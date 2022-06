Rapport de match – St Helens 42 – 12 Leeds

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Konrad Hurrell a marqué deux fois contre son ancien club alors que St Helens martelait Leeds

L’ancien favori de Leeds, Konrad Hurrell, a marqué deux essais contre son ancien club pour aider St Helens à remporter une victoire impressionnante de 42-12 qui leur permet de remporter six points d’avance dans leur quête d’un quatrième titre consécutif sans précédent en Super League.

Hurrell, qui a connu un nouveau souffle depuis son déménagement de Leeds cet hiver, a également marqué lors de la victoire 26-0 des Saints à Headingley en avril et ses essais bien réussis au début de chaque mi-temps les ont mis sur leur chemin. à une sixième victoire consécutive en championnat.

Le pilier anglais Alex Walmsley a également touché le sol deux fois alors que les Saints ont marqué 16 points au cours des 14 dernières minutes contre les visiteurs qui s’estompent rapidement.

La misère de Leeds a été aggravée par le renvoi à la 76e minute de l’attaquant Zane Tetevano pour un tacle haut sur Hurrell, en plus du péché précédent de Bodene Thompson.

Et ils ont terminé avec 11 hommes lorsque l’ancien deuxième rameur des Saints James Bentley, fraîchement sorti d’une troisième interdiction de la saison, a reçu un carton jaune pour avoir retardé un jeu de balle.

Zane Tetvano des Leeds Rhinos a reçu un carton rouge pour un tacle incroyablement sauvage et haut sur Hurrell

Les saints ont eu de grandes performances de Jonny Lomax et Morgan Knowles, après avoir été absents du match contre l’Angleterre la semaine dernière avec des coups mineurs, mais il y a également eu des démonstrations accrocheuses des jeunes Jon Bennison et Jake Wingfield ainsi que du capitaine à feuilles persistantes James Roby.

Bennison a opéré à l’arrière à la place de Will Hopoate, blessé, tandis que Leeds a fait revenir Aidan Sezer après une absence de neuf matchs pour renouveler son partenariat avec Blake Austin.

Le jeu explosif en première ligne de Walmsley et de son nouveau coéquipier anglais Matty Lees a mis St Helens sur le pied dès le départ et ce n’était pas une surprise lorsqu’ils ont ouvert le score grâce à Hurrell, qui s’est avéré imparable à 10 mètres de la ligne.

Hurrell a ouvert le score pour Leeds avec un essai à la huitième minute

Le jeune Bennison a fourni la passe finale et il a combiné avec Hurrell pour rapprocher l’ailier Tom Makinson 10 minutes plus tard avant qu’une passe sublime autour de son plaqueur par l’attaquant lâche Morgan Knowles n’emporte Walmsley pour le deuxième essai des champions.

Makinson a lancé les deux conversions sur son chemin vers un parcours de 10 points pour le porter à 12-0, mais Leeds n’était pas d’humeur à se retourner.

Alex Walmsley a marqué deux essais dans la victoire de St Helens

Le centre Harry Newman avait déjà montré sa classe avec une pause soignée et il a produit un jeu de jambes plus dévastateur pour marquer le premier essai des Rhinos à la 22e minute après que l’ailier David Fusitu’a ait brillamment capté le coup de pied d’Austin sur le plein et passé à l’intérieur avant d’être jeté dans toucher.

Rhyse Martin a ajouté le but et Leeds pensait avoir égalisé lorsque le remplaçant Sam Walters a été le premier à atteindre le coup de pied de Kruise Leeming uniquement pour des rediffusions au ralenti pour indiquer qu’il avait perdu le contrôle du ballon.

Les Saints ont profité au maximum du sursis en marquant un délicieux troisième essai cinq minutes avant la pause, Roby maniant deux fois dans un mouvement passionnant avant que l’ailier Regan Grace ne se fraye un chemin au coin malgré le soupçon d’un en-avant.

L’essai de Regan Grace a été récompensé de manière controversée, malgré les soupçons qu’il a peut-être perdu le contrôle

Tirant de l’arrière 16-6 à la pause, les visiteurs n’avaient aucun moyen de revenir en arrière lorsque Hurrell a récupéré la passe de Makinson pour marquer son deuxième essai trois minutes après le début de la seconde période.

Thompson a retiré un essai à la 52e minute après que les Saints n’aient pas réussi à gérer le coup de pied haut d’Austin et que le deuxième but de Martin ait réduit le déficit à huit points.

Mais l’équipe locale a restauré son avantage de trois points quatre minutes plus tard lorsque le remplaçant Agnatius Paasi a chargé à bout portant pour son premier essai en Super League après que l’arrière latéral de Leeds Zak Hardaker eut perdu le ballon lors du premier tacle à 15 mètres de sa propre ligne. .

Agnatius Paasi a marqué un essai crucial pour éloigner le match de Leeds en seconde période

Les Rhinos ont été réduits à 12 hommes lorsque Thompson a été condamné pour un tacle dangereux et cela s’est rapidement dégradé à partir de là.

Le deuxième rameur Joe Batchelor et le pilier remplaçant Dan Norman ont traversé des trous béants dans une défense de 12 joueurs pour marquer des essais et Walmsley s’est écrasé pour son deuxième lorsque les Rhinos étaient encore plus épuisés.

Joe Batchelor a marqué le sixième essai de St Helens alors que Leeds capitulait tard

