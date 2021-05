Rapport de match – Salford 18-28 Castleford

4:19



Faits saillants alors que Castleford Tigers est revenu sur la voie de la victoire avec une victoire contre Salford Red Devils en Super League.

Une solide performance en deuxième mi-temps a aidé Castleford Tigers à revenir à la victoire en battant Salford Red Devils 28-18 lors du choc de la Super League Betfred vendredi.

Une première mi-temps également disputée a vu une pénalité de Danny Richardson dépasser les Tigers 14-12 alors que le hooter sonnait, avec Greg Eden et Liam Watts croisant pour les hommes de Daryl Powell et Kevin Brown et Andy Ackers répondant pour Salford.

Mais un essai de l’échangeur Cheyse Blair a vu Castleford prendre l’initiative deux minutes après le redémarrage. Jake Trueman est également allé plus loin et Richardson a gardé le tableau de bord en marche en clouant six sur sept avec la botte, tandis que les Red Devils n’ont pas été aidés par le fait que Lee Mossop ait été condamné.

L’essai de Greg Eden a permis à Castleford de fonctionner

Le résultat a permis aux visiteurs de rebondir après la défaite face aux Wigan Warriors la semaine précédente et ils ont pris les devants à la sixième minute grâce au jeu intelligent de Richardson, qui a remplacé Jordan Turner dans les demies.

Avec le ballon renversé par Elliot Kear, le demi-arrière en a profité et son coup de pied à l’aile a été pris par Eden pour terminer pour un essai converti.

Six minutes plus tard, Salford a égalisé grâce à une confrontation expérimentée Brown. Un saut brillant par le retour de Kallum Watkins a réclamé le coup de pied de Tui Lolohea et il a passé pour que son partenaire demi-arrière touche entre les bâtons.

Peu de temps après, une bonne pression sur les coups de pied a forcé l’ancien joueur des Red Devils Niall Evalds à revenir dans le but et les Tigers à concéder un abandon de la ligne de but.

Elliot Kear de Salford se heurte à une solide défense de Castleford

Les Red Devils les ont fait payer dans le set suivant lorsque le talonneur Ackers a plongé de la moitié factice et que le coup de pied de Harvey Livett était cadré pour donner à l’équipe locale une avance de 12-6.

Mais cela n’a pas duré car Castleford a rapidement riposté par Watts. Après que Paul McShane a percé, il a trouvé Michael Shenton en soutien qui a ensuite mis le support d’échange pour l’essai qui a été converti par Richardson pour amener le niveau des scores.

Le demi-arrière a ensuite inscrit un but de pénalité presque à mi-chemin à la mi-temps pour placer les visiteurs 14-12 devant à la pause.

Dans la seconde moitié, les Tigers ont rapidement augmenté leur avance lorsque Blair a remporté la course pour marquer le coup de pied de Trueman et Richardson a continué son record parfait pour faire 20-12.

L’essai de Jake Trueman en deuxième mi-temps a aidé à sceller la victoire de Castleford

À la 52e minute, Ackers a failli frapper à nouveau pour un autre essai, mais a été retenu et six minutes plus tard, Richardson a inscrit un autre but, son cinquième de la nuit, pour pousser Castleford plus loin. Puis Trueman a scellé la victoire à la 60e minute quand il s’est frayé un chemin pour un score non converti.

À 12 minutes de la fin, Richardson a été touché en retard par Mossop et l’hélice de Salford a été envoyée à la poubelle. Le demi-arrière s’est épousseté pour décrocher le penalty qui a suivi.

Il était encore temps pour le coup de pied de Brown d’envoyer Lolohea essayer de donner un peu d’espoir à Salford, mais ce n’était pas suffisant.

Réaction d’après-match

1:04 Paul McShane recueille une autre performance d’homme du match après que Castleford ait battu Salford 18-28 au stade AJ Bell Paul McShane recueille une autre performance d’homme du match après que Castleford ait battu Salford 18-28 au stade AJ Bell

1:05 L’entraîneur des Red Devils, Richard Marshall, dit que le nombre de pénalités de Salford leur a coûté contre Castleford L’entraîneur des Red Devils, Richard Marshall, dit que le nombre de pénalités de Salford leur a coûté contre Castleford