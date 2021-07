Rapport de match – St Helens 24 – 6 Wigan

Lachlan Coote a ouvert la voie à St Helens avec un essai et six buts

Lachlan Coote a joué un rôle de premier plan alors que St Helens a empilé plus de misère sur Wigan Warriors avec une victoire 24-6 lors du derby de Betfred Super League dimanche.

Coote, qui plus tôt cette semaine était lié à un déménagement à Hull Kingston Rovers la saison prochaine, a joué un rôle déterminant alors que les Saints ont dominé les 40 premières minutes, mettant le coup de pied qui a conduit à l’essai de Regan Grace et à la traversée pour l’un des siens, ainsi qu’à deux coups de pied. conversions et trois pénalités.

Les cartons jaunes de chaque côté de la pause pour Kai Pearce-Paul et Willie Isa ont laissé Wigan temporairement à 11 hommes également, Mark Percival poussant les hôtes plus loin avec un essai à son retour sur le côté.

La seconde mi-temps est devenue de plus en plus décousue sous une pluie torrentielle, mais rien n’a empêché St Helens de prendre le dessus sur ses anciens rivaux et le score converti de Liam Farrell n’a apporté qu’une maigre consolation à Wigan, qui a subi sa cinquième défaite consécutive.

Plus à venir…