Rapport de match – Salford 14 – 16 Leeds

Faits saillants du match de Super League entre Salford Red Devils et Leeds Rhinos.

Leeds a poursuivi ses efforts pour une place en séries éliminatoires de la Super League avec sa troisième victoire consécutive contre Salford au stade AJ Bell.

Deux pénalités tardives de Rhyse Martin se sont révélées décisives pour les hommes de Rohan Smith dans un dernier quart-temps dramatique après que Salford ait riposté de 12-4 pour mener 14-12 à 12 minutes de la fin.

Cameron Smith et Ash Handley ont marqué des essais en première mi-temps pour Leeds tandis que le joueur hors pair de Salford, Ken Sio, a croisé pour un dans chaque mi-temps. Tim Lafai a également marqué pour les Red Devils qui, après avoir perdu 16-14, ont maintenant perdu leurs quatre derniers matchs.

Les coups de pied de Martin se sont avérés cruciaux alors que le match devenait aussi orageux que le temps – avec Leeds qui tenait juste.

Salford a été stimulé par le retour du talonneur Andy Ackers avec Ryan Brierley et Brodie Croft.

Les deux équipes ont été réduites à 12 hommes avec 16 minutes à jouer à la suite d’une bagarre de masse qui a vu Mikolaj Oledzki de Leeds et Chris Atkin de Salford recevoir des cartons jaunes.

L’entraîneur de Leeds, Smith, a choisi le jeune Corey Johnson – normalement un talonneur – au poste de demi de mêlée à la place de Blake Austin, suspendu.

Après avoir ravivé leurs espoirs de se classer parmi les six premiers avec des victoires consécutives, Leeds a commencé le match avec brio, marquant à la cinquième minute. L’attaquant lâche Smith a pris la ligne défensive de Salford et s’est libéré de trois tentatives de plaquage à 10 mètres pour un essai que Martin a converti.

Le départ de Salford avait été lent, mais ils ont marqué à la 20e minute lorsque le coup de pied de Marc Sneyd s’est parfaitement assis pour le poursuivant Lafai et il a pu récupérer le ballon et toucher le sol avant que Sneyd ne rate la conversion.

Ce sont les Rhinos qui ont terminé la mi-temps les plus forts et ils ont ajouté un deuxième essai à la demi-heure. La longue passe de Richie Myler vers le bord gauche a trouvé Handley dans l’espace et il a marqué son 99e essai pour Leeds dans le coin.

Ash Handley a marqué l’un des deux essais de Leeds au stade AJ Bell

Martin a raté la conversion mais a décroché un penalty juste avant la mi-temps suite à un coup tardif sur Aiden Sezer par le pilier des Red Devils Tyler Dupree.

Salford – qui a gagné 22-12 à Headingley en mai – est sorti pour la seconde mi-temps avec beaucoup de but et a été récompensé par un essai à la 42e minute. Un coup de pied en coin de Croft était bien anticipé par Lafai, qui s’est réuni pour réduire le déficit de son équipe.

Alors que Sneyd semblait blessé à la jambe, Ryan Brierley a repris le rôle de gardien de but et s’est converti avec brio depuis la ligne de touche alors que Salford se déplaçait à moins de deux points des Rhinos.

À peine six minutes plus tard, Salford était en tête pour la première fois du match. Le coup de pied suspendu de Croft dans le coin n’a pu être pris ni par Handley ni par Myler et le ballon s’est retrouvé avec Sio, qui a marqué son deuxième essai. Brierley n’a pas pu ajouter la conversion mais Salford menait 14-12.

À 16 minutes de la fin, une bagarre a éclaté près de la ligne d’essai des Rhinos après qu’un appel contesté a conduit l’arbitre Aaron Moore à envoyer Atkin de Salford et Oledzki de Leeds à la poubelle.

Leeds a égalisé les scores avec 12 minutes à jouer grâce à un penalty de Martin après que Salford ait été pénalisé pour un tir haut.

Quelques minutes plus tard, Leeds a forcé Salford à concéder un abandon sur la ligne de but et le coup de pied de Sneyd a navigué à fond, offrant à Martin un tir de pénalité au but devant les poteaux. Il n’a commis aucune erreur pour donner à Leeds une avance de 16-14 et la victoire.