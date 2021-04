Le penalty d’AJ MacGinty à 10 minutes de la fin s’est avéré révélateur alors que Sale à 14 joueurs devançait Gloucester

Sale Sharks a surmonté un carton rouge en première mi-temps pour Rob du Preez pour améliorer ses perspectives de barrages en Premiership après un triomphe 25-22 sur Gloucester au stade AJ Bell.

Du Preez a été expulsé à la 26e minute avec les Sharks menant 12-5 grâce aux essais de Faf de Klerk et Arron Reed.

Jonny May avait répondu pour les Cherry et les Blancs avant cet incident et George Barton a ensuite ajouté une pénalité pour leur donner une énorme chance de contrarier les challengers des barrages en deuxième période.

Cela semblait être un long tir quand une pénalité de l’AJ MacGinty et Marland Yarde essayaient de faire avancer les hôtes de 14 points, mais les scores rapides de Santiago Carreras et Willi Heinz ont égalisé les choses.

Gloucester a eu l’élan, mais c’est Sale qui l’a rattrapé pour remporter la victoire grâce à trois points de MacGinty.

Malgré leurs coups de bélier aux mains de La Rochelle en quarts de finale de la Coupe des Champions, les Sharks sont en pleine forme et ils ont commencé la rencontre de très bonne façon.

Les hommes d’Alex Sanderson ont constamment exercé des pressions sur la ligne défensive de l’opposition et, bien qu’une occasion ait mal tourné, ils ont été récompensés lorsque Du Preez a percé et déchargé pour que De Klerk marque.

Les hôtes jouaient du rugby couramment, mais parfois ils ont surjoué et les Cherry et les Blancs ont profité d’une autre passe perdue permettant aux lutteurs de la Premiership de contre-attaquer.

Après que le ballon ait été botté vers l’avant, c’est devenu une course à pied entre Luke James et May et il n’y avait qu’un seul gagnant alors que l’aile touchait pour réduire les arriérés à 7-5.

Sale a répondu presque immédiatement, cependant, et a construit un autre essai bien travaillé alors que la passe intérieure de Sam James envoyait Reed à travers le badigeon.

Les Sharks étaient aux commandes, mais ils ont reçu un coup dur lorsque le demi-survol Du Preez a été correctement expulsé pour un tacle dangereux après avoir fait basculer Val Rapava-Ruskin au-delà de l’horizontale.

Barton réduisit alors le déficit du tee avant qu’un passage de jeu haletant n’ait vu le ballon passer régulièrement d’un bout à l’autre du terrain.

Louis Rees-Zammit a été trompé par le rebond alors qu’il était en excellente position pour marquer avant que l’équipe locale ne contre-attaque par Sam James et MacGinty, mais le demi-ballon n’a pas été en mesure d’attraper la passe de James lorsqu’il était dans l’opposition 22.

Les deux équipes ont continué d’attaquer et de retourner le ballon mais, heureusement pour les deux groupes d’attaquants, le jeu s’est finalement arrêté.

C’était la dernière action significative de la mi-temps alors que Sale entrait dans la pause avec quatre points d’avance.

Les Sharks ont rapidement prolongé leur avance en deuxième période alors qu’ils commençaient bien la demie, MacGinty frappant un penalty.

Ils ont également géré la disparité des nombres de manière impressionnante et ont été récompensés pour leur effort grâce à l’essai de Yarde.

MacGinty était l’architecte de la partition, se faufilant à travers la défense avant que l’aile ne s’écrase à bout portant.

Le chemin du retour a semblé long pour Gloucester mais ils ont finalement trouvé la formule pour profiter du carton rouge.

Premièrement, une belle passe de Billy Twelvetrees signifiait que Carreras pouvait atterrir avant de produire un beau mouvement pour Heinz.

Les Cherry et les Blancs ont donné à Rees-Zammit l’espace pour sprinter sur la droite avant de se combiner avec Lewis Ludlow pour envoyer le demi de mêlée à travers la ligne sans opposition.

La conversion de Twelvetrees a nivelé les choses, mais Sale a repris la tête grâce à la botte de MacGinty, qui a coupé en deux les montants à 10 minutes de la fin.

Gloucester est allé à la recherche du vainqueur, jouant le jeu de déchargement qui les avait si bien servis en seconde période, et pensait l’avoir réussi grâce à Mark Atkinson.

Cependant, il a été attribué à un dégagement illégal d’Ed Slater et cela s’est avéré décisif car les Sharks ont remporté une victoire importante.