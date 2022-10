Rapport de match – Vente 13 – 29 Harlequins

Marcus Smith a marqué 24 des 29 points des Harlequins contre Sale

Marcus Smith a prouvé la différence pour les Harlequins tenaces en mettant fin à juste titre au début invaincu de Sale en Premiership au stade AJ Bell.

Le demi-mouche anglais Smith a marqué 24 des 29 points de Quins alors qu’un effort défensif résolu a tenu Sale à distance.

Le triomphe de Quins 29-13 – leur troisième victoire de la campagne – sera sûrement l’un des plus satisfaisants de l’entraîneur-chef Tabai Matson à ce jour après que le premier essai de Nick David ait lancé le bal à Manchester.

Smith a également mis en place l’essai d’ouverture de Quins

Les deux équipes avaient tenté de faire des pauses entreprenantes au moment où Quins a percé à la 11e minute.

La défense des Sharks était restée ferme jusque-là, mais une pause rapide et un coup de pied bien rangé de Smith – lors de sa 100e apparition en Premiership – ont rebondi favorablement pour David, qui a failli passer dans le coin.

Smith a accepté avec un coup de pied difficile, qui a dépassé le poteau.

Les Sharks ont rapidement été à égalité, cependant, avec un travail formidable de Raffi Quirke créant une ouverture pour Sam James, qui a pu charger sous les poteaux sans opposition. Rob du Preez ne pouvait pas manquer la conversion.

Soudain, le match avait pris vie, et quelques minutes plus tard, un penalty de Du Preez a devancé Sale 10-7.

Un jeu expansif de Danny Care a finalement permis à Quins de gagner une chance de pénalité, et Smith était élégant avec un effort à distance pour égaliser à nouveau.

À l’approche de la mi-temps, les deux équipes profitaient de leur part de possession, seulement pour une passe lâche étrange pour arrêter l’élan.

C’était un essai superbement travaillé qui envoyait Quins à la pause avec l’avantage. Des mains rapides dans le dos de gauche à droite ont culminé avec Care fouettant le ballon à Smith, qui s’est précipité près des poteaux.

La botte précise de Smith a permis aux combattants de Matson d’entrer à la mi-temps en menant 17-10.

La précision de Smith est apparue au premier plan au début de la deuxième période, alors que sa tentative de pénalité à distance a navigué jusqu’au milieu pour porter le score à 20-10.

Cependant, les Sharks ont répondu par l’intermédiaire de Du Preez et, en quelques secondes, l’écart était à nouveau réduit à sept.

Cela devenait un affrontement intrigant alors que les deux équipes continuaient à un rythme implacable en essayant d’augmenter leur offre de suprématie, même si c’était une autre pénalité de Smith qui a aidé à garder Sale à distance avec 25 minutes à faire.

Quins avait maintenant le dessus et semblait se concentrer sur ce qui serait une victoire accrocheuse, et plus d’indiscipline des Sharks a permis à Smith une autre chance de passer un penalty à longue distance. Encore une fois, il ne s’est pas trompé en portant l’avance des visiteurs à 26-13.

Lorsque l’homme du moment a lancé un autre penalty pour étendre l’avance à 16 points avec neuf minutes à jouer, il semblait maintenant que le match de Sale était enfin terminé.

Les hôtes ont menacé tardivement mais Quins a tenu bon pour une victoire méritée pour se hisser à la cinquième place du tableau de Premiership.