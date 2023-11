Rapport de match récent – ​​Angleterre vs Pakistan 44e match 2023/24

Angleterre 337 pour 9 (Stokes 84, Root 60, Bairstow 59, Rauf 3-64) battu Pakistan 244 (Salman 51, Willey 3-56) par 93 points

Les champions du monde d’Angleterre, bientôt déchus, ont fait leurs adieux à la Coupe du monde 2023 avec un aperçu de leur ancien moi dominateur, alors qu’ils marchaient vers une victoire catégorique de 93 points contre le Pakistan à Eden Gardens. Ce résultat signifie que les hommes de Babar Azam sont officiellement exclus des demi-finales.

David Willey a marqué la dernière apparition de sa carrière internationale avec une démonstration complète étincelante qui comprenait son 100e et dernier guichet ODI, et après que Ben Stokes ait soutenu un total imposant de 337 pour 9 avec sa deuxième sortie en force consécutive, Moeen Ali et Adil Rashid a tourné la vis sur une surface favorable aux rotations pour étouffer toute prétention de concours avec quatre guichets entre eux.

L’Angleterre contre le Pakistan aurait pu être l’un des matchs de la Coupe du monde, et l’aurait sûrement été si l’une ou l’autre équipe avait répondu à ses attentes d’avant-tournoi. Au lieu de cela, les deux ont glissé hors de la porte latérale parmi les également-rans, même si la deuxième victoire consécutive de l’Angleterre leur a confirmé une septième place au classement de la phase de groupes et une place au Trophée des Champions 2025 – le plus à la Pyrrhus. lots de consolation.

Quant au Pakistan, sa démonstration de découragement a commencé à partir du moment où Jos Buttler a suivi correctement lors du tirage au sort. Avec la quatrième place néo-zélandaise devant eux en termes de taux de course net, leurs chances déjà minces d’atteindre les demi-finales reposaient sur un score énorme au tableau et sur l’Angleterre par 287 points ou plus en réponse – ce qui, à Soyons honnêtes, ce n’était pas totalement étrange compte tenu de l’expérience de l’Angleterre dans le tournoi jusqu’à présent.

Cependant, être invité à jouer au bowling en premier était une autre affaire. Une fois que Jonny Bairstow et Dawid Malan étaient passés à 72 pour 0 en avantage numérique – le plus haut niveau anglais du tournoi – le Pakistan devait déjà être en mesure d’atteindre ce total en trois overs, et cette exigence n’a augmenté que de façon exponentielle à chaque course supplémentaire. Leur objectif final de 338 signifiait que leur défi serait officiellement éliminé après 6,4 overs de leur poursuite, stade auquel Willey les avait réduits à 30 pour 2 avec ses 98e et 99e guichets ODI.

De là, le seul moyen était de descendre vers le Pakistan. Babar Azam a trompé Gus Atkinson au milieu du guichet pour terminer sa campagne comme il l’avait commencé contre les Pays-Bas, tandis que Mohammad Rizwan a également fourni un écho involontaire des performances passées, alors qu’il galopait sur le terrain jusqu’à Moeen et se grippait de crampes tandis que le ballon s’accrochait à Moeen. faites-le franchir sa porte – une reprise comique de ses exploits contre le Sri Lanka plus tôt dans la campagne.

Indépendamment des intrigues secondaires, il s’agissait incontestablement de la performance la plus complète de l’Angleterre en Coupe du Monde. À la neuvième fois, ils ont obtenu leur tempo au bâton sur ce qui s’est rapidement avéré être une surface de sol noir paresseuse, avec un