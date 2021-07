Rapport de match – Salford 24 – 14 Wakefield

Krisnan Inu des Salford Red Devils a joué un rôle déterminant dans la victoire

Krisnan Inu a marqué deux essais et marqué quatre buts alors que Salford a donné un énorme coup de pouce à leurs espoirs de survie en Super League Betfred avec une victoire 24-14 sur Wakefield.

Le Kiwi, qui est récemment revenu d’une interdiction de club de deux mois en raison de publications sur les réseaux sociaux plus tôt dans la saison, a mené une riposte fougueuse à Salford après avoir perdu 12-0 en 16 minutes.

Les hommes de Richard Marshall ont terminé le match en force avec deux essais dans les 15 dernières minutes d’Inu et Ken Sio et la victoire les a vus devancer Wakefield à la neuvième place.

Tui Lolohea et Seb Ikahihifo ont fait leurs retours respectifs de blessure pour les Red Devils bien que Declan Patton n’était pas disponible en raison du suivi et de la traçabilité des coronavirus.

Salford a martelé Castleford 70-18, finaliste de la Challenge Cup gravement épuisé, lors de sa dernière sortie pour seulement leur troisième victoire de la saison, mais ils étaient menés 12-0 en 16 minutes.

Dans un match qui a été joué au stade Halliwell Jones de Warrington en raison de l’indisponibilité du stade AJ Bell de Salford en raison de l’entretien du terrain, c’est Wakefield qui a immédiatement regardé à la maison.

Une longue passe de Lolohea à Salford a été interceptée par Lee Kershaw de Wakefield et l’ailier s’est lancé dans une course folle de 70 mètres. Bien qu’il ait été tiré vers le bas avant de marquer, Wakefield a maintenu l’élan et le ballon a été déplacé vers la gauche pour qu’Innes Senior marque. Mason Lino a ajouté la conversion.

Wakefield a doublé son avantage à la 16e minute. Lino et Liam Kay se sont combinés pour envoyer Reece Lyne pour un essai que Lino a à nouveau converti.

L’introduction de l’ancien attaquant de Wakefield Pauli Pauli a soulevé Salford et ils ont riposté au milieu de la première mi-temps.

Les demi-arrières Atkin et Lolhea se sont combinés sur le bord droit et Morgan Escare a pu marquer un essai qu’Inu a converti.

Le retour était terminé sept minutes avant la pause lorsque Inu est passé à bout portant et il a pu ajouter les extras pour égaliser le jeu.

Une rafale d’erreurs des deux côtés au début de la seconde mi-temps a vu les chances de marquer à une prime et il n’était pas surprenant que Lino ait choisi de tirer au but lorsqu’il s’est présenté avec une opportunité de pénalité devant les poteaux de Salford après 57

minutes.

Une avance de deux points n’allait jamais suffire et c’est Salford qui a marqué ensuite, Inu en saisissant une seconde qu’il a également convertie à 15 minutes de la fin.

Une pénalité d’Inu a ouvert une avance de six points aux Diables rouges et la victoire a été scellée lorsque Sio est apparu sur le bord droit pour marquer l’essai décisif du match à neuf minutes de la fin.

Bien qu’Inu n’ait pas visé le but, Salford a pu atteindre le temps plein sans plus de frayeurs et remporter des victoires consécutives pour la première fois cette saison.