Rapport de match récent – ​​Nouvelle-Zélande contre Sri Lanka 41e match 2023/24

Nouvelle-Zélande 172 pour 5 (Conway 45, Mitchell 43, Mathews 2-29) battu Sri Lanka 171 (Perera 51, Boult 3-37, Ravindra 2-21) par six guichets

La Nouvelle-Zélande a pratiquement assuré sa place en demi-finale de la Coupe du monde grâce à une victoire dominante de cinq guichets – avec 160 balles à jouer – contre le Sri Lanka à Bangalore. Le résultat signifie qu’ils passent à dix points et à un taux d’exécution net (NRR) de 0,743. Cela signifie essentiellement que le Pakistan doit battre l’Angleterre par 287 points, tandis que l’Afghanistan a besoin d’une victoire encore plus fantastique de 438 points contre l’Afrique du Sud s’il veut dépasser le NRR de la Nouvelle-Zélande.

Si le Pakistan poursuit, cela devient une possibilité encore plus improbable, car il devrait poursuivre un objectif hypothétique de 150 en 3,4 overs.

Quant au Sri Lanka, la marge de la défaite face à la Nouvelle-Zélande le laisse croupir à la neuvième position du classement, donc hors des places de qualification pour le Trophée des Champions 2025. Ils exigent désormais que l’Angleterre ou le Bangladesh subissent des défaites suffisamment importantes – tandis que les Pays-Bas devraient également perdre contre l’Inde – pour que leurs NRR respectifs tombent en dessous de celui du Sri Lanka.

La victoire de la Nouvelle-Zélande est le fruit d’une performance globale avec la batte et le ballon. Alors que la menace de pluie à Bangalore s’est finalement avérée être un faux-fuyant, gagner le tirage au sort et inscrire le Sri Lanka semblait être le moyen le plus prudent d’assurer à la fois une victoire renforçant le NRR et de servir de protection contre toute interruption de la pluie. et interventions DLS.

Sur une surface qui s’est avérée encore meilleure sous les lumières, Ravindra et Conway ont mis 86 pour ouvrir la poursuite, avant que le rapide 43 de Mitchell sur seulement 31 balles ne marque le résultat. Tous les trois tomberaient avant l’arrivée, mais la victoire ne faisait aucun doute.

Kusal Perera a contre-attaqué pour le Sri Lanka au milieu de nombreux coups précoces•AFP/Getty Images

Si cela a finalement été si facile, c’est grâce à un solide effort de bowling et à une sortie aléatoire avec la batte pour le Sri Lanka. La Nouvelle-Zélande a réparti les guichets de manière égale, avec Lockie Ferguson, Mitchell Santner et Ravindra en récoltant deux chacun, bien que le 3 pour 37 de Trent Boult ait été ce qui a placé son équipe en tête des manches du Sri Lanka – et lui a valu le titre de Joueur de – la distinction du Match.

La domination de la Nouvelle-Zélande était telle qu’elle pouvait se permettre trois ratés sur le terrain – des rattrapages qui s’avéreraient même coûteux en termes de points marqués – tout en galopant vers la victoire.

Le premier était celui de Kusal Perera sans marquer, alors que Tom Latham plaçait inhabituellement un simple pris derrière. Latham obtiendrait sa chance de rédemption juste une balle plus tard, avec Pathum Nissanka marquant pour une chance encore plus simple.

Kusal Mendis tomberait quelques overs plus tard, reliant un bord d’attaque au troisième profond tout en cherchant à en récupérer un au milieu du guichet, avec Sadeera Samarawickrama suivant peu de temps après avoir franchi Mitchell au premier glissement. Ces deux guichets ont été saisis par l’excellent Boult, l’emmenant derniers 50 guichets en Coupe du monde – il terminerait le match avec ce total de 52.

