Inde 229 pour 8 (Rohit 87, Suryakumar 49, Willey 3-45) battu Angleterre 129 (Livingstone 27, Shami 4-22, Bumrah 3-32) par 100 courses

Mohammed Shami a arraché le cœur de l’Angleterre alors que l’Inde a défendu un total modeste à Lucknow pour maintenir son invincibilité en Coupe du monde et condamner encore plus la campagne de ses adversaires.

Shami a remporté 2 pour 4 sur trois overs au cours du premier avantage numérique dans un sort à couper le souffle et Jasprit Bumrah 2 pour 17 sur cinq alors que l’Angleterre a basculé à 40 pour 4 après 10 overs poursuivant 230 pour seulement sa deuxième victoire du tournoi. Shami en a réclamé deux de plus et Bumrah un pour s’assurer que cela ne se produirait pas, car aucun des frappeurs anglais n’a dépassé les 27 de Liam Livingstone et l’Inde a remporté une victoire de 100 points avec 15,1 overs à revendre.

La célébration féroce et aux yeux écarquillés de David Willey après avoir éliminé Virat Kohli pour un canard à neuf balles a fait allusion à la menace que l’Angleterre était censée apporter mais qui a cruellement manqué ce tournoi. Cela a été égalé par le regard d’acier de Dawid Malan qui a suivi le ballon au-dessus du milieu du guichet alors qu’il frappait Mohammed Siraj pour six pour sortir du but après que Willey, Chris Woakes et Adil Rashid aient aidé à limiter l’Inde à 229 pour 8, les 87 de Rohit Sharma au bâton délicat. conditions qui ouvrent la voie aux hôtes.

Mais ensuite, Bumrah a battu le bord extérieur de Malan avec un coup qui s’est éloigné et, deux balles plus tard, a récupéré son homme via une tentative de coupure que Malan a coupée directement sur ses moignons. Bumrah a réussi deux guichets en deux balles quand Joe Root a trébuché sur lui-même et a frappé sur le pad avant alors que l’Angleterre trébuchait à 30 pour 2 après cinq overs et les malheurs au bâton qui les avaient tourmentés semblaient prêts à continuer.

Jasprit Bumrah et Mohammed Shami combinés pour remporter 7 sur 54•Presse associée

Bumrah et Shami ont été exceptionnels tout au long de la seconde moitié du premier avantage numérique, la première du premier au septième, suivie immédiatement par une première au guichet pour Shami, qui a affronté Ben Stokes avec deux excellentes balles qui ont battu des tentatives peu convaincantes de défense, puis ont attiré le frappeur. pour attaquer une balle plus pleine qui éclaboussa les moignons.

Jonny Bairstow a survécu le 13 lorsque Kohli n’a pas réussi à saisir une chance difficile de glisser, mais Shami a repris là où il s’était arrêté lors de son précédent passage avec un deuxième guichet en autant de livraisons que Bairstow en a traîné un sur celui-ci, pincé de la longueur parfaite juste à l’extérieur de la souche.

L’Angleterre avait besoin de quelque chose de grand de la part de Jos Buttler, son capitaine assiégé, qui n’avait réussi que 95 points lors des cinq premiers matchs, dont un score plus élevé de 43 lors du match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Mais Kuldeep Yadav a veillé à ce que la course maigre de Buttler se poursuive avec un joyau de livraison qui s’est retourné férocement de l’extérieur et s’est écrasé en haut du milieu et s’est éloigné pour le renvoyer sur son chemin pour seulement 10 et laisser l’Angleterre sous le choc à 52 pour 5.

Shami est revenu pour un deuxième sort à la 24e et a frappé le premier ballon pour éliminer Moeen Ali, invitant le drive et trouvant un bord qui a traversé jusqu’à KL Rahul derrière les souches. Le renvoi d’Adil Rashid par Shami, franchi la porte, a laissé l’Inde avec un seul guichet à obtenir et Bumrah a obligé avec un superbe yorker qui a frappé la base du moignon central de Mark Wood.

