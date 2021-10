Rapport de match – St Helens 36 – 8 Leeds

St Helens participe à une troisième grande finale de Super League en autant d’années, où ils affronteront les Dragons Catalans la semaine prochaine

St Helens disputera une troisième grande finale de Super League consécutive après une impitoyable victoire 36-8 en demi-finale contre Leeds Rhinos.

Les Saints ont opté pour le style pour remporter la victoire catégorique sur Leeds qui les mène également à une 13e Grande Finale record et à un pas de plus vers un troisième titre consécutif en Super League.

Les champions en titre ont couru six essais contre deux pour gagner un voyage à Old Trafford samedi prochain, où ils rencontreront les premiers grands finalistes Catalans Dragons avec une défaite 31-30 au point d’or au Magic Weekend de Newcastle encore frais dans leur esprit.

Mark Percival et l’ailier Regan Grace ont marqué deux essais chacun et Kevin Naiqama faisait également partie des buteurs lors de sa dernière apparition à domicile alors qu’il se prépare à retourner en Australie.

L’ailier Regan Grace a marqué le premier essai de la demi-finale dans les premiers stades

Cela semblait un match trop loin pour Leeds, dont la défaite a mis fin à la carrière des Rhinos de Rob Lui et du centre Konrad Hurrell.

Les Saints ont en fait pris le pire départ possible alors que l’arrière latéral Lachlan Coote a raté le premier ballon haut dans la première minute, mais ils ont été assez bons pour garder leurs adversaires à l’écart et l’international écossais lié à Hull KR a très rapidement fait plus que réparer.

Sa passe coupée a permis à Grace d’ouvrir le score avec son 20e essai de la saison et, après avoir sauté en l’air pour empêcher Leeds de toucher un penalty, Coote a porté l’avance de son équipe à 8-0 avec deux buts sur penalty.

Le skipper des Saints James Roby a décroché son premier de la saison pour le deuxième essai de St Helens

Le second a été décerné pour un tacle haut de Tom Briscoe sur Coote alors que le centre des Rhinos est devenu le premier des quatre joueurs à être envoyé dans la poubelle et que les Saints ont profité de l’homme supplémentaire alors que James Roby a pris une passe de retour de l’impressionnant Alex Walmsley pour marquer son premier essai en Super League de la saison.

Le troisième but de Coote a porté la marque à 14-0, mais Leeds a saisi une bouée de sauvetage trois minutes avant la mi-temps lorsque l’arrière latéral Richie Myler s’est approché pour un essai.

Cela s’est produit alors que les Saints n’étaient plus que 12 hommes, le deuxième rameur Sione Mata’utia ayant reçu un carton jaune pour un tacle haut contre le frère de Briscoe, Luke, l’ailier droit de Leeds.

Richie Myler a remis Leeds dans les choses avec un essai à la fin de la première mi-temps

Le deuxième rameur de Leeds, James Donaldson, est devenu le troisième joueur à être condamné pour un tacle haut quatre minutes après le début de la deuxième mi-temps et les Saints en ont encore profité alors que le centre Percival a fait une passe de Mata’utia pour se frayer un chemin pour le 100e essai de sa carrière.

Mark Percival a marqué deux essais dans la nuit alors que les Saints activaient le style

Même la perte de Jack Welsby, qui s’est blessé à une épaule lors d’un tacle sur Hurrell, n’a pas réussi à perturber le flux des Saints alors qu’un nouveau Walmsley est rentré dans la mêlée et que le jeu était prêt pour les visiteurs lorsque Coote a mis Naiqama pour le quatrième essai de son équipe. sur 59 minutes.

Kevin Naiqama a marqué le quatrième essai de St Helens en se glissant

L’attaquant des Saints, Morgan Knowles, est devenu le quatrième récipiendaire d’un carton jaune pour une charge à l’épaule sur Kruise Leeming et Leeds en a profité pour marquer son deuxième essai grâce à Luke Briscoe.

Ce n’était qu’un défaut mineur pour la défense bien rodée de St Helens alors que Percival a terminé une pause de Lewis Dodd pour marquer son deuxième essai et Grace a rapidement emboîté le pas, Coote portant son total de buts à six sur huit tentatives.