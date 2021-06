Rapport de match – Wakefield 12 – 18 Castleford

3:28



Faits saillants du choc de la Super League entre Castleford Tigers et Wakefield Trinity

Castleford a mis fin à sa série de quatre défaites en Super League avec un triomphe de 18-12 sur Wakefield pour étendre sa séquence de victoires sur ses proches voisins à 15.

Les finalistes de la Challenge Cup détenaient une mince avance de 10-6 à la mi-temps, mais ont dominé le spectacle après la pause, marquant finalement quatre essais contre deux, laissant Chris Chester toujours à la recherche de sa première victoire de derby en tant qu’entraîneur de Trinity.

La victoire a cependant eu un coût, le demi-arrière Gareth O’Brien se dirigeant vers les vestiaires avant la mi-temps avec des béquilles après être tombé maladroitement après avoir botté le ballon.

Wakefield a également subi une blessure d’apparence grave juste avant la pause, avec le centre Bill Tupou transporté du terrain sur une civière, également avec une blessure au genou.

O’Brien est désormais incertain pour Wembley, avec la finale contre St Helens dans un mois, tandis que Tupou semble certain de manquer la sélection pour le Combined Nations All Stars, qui affrontera l’Angleterre vendredi semaine.

George Griffin de Castleford atterrit pour marquer un essai contre Wakefield

Wakefield, qui n’a plus battu les Tigers depuis février 2015, a vu l’ailier anglais Tom Johnstone revenir d’une mise à pied de deux mois avec des problèmes de commotion cérébrale et a également été stimulé par le retour des attaquants Kelepi Tanginoa et Matty Ashurst.

Ils ont fait un effort conscient pour envoyer le ballon à Johnstone, mais leur passe était parfois capricieuse et les deux équipes sont revenues à des tactiques plus directes pour conduire le ballon au milieu.

Bill Tupou de Wakefield est étiré du terrain après une blessure contre Castleford

Les défenses étaient bien au top tout au long de la première mi-temps, bien que l’introduction depuis le banc des compétences de maniement du ballon de David Fifita (Wakefield) et Liam Watts (Castleford) ait contribué à dynamiser l’attaque des deux équipes.

Les Tigers ont ouvert le score au milieu de la première mi-temps lorsque le pilier George Griffin a remporté la poursuite du coup de pied de Paul McShane lors du dernier tacle.

Richardson a converti l’essai mais le skipper de Wakefield Jacob Miller a traversé quatre minutes plus tard, se frayant un chemin vers la ligne après une pause du centre Reece Lyne qui avait ouvert la défense des visiteurs pour mettre en place la position.

David Fifita est abordé par Paul McShane de Castleford

Le but de Mason Lino porte le score à 6-6, mais Castleford a frappé six minutes avant la pause lorsque le centre Peter Mata’utia s’est détaché de sa moitié de terrain pour créer de l’espace pour l’ailier Jordan Turner, qui a battu trois défenseurs sur son chemin vers le coin pour son 13e essai de la saison.

Avec Turner entrant dans les mi-temps à la place d’O’Brien et faisant un travail admirable, Castleford a continué à avoir l’air du côté le plus dangereux en seconde mi-temps.

Le remplaçant Joe Arundel a réussi un énorme tacle de dernier recours pour empêcher l’ailier Derrell Olpherts, mais l’arrière latéral Max Jowitt a offert un essai au capitaine des Tigers Michael Shenton lorsqu’il a raté le coup de pied de Richardson derrière sa propre ligne.

Jordan Turner se bat contre les défenses de Wakefield pour marquer un essai

Cela a porté l’avance des visiteurs à 14-6 et Trinity n’avait aucun moyen de revenir lorsque Mata’utia a pris la passe de Turner pour centrer pour le quatrième essai de son équipe à l’heure.

Richardson n’a pu obtenir qu’une seule conversion, cependant, et Miller a touché le coup de pied de Lino pour son deuxième essai à 12 minutes de la fin pour donner à l’entraîneur de Castleford Daryl Powell une attente nerveuse avant de pouvoir célébrer la septième victoire consécutive de son équipe à Belle Vue.