Après avoir remporté le tirage au sort et demandé à l’Inde de frapper sur un terrain à deux rythmes, l’Angleterre a bien commencé, limitant ses adversaires à 35 pour 2 lors du jeu de puissance d’ouverture.

Willey a commencé avec un maiden lors du premier over du match, mais son deuxième a ensuite été de 18, dont deux six de Rohit au milieu du guichet et sur le terrain pour mettre les quilleurs anglais sous pression dès le début. Cependant, Woakes – de retour après avoir été abandonné lors de la défaite de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud lors du match précédent et avec seulement deux guichets de la seule victoire de son équipe contre le Bangladesh avant ce match – en a eu un pour revenir en arrière, battre le drive de Shubman Gill et claquent au milieu et hors des souches. Cela a amené Kohli dans l’enceinte, mais son entraînement inopportun à Willey a été confortablement repris par Stokes à mi-parcours pour laisser l’Inde sous le choc à 27 pour 2 au septième.

Jos Buttler a été tué par la rotation brusque de Kuldeep Yadav•Presse associée

Woakes, lançant son sixième au trot, a frappé à nouveau quand Shreyas Iyer a simplement été pris par Wood à mi-parcours pour porter le score à 40 pour 3 et l’Angleterre a pensé que c’était 51 pour 4 avant que Rohit ne parvienne à annuler son licenciement de poids lourd aux mains. de Wood, lorsque le suivi du ballon a suggéré qu’il manquait un moignon de jambe, et ses quatre points suivants en profondeur vers l’arrière ont été accueillis par un rugissement tonitruant de la part du public local.

Rohit a élevé ses cinquante, étalant Wood juste à côté du milieu et en exécutant deux, puis a soulevé le ballon suivant sans effort au-delà de la jambe carrée profonde vers l’arrière pour six avant de danser sur le terrain jusqu’à Moeen Ali et de le soulever au milieu pour quatre dans ce qui s’est présenté comme une manche cruciale pour l’Inde.

Mais ensuite Willey est revenu à l’attaque et a immédiatement brisé un stand de 91 points pour le quatrième guichet lorsque Rahul a avancé et a envoyé le ballon à Bairstow à mi-parcours. Rohit est devenu surexcité, ramassant le googly de Rashid et creusant jusqu’au milieu du guichet profond où Liam Livingstone a couru depuis le bord de la limite pour prendre une forte prise glissante, enfonçant durement son genou dans le gazon et laissant un énorme divot.

L’Angleterre a concédé ses premiers extras à la 40e lorsque Suryakumar Yadav s’est formé pour balayer Moeen, mais le ballon a échappé au bâton ainsi qu’à Buttler et a dribblé pendant quatre byes. Ravindra Jadeja n’a pas tardé à revoir son renvoi en poids à Rashid lors du prochain tour, mais la décision a été confirmée sur appel de l’arbitre lorsque le suivi du ballon a montré que le ballon coupait le haut du moignon de la jambe et que l’Angleterre pouvait prendre le dessus dans la compétition.

À partir de là, Surayakumar a pris sur lui de maintenir à flot les manches de l’Inde. Il est passé à 48 et a amené son équipe au-delà de la barre des 200 avec un sublime coup pour six sur une belle jambe de Wood. À peine Bumrah avait-il conduit Wood à travers le côté pendant quatre et il a été abattu par Moeen à long terme, mais Surayakumar a ensuite choisi Woakes au point profond pour donner à Willey son troisième guichet et tomber à un point de son demi-siècle.

Seul Bumrah – épuisé pour 16 points lors de la dernière balle de la manche – a rejoint Rohit, Surayakumar et Rahul à deux chiffres alors que l’Inde s’est retrouvée en deçà du total qu’elle aurait souhaité, même avec ses ennemis si déconnectés. Mais grâce à son travail avec Shami tout au long des manches de l’Angleterre, cela s’est avéré suffisant.