Mais même si les guichets tombaient à une extrémité, Perera a fonctionné comme une armée à elle seule, trouvant des limites tout autour du stade Chinnaswamy et punissant la Nouvelle-Zélande pour cette chute précoce. Deux six récupérés sur Tim Southee depuis longtemps ont été les points forts de certaines frappes de balle belliqueuses, alors qu’il évoquait ses 50 sur seulement 22 livraisons – le deuxième plus rapide conjoint d’un Sri Lankais dans les Coupes du monde ODI – et le joint- le plus rapide dans les ODI par un ouvreur en frappant en premier.

Trent Boult a dépassé les 50 guichets de la Coupe du monde•CCI/Getty Images

Perera a également atteint le cap sur la troisième balle du huitième over, ce qui en fait le premier frappeur à atteindre la cinquantaine lors de la première manche d’un match de Coupe du monde masculin.

Un peu plus tard, cependant, Charith Asalanka a rejoint le cortège des frappeurs en direction du vestiaire, alors qu’il a été jugé lbw contre Boult après un examen bien noté, avant que Perera lui-même ne tombe quelques livraisons plus tard, tombant sous un pas tout à fait- suffisamment plein pour effectuer la livraison depuis Ferguson et le trancher directement dans les airs pour le couvrir.

Le Sri Lanka était en chute libre à 70 pour 5 à ce moment-là, à mi-chemin du dixième, avant qu’Angelo Mathews et Dhananjaya de Silva n’opposent une légère résistance. Dhananjaya a également été gracié, grâce à Latham perdant sa deuxième du match, une chance difficile contre Santner, au cours de cette position de 34. La ruse, le contrôle et les subtiles variations de rythme de Santner, cependant, finiraient par s’avérer trop pour la paire.

Mathews serait le premier à participer à ce qui aurait pu être ses dernières manches de Coupe du monde – peut-être même des manches ODI – en se précipitant vers l’avant sur une manche qui flottait vers le haut mais qui plongeait. Il n’a pas réussi à atteindre le terrain, et le rebond et le virage ont fait le reste, frôlant le bord extérieur avant de se frayer un chemin vers Mitchell au glissement. C’était une histoire similaire pour Dhananjaya, après qu’une autre belle livraison en vol avec un rebond supplémentaire ait trouvé son chemin dans les coffres de Mitchell via le bord extérieur.

Maheesh Theekshana a réalisé 91 livraisons•CCI/Getty Images

Chamika Karunaratne, qui dispute seulement sa deuxième participation à cette Coupe du Monde, ne s’en sortirait pas mieux, devançant Ferguson. À ce stade, les manches semblaient se terminer rapidement, mais Maheesh Theekshana, en partenariat avec Dushmantha Chameera et Dilshan Madushanka, ferait preuve de la résistance qui manquait cruellement tout au long du reste des manches du Sri Lanka.

Dans un coup qui engloberait 91 livraisons, Theekshana à lui seul a largement dépassé les livraisons auxquelles ont été confrontés tous les frappeurs de première ligne du Sri Lanka réunis. Même les 48 balles de Madushanka étaient plus que n’importe quelle autre barre de frappeur Theekshana.

Cela servirait également à montrer à quel point il s’agissait d’une surface de frappeur, même s’il y avait peut-être plus de virages que prévu ; en fait, il est rare que les partisans du Sri Lanka soient indûment perturbés lors de leurs séjours prolongés au sein du complexe. De plus, de toutes les captures abandonnées au cours des manches, ce serait celle de Theekshana – une forte chance de retour renversée par Boult – qui s’avérerait apparemment la plus coûteuse.

Il est resté invaincu sur 38 – le deuxième meilleur buteur de la manche – alors que les neuvième et dixième guichets, bien qu’ils ne représentent que 58 points combinés, joueraient un énorme 139 livraisons. Le Sri Lanka a perdu son huitième guichet au 24e, mais ce n’est qu’au 47e que la Nouvelle-Zélande s’emparerait du dernier, Ravindra trouvant l’avantage de Madushanka pour que Latham réalise une prise nette.

La Nouvelle-Zélande aurait été reconnaissante que les pluies n’entrent pas dans la mêlée pour leur faire payer une incapacité aussi prolongée à éponger la queue, mais à la fin, c’était tout sourire avec une autre demi-finale de Coupe du monde presque assurée.