors depuis le banc, avec de rares départs donnés aux jeunes James McDonnell et Kai Pearce-Paul.

C’est Wigan qui a commencé le match plus fort, Thomas Leuluai s’est frayé un chemin au-dessus de la ligne après sept minutes pour être retenu.

Lee Kershaw de Wakefield Trinity cherche à dépasser Kai Pearce-Paul

Après plusieurs pénalités, les visiteurs ont continué à faire pression sur la ligne d’essai de Trinity, mais Wakefield a été à la hauteur et a repoussé set après set avec une défense impressionnante.

C’est l’équipe locale qui a débloqué l’impasse à la 16e minute grâce au Hampshire.

Tom Johnstone a retourné un coup de pied et a fait une pause sur le flanc gauche, trouvant le demi-arrière en soutien pour l’essai. La conversion réussie de Mason Lino a donné à Trinity une avance de 6-0.

Les erreurs des Warriors ont permis à Wakefield de rester dans la moitié de terrain de leurs adversaires et de profiter d’une bonne position sur le terrain.

David Fifita de Wakefield Trinity s’arrête

Peu de temps avant la mi-temps, Ashurst a plongé pour le deuxième de la soirée de son équipe après qu’un coup de pied a fait des ravages dans la ligne des visiteurs. Lino a réussi la conversion pour porter le score à 12-0 à la pause.

En seconde période, Wakefield a poursuivi sur sa lancée, Hampshire forçant un abandon précoce de la ligne de but. Les opportunités offensives nettes étaient rares, les deux équipes ayant parfois du mal à garder la possession dans des conditions glissantes.

Les Warriors ont continué à chercher une réponse et à 20 minutes de la fin, Ethan Havard a percé le terrain. L’hélice a été descendue à quelques mètres de la ligne d’essai et Trinity s’est efforcée de garder son avance intacte.

Mais au set suivant, Hanley a croisé, après un passage rapide sur l’aile gauche, pour donner de l’espoir à Wigan. Harry Smith a réussi sa conversion pour porter le score à 12-6 avec 18 minutes à jouer.

À la 68e minute, David Fifita a été retenu sur la ligne d’essai des Warriors alors que Wakefield cherchait à sceller leur victoire. Cependant, cela importait peu car à sept minutes de la fin, Lino a marqué un penalty pour porter le score à 14-6 et confirmer la victoire.