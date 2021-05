Rapport de match – St Helens 23-18 Huddersfield

3:58



Faits saillants du match de quart de finale de la Challenge Cup entre St Helens et Huddersfield

Regan Grace a célébré son nouveau contrat en marquant un triplé d’essais pour aider St Helens à une victoire 23-18 contre Huddersfield dans un quart de finale de la Challenge Cup à Headingley.

Les Giants ont menacé de bouleverser quand ils menaient 12-10 à la mi-temps et l’égalité était toujours en jeu jusqu’à ce que Grace – qui cette semaine a prolongé son séjour avec les champions de la Super League jusqu’à la fin de 2022 – se termine pour son troisième. essayez à cinq minutes de la fin.

La victoire rapproche St Helens de mettre la main sur le trophée pour la première fois depuis 2008, mais ils ont été poussés jusqu’au bout par une équipe de Huddersfield qui s’améliore chaque semaine après un début de saison lent sous le nouvel entraîneur Ian Watson.

Regan Grace a réussi un triplé alors que St Helens remportait un superbe match de quart de finale de la Challenge Cup contre Huddersfield

St Helens est en demi-finale de la Challenge Cup 2021

Saints a accueilli l’ailier anglais Tommy Makinson de retour de blessure, ayant besoin de deux essais pour 150 dans sa carrière, mais son implication a pris fin après seulement quatre minutes alors qu’il clopinait du terrain.

Au moins, les champions avaient à leur disposition le polyvalent Jack Welsby. Relégué sur le banc pour la première fois cette saison après des performances impressionnantes à l’arrière et au centre, le vainqueur du match de la Grande Finale s’est inscrit au centre, Kevin Naiqama étant passé à l’aile avec grand effet.

Les Giants ont semblé les plus animés au début et ont ouvert le score après cinq minutes lorsque le capitaine du club de longue date, Michael Lawrence, a couru sur le coup de pied parfaitement placé du capitaine Aiden Sezer vers la ligne.

Le skipper de Huddersfield, Michael Lawrence, a marqué le premier essai alors que les Giants ont joué aussi bien qu’ils l’ont fait toute l’année

La conversion de Sezer a porté le score à 6-0 et les Yorkshiremen ont pensé qu’ils avaient marqué à nouveau lorsque l’attaquant lâche Josh Jones a sauté sur un autre coup de pied de son capitaine, mais l’essai a été refusé pour un knock-on.

St Helens a riposté après 17 minutes lorsque le coup de pied de grubber de Theo Fages a rebondi sur un défenseur dans les mains reconnaissantes de Grace, qui a pu se frayer un chemin pour son premier essai.

Lachlan Coote était large avec la conversion, mais les champions ont pris les devants après 32 minutes lorsque le centre Mark Percival a capté la passe coupée de Jonny Lomax et s’est étiré sur un tacle à deux pour marquer leur deuxième essai, qui a été converti.

Huddersfield a continué à égaler la foulée des champions pour la foulée et a repris la tête sur le coup de la mi-temps lorsque l’ailier gauche Darnell McIntosh a terminé un mouvement de maniabilité lisse avec un plongeon acrobatique au coin.

1:03 Darnell McIntosh plonge juste dans le coin pour un essai merveilleux des Huddersfield Giants contre St Helens en quart de finale de la Challenge Cup Darnell McIntosh plonge juste dans le coin pour un essai merveilleux des Huddersfield Giants contre St Helens en quart de finale de la Challenge Cup

Sezer a réussi la conversion de la ligne de touche pour faire 12-10, mais Coote a ramené son équipe au niveau cinq minutes après le début de la seconde période avec une pénalité après qu’un vol de balle de Percival avait mis son équipe dans une position offensive de premier ordre.

L’élan était fermement avec Saints et ils sont revenus devant après 52 minutes lorsque Grace s’est avérée imparable sur une charge de 10 mètres pour la ligne.

Grace célèbre vendredi l’un de ses trois superbes essais

Coote a lancé son troisième but et Fages a mis son équipe en avant avec un drop but à la 63e minute, quelques instants après avoir été accusé par un arrière de Huddersfield Lee Gaskell.

Coote a ensuite eu un essai refusé pour un knock-on et Huddersfield a profité du relâchement pour mettre en place une arrivée en tribune.

Le coup de pied de Sezer à la ligne a causé toutes sortes de confusion dans la défense des Saints et l’ancien deuxième rameur de St Helens, Joe Greenwood, a ramassé la balle libre pour faire passer McIntosh pour son deuxième essai.

La deuxième conversion de Sezer sur la ligne de touche a réduit le déficit à un point, mais Grace s’est assurée d’une place dans le tirage au sort de la demi-finale de samedi quand il a pris la passe de Percival pour passer pour son troisième essai.