Rapport de match – Salford 22 – 24 Leigh

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Super League entre Salford Red Devils et Leigh Leopards

Faits saillants du match de Super League entre Salford Red Devils et Leigh Leopards

Ben Reynolds a lancé un penalty gagnant presque depuis la ligne médiane alors que Leigh Leopards a récupéré un déficit de 12 points pour triompher 24-22 à Salford et réduire l’écart sur les leaders de la Super League, les Catalans Dragons, à deux points.

La pénalité de Reynolds, à huit minutes de la fin, a couronné un superbe retour des Léopards après qu’ils aient mené 22-10 avec moins d’une demi-heure à jouer.

Lachlan Lam et Zak Hardaker ont marqué deux fois dans une finition spectaculaire pour s’assurer que Leigh a enregistré sa première victoire à l’extérieur contre Salford depuis 1983.

Les essais de Ken Sio, King Vuniyayawa, Andy Ackers et Ben Hellewell, ainsi que trois buts de Marc Sneyd semblaient avoir assuré le troisième succès des Red Devils contre Leigh cette saison.

Cependant, Leigh – qui affrontera St Helens en demi-finale de la Challenge Cup samedi – a montré sa qualité en revenant en force pour enregistrer une 12e victoire lors de ses 13 derniers matchs.

Ben Reynolds a lancé un penalty de près de la mi-course pour assurer la victoire des Léopards

Ed Chamberlain et Ricky Leutele ont marqué des essais en première mi-temps pour les hommes d’Adrian Lam alors que Salford subissait sa cinquième défaite consécutive.

Après 11 minutes, les Red Devils ont pris les devants. Le ballon a été travaillé de manière plutôt désordonnée sur le bord droit et l’ailier Sio a récupéré le ballon perdu pour marquer dans le coin. Sneyd n’a pas pu ajouter la conversion.

Les visiteurs ont riposté avec deux essais coup sur coup. L’impressionnant John Asiata a fait une pause vers la ligne d’essai de Salford et a été plaqué de peu, mais a réussi à obtenir une passe pour le soutien Chamberlain, qui a marqué contre son ancien club. La conversion de Reynolds a donné à Leigh une avance de 6-4.

À la 21e minute, Asiata a de nouveau été impliquée, combinant avec Lam, dont la passe a vu le centre Leutele s’écraser dans le corner.

La défense de Salford avait semblé un peu fragile, mais un superbe coup de pied 40-20 de Sneyd a renversé la tendance. Dès la reprise du coup de pied, le ballon a été rapidement tourné vers le milieu et le pilier Vuniyayawa a fait preuve d’une grande détermination à marquer.

Ricky Leutele a récupéré la passe de Lachlan Lam pour marquer un essai en première mi-temps

À deux minutes de la fin de la mi-temps, Salford a repris la tête lorsque le talonneur Ackers s’est élancé à 10 mètres et que la conversion de Sneyd a donné à son équipe une avance de 16-10 à la pause.

Salford a ensuite ouvert un avantage de 12 points au début de la seconde période alors qu’un coup de pied bien placé de Brodie Croft a été mis à terre par Hellewell.

Leigh a de nouveau réduit le déficit à six à la 51e minute lorsque Lam a pris une belle passe dans le tacle de Tom Amone pour se faufiler sous les poteaux.

Les scores étaient de nouveau au même niveau à 15 minutes de la fin après que Hardaker ait été le plus rapide à réagir à un ballon perdu près de la ligne de Salford – et la conversion de Reynolds a de nouveau égalé les scores à 22-22.

La tentative de but de Sneyd s’est évanouie et Salford a ensuite été arrêté pour hors-jeu, qui a été aggravé par une autre pénalité pour dissidence – donnant à Reynolds la chance d’aller au but et son effort a navigué à travers les poteaux pour sceller la victoire des Léopards.

Ce que les entraîneurs ont dit

Adrian Lam, entraîneur des Leigh Leopards :

« Je savais qu’il n’y avait pas de problème avec la distance. Le vent était dans son dos, donc je savais que s’il cadrait, il irait au-dessus.

« Je suis ravi – vraiment, vraiment fier d’eux. Il y a déjà eu des matchs serrés contre Salford cette saison et nous savions que cela se terminerait dans les 10 dernières minutes.

« Dans ces deux matchs, nous étions en position de gagner mais nous n’y sommes pas parvenus. Aujourd’hui, nous l’avons glacé.

« Ce soir, nous sommes carrément deuxièmes sur l’échelle et à 80 minutes de Wembley. Nous avions 2 000 fans qui nous soutiennent aujourd’hui, donc je suis ravi pour eux. »

L’entraîneur des Red Devils de Salford, Paul Rowley :

« Je pensais que c’était notre jeu à perdre. Nous étions en contrôle mais nous étions les maîtres de notre propre chute.

« Nous avons eu trois affaires serrées avec Leigh cette saison et c’est une équipe qui ne partira pas. Nous avons probablement pris quelques raccourcis et notre manque de discipline a prouvé notre perte.

« Leigh est une équipe qui prend vie dans votre moitié et notre manque de discipline avec et sans le ballon faisait défaut.

« C’était probablement le reflet de notre forme actuelle et c’est quelque chose que nous devons améliorer si nous voulons progresser pour le reste de la saison.

Et après?

Cela ne devient pas plus facile pour Diables rouges de Salfordqui se rendent chez les dirigeants de la Super League Dragons Catalans le samedi 29 juillet.

Entre-temps, Leigh Léopards affronter Sainte-Hélène en demi-finale de la Challenge Cup le week-end prochain avant de retourner en Super League contre les Wigan Warriors le samedi 29 juillet.