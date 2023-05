Rapport de match – Saracens 35 – 25 Vente

Les Saracens sont revenus par derrière pour décrocher la couronne de Premiership 2023 – leur premier titre depuis 2019

Les Saracens ont renversé la situation après un déficit en seconde période pour sceller un premier titre de Premiership depuis 2019 et leur relégation forcée en 2020 pour violation du plafond salarial, battant les Sale Sharks 35-25 dans un Twickenham brûlant.

Sale, apparaissant dans leur première finale depuis leur seul succès au titre en 2006, est passé de sept et cinq points à une avance de deux jusqu’à 13 minutes de la fin, mais une charge sur l’arrière Joe Carpenter s’est avérée cruciale, comme Elliot Daly marqué pour une avance, Sarries ne se rendrait plus.

Les ailiers Max Malins et Daly, et le demi de mêlée Ivan van Zyl ont marqué pour les Saracens, qui ont également obtenu un essai de pénalité pour un tacle hors du ballon sur Malins par Tom Curry, tandis que le skipper Owen Farrell a ajouté trois pénalités et deux conversions.

Saracens – Essais : Penalty Try (22), Malins (34), Daly (67), Van Zyl (71). Contre : Farrell (35, 72). Stylos : Farrell (5, 15, 50). Sale Sharks – Essais : Van der Merwe (31), Roebuck (44), Rodd (52). Contre : Ford (32, 53). Enclos : Ford (7, 18).

À vendre, le talonneur Akker van der Merwe, l’ailier Tom Roebuck et la tête lâche Bevan Rodd ont marqué des essais, George Ford marquant deux pénalités et deux conversions dans une finale divertissante en bascule.

La 20e minute a vu deux manifestants Just Stop Oil envahir le terrain et jeter de la poudre orange sur la surface de jeu, la RFU confirmant plus tard que les deux individus avaient été arrêtés dans ce qui est maintenant une affaire de police.

Le succès du titre – le sixième des Saracens (2011, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023) dans l’histoire – place Sarries au niveau avec Wasps et Bath en deuxième position pour la liste de tous les temps, juste devant les 11 succès des Leicester Tigers – Saracens ‘ vainqueurs de la finale la saison dernière.

Histoire de la finale

Les Saracens ont pris les devants au début de la finale, car après que le flanker Ben Earl soit venu à moins d’un mètre d’un essai sous les poteaux dans une attaque mise en place par un superbe déchargement de Farrell, ce dernier a donné un coup de pied pour 3-0 en cinq minutes une fois que Sale a été pénalisé. pour hors-jeu.

Aidé par un en-avant de Maro Itoje dès le redémarrage, la réponse de Sale a été parfaite, car ils ont récupéré la possession pour sonder autour des Saracens 22, avant que Farrell ne soit coincé du mauvais côté d’un ruck assez longtemps pour convaincre l’arbitre Luke Pearce d’attribuer un peine. Ford ne s’est pas trompé sur un léger angle pour niveler les choses.

Le directeur des Saracens du rugby, Mark McCall, a nommé une équipe montrant un changement par rapport à l’équipe qui a battu les Northampton Saints en demi-finale alors que Eroni Mawi des Fidji entre pour commencer à tête nue, avec Mako Vunipola sur le banc. Ivan Van Zyl a débuté en demi de mêlée aux côtés du skipper Owen Farrell. L’arrière-rangée Jackson Wray a commencé pour sa 309e et dernière apparition des Sarrasins. Le directeur du rugby des Sale Sharks, Alex Sanderson, n’a apporté qu’un seul changement à sa formation de départ avec le flanker Sam Dugdale remplaçant le blessé Ben Curry (ischio-jambiers). Il n’y a eu qu’un seul changement supplémentaire dans l’équipe de la journée, avec l’ancien arrière-ligne des Sarrasins Tom Ellis nommé sur le banc des remplaçants à la place de Dan du Preez, qui subira une intervention chirurgicale sur une épaule disloquée.

Défense exceptionnelle des Sarrasins dans leur propre moitié de terrain, avec Farrell arrachant le ballon à un Manu Tuilagi déchaîné et Malins exécutant un magnifique 50:22, établissant la plate-forme pour les points suivants, alors que Farrell a de nouveau frappé du tee après que le verrou de Sale Jonny Hill ait été pénalisé pour flop inutilement les pieds pour sceller le ballon.

Une plus bonne défense des Sarrasins a vu Jean-Luc du Preez de Sale céder un chiffre d’affaires à la panne, mais alors qu’Itoje et co cherchaient à contrer, l’arbitre Pearce a gêné le ballon. Au grand dam des Sarrasins sans aucun doute, Sale a forcé un penalty contre la tête lors de la mêlée qui en a résulté, avec la tête serrée italienne de Sarries, Marco Riccioni, distingué pour son angle, permettant à Ford d’établir à nouveau le niveau des Sharks.

