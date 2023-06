Rapport de match – St Helens 34 – 16 Wigan

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement de Super League entre St Helens et Wigan Warriors

Jack Welsby a marqué sa 100e apparition à St Helens en aidant les champions en titre de la Super League à une victoire 34-16 à domicile face à leurs rivaux amers Wigan Warriors lors du derby de vendredi.

Les Saints ont profité d’une erreur précoce des Warriors pour mener à travers l’essai converti de Joe Batchelor après trois minutes, mais une excellente vision de Harry Smith et la magie de Jai Field ont remis les visiteurs au niveau.

Essais convertis de Tommy Makinson, qui a également raté deux pénalités, et l’arrière latéral Welsby a cependant donné aux hôtes une avance de 18-10 à la pause au Totally Wicked Stadium, Wigan ayant riposté grâce à un score non converti de Bevan French.

Cependant, l’essai d’Agnatius Paasi huit minutes après le début de la seconde mi-temps a vu les Saints continuer là où ils s’étaient arrêtés en première, avec d’autres essais de Welsby et Makinson scellant une victoire confortable et renvoyant la majorité des 16 272 présents chez eux heureux. L’arrivée tardive d’Abbas Miski, quant à elle, n’a guère consolé Wigan.

Histoire du jeu

Les victoires marquent une certaine reprise de l’équipe de Paul Wellens, qui a lutté pendant une grande partie de la campagne après ses exploits de pré-saison dans le championnat du monde des clubs, mais a sûrement maintenant restauré son statut de favori pour la grande fin de saison. prix de la saison.

En revanche, une autre performance semée d’erreurs a vu les visiteurs de Matt Peet s’effondrer à leur quatrième défaite en cinq matchs de Super League – la seule exception étant une heureuse victoire au point d’or à Hull KR – ce qui les laisse s’accrocher à la sixième et dernière place des barrages. .

Welsby, 22 ans, a fait sentir sa présence avec seulement trois minutes au compteur lorsqu’il a livré un court déchargement à partir duquel Batchelor s’est emmitouflé pour donner à son équipe la première avance.

Jack Welsby a terminé un essai bien travaillé pour donner à St Helens une avance saine de 20 points sur ses rivaux Wigan Warriors

Makinson a donné six coups de pied aux Saints mais a raté la première des deux tentatives de pénalité et Wigan, malgré un nombre d’erreurs potentiellement coûteux, était en quelque sorte au niveau 13 lorsque Field a réagi le plus rapidement à la puce soignée de Smith, Smith donnant dûment le coup de pied à la conversion.

Makinson, qui avait contribué 28 points à la victoire écrasante du Magic Weekend des Saints sur Huddersfield, a inexplicablement raté une deuxième tentative de penalty devant les poteaux après une forte pression des Saints alors que l’équipe de Wellens a mis du temps à commencer à transformer leur domination territoriale en points.

L’ailier a dûment expié son erreur en zoomant sur le bord gauche après que Welsby ait largement écarté le ballon, avant de redécouvrir ses bottes de frappe avec une superbe conversion – sa deuxième de ce qui allait prouver cinq coups de pied réussis – de large sur la ligne de touche pour restaurer le avantage de six points.

L’international anglais Welsby a produit un tacle tonitruant pour refuser à l’international libanais Miski un essai probable sur la droite de Wigan à l’approche de la demi-heure, mais quelques instants plus tard, il a rappelé en temps opportun qu’il reste un travail en cours lorsqu’il a échappé un coup de pied spéculatif du français, permettant au Homme de Wigan pour chasser et réduire le déficit.

Jack Welsby a terminé un essai bien travaillé pour donner à St Helens une avance saine de 20 points sur ses rivaux Wigan Warriors

Welsby a imité son rival de Wigan avec une poursuite réussie à temps pour aider les Saints à établir un avantage de 18-10 à la mi-temps, et lui et les Saints ont activé le style après la pause, courant trois autres essais pour amener le jeu au-delà de leur adversaires.

L’impressionnant Agnatius Paasi a prolongé l’avance des Saints lorsqu’il s’est écrasé plus de huit minutes après le redémarrage, et après que James Roby ait reculé les années avec une course fulgurante dans le Wigan 20, Welsby était à portée de main pour plonger pour son deuxième et prendre le jeu presque hors de vue.

On peut dire que le meilleur restait à venir de Welsby, une passe délicieusement pondérée qui a envoyé Makinson trotter dans le coin pour sa deuxième de la nuit. Miski a attrapé une consolation tardive pour Wigan, Smith se convertissant dûment, mais c’était depuis longtemps la nuit des Saints et des Welsby.

Ce qu’ils ont dit

L’entraîneur-chef de St Helens, Paul Wellens

L'entraîneur-chef de St Helens, Paul Wellens

« Je suis vraiment content pour les joueurs. Il est bien documenté que nous avons eu quelques mois difficiles, mais en tant que groupe, nous sentons que nous tournons un peu le coin.

« La preuve était là encore [on Friday]. Nous avons d’autres matchs importants sur la piste et tout est une question de performance, mais là où nous en sommes actuellement, nous sommes très heureux. »

Matt Peet, entraîneur-chef des Wigan Warriors

Matt Peet, entraîneur-chef des Wigan Warriors

« Nous n’étions pas géniaux, nous ne jouons pas bien en ce moment. En attaque et en défense, nous avons échoué, et les Saints étaient très bons.

« Si quoi que ce soit, nous regardons d’abord notre défense et nous avons concédé une trentaine de points. Nous avons également quelques troupes à revenir et finalement dans cette partie médiane du match, nous devons être meilleurs. »

Et après?

Les deux équipes disputeront les quarts de finale de la Challenge Cup la semaine prochaine. Sainte-Hélène voyager à FC Hull le samedi 17 juin (14h30), tandis que les titulaires Wigan accueillir un autre rival dans Loups de Warrington le lendemain (14h30).