Owen Farrell et son homologue George Ford ont échangé des pénalités au début

Moins d’une minute après la perturbation des manifestants, les Saracens ont frappé pour le premier essai alors que Malins attaquait au rythme de l’aile droite, donnait un coup de pied en avant, et une fois qu’un arrière-garde de Sale brouillant a fait un gâchis pour nettoyer le ballon lâche et le grubber de Malins. lancé en avant, Curry a sorti l’aile Sarries alors qu’il partait à la recherche du ballon dans l’en-but. Cela a laissé Pearce avec un simple essai de pénalité et un carton jaune, et un qu’il a fait instantanément.

Max Malins a été taclé hors du ballon par Tom Curry pour l’empêcher de marquer dans une décision claire d’essai de pénalité

Ford aurait dû réduire l’écart des Sarrasins quatre minutes plus tard depuis le départ, mais a étonnamment frappé largement. Une fois que la mêlée des Sarrasins a de nouveau accordé l’accès à Sale, cependant – avec Riccioni pénalisé une fois de plus – le talonneur Van der Merwe a bondi pour un essai à bout portant avec Curry toujours dans la poubelle, sautant par-dessus et atteignant juste la ligne, comme confirmé par TMO Tom Foley.

Akker van der Merwe s’est frayé un chemin pour le premier essai de Sale en finale

Ford a de nouveau égalisé à 13-13 avec la conversion, mais les Saracens ont répondu avec un deuxième essai en trois minutes: un penalty concédé à mi-chemin a été enfoncé profondément dans le 22 hors de la main de Daly, donnant aux Saracens une opportunité idéale, et après avoir attaqué vers le au milieu du terrain, une course de slalom de l’arrière latéral Alex Goode et un superbe retard et passe de Farrell ont permis à Malins de sprinter pour marquer.

Malins s’est précipité pour le deuxième essai des Saracens après le beau jeu de Farrell

Sale a réduit l’écart cinq minutes après le début de la deuxième période, lorsque l’ailier Roebuck a produit un effort étonnant pour marquer après un premier saut de ligne de Van der Merwe et un coup de pied piraté vers le coin. De là, Roebuck a choisi la poche de Daly accroupi pour donner deux coups de pied et plonger d’une manière ou d’une autre et atteindre le ballon dans le but, qui était à quelques centimètres de sortir.

Ford a frappé juste à côté pour laisser Sale derrière, et quelques minutes difficiles pour Daly ne se sont pas améliorées lorsqu’il s’est vu refuser un essai pour avoir accepté une passe de Farrell avec son pied planté sur la ligne de touche.

L’ailier de Sale Tom Roebuck a marqué un superbe essai au début de la seconde mi-temps pour ramener les Sharks dans le match

Une pénalité de mêlée au fond de la vente 22 a vu Farrell choisir de prendre les points et d’étendre l’avance à cinq points, mais en deux minutes, le pilier de remplacement Rodd a marqué après trois implication spectaculaires, créant à l’origine la chance avec une magnifique passe coupée à Curry. sur l’aile, avant de reprendre le premier au ruck, de simuler un déchargement et de sauter pour marquer.

Le brillant essai de Bevan Rodd et la conversion de Ford placent Sale en tête pour la première fois

Lorsque Ford s’est converti de loin, Sale a mené pour la première fois, mais après que Daly ait raté un penalty à droite à mi-chemin, les Sharks n’ont pas réussi à ajouter à leur avance malgré deux coups de pied dans le coin – Itoje se débrouille bien pour lire un alignement bas de Sale livraison à l’avant pour produire un vol critique mètres de la ligne d’essai.

La vente a été faite à la rue cette période lorsque Carpenter a été chargé dans ses 22 par Duncan Taylor et Daly a rapidement été tenté dans le coin sur une balle de chiffre d’affaires.

Après quelques moments difficiles, Elliot Daly a marqué le troisième essai crucial des Saracens dans le coin pour prendre la tête avec 13 minutes à faire.

La conversion de Farrell a glissé large, laissant les Saracens trois devant, mais un coup de grâce à l’extérieur des Sarries 22 et l’essai de Van Zyl à neuf minutes de la fin se sont avérés décisifs, le score initialement retenu après un effort sensationnel en défense de Carpenter pour obtenir son bras sous le ballon, avant qu’un examen du TMO ne prouve l’intérêt de toucher l’herbe avant de disparaître sous les corps.

Le TMO a été appelé pour confirmer un essai du demi de mêlée des Sarrasins Ivan van Zyl, la pointe du ballon touchant à peine l’herbe

Farrell s’est converti pour une avance de 10 points, ce qui était insurmontable du point de vue de Sale, et a quitté Sarries pour célébrer un cinquième succès en championnat en neuf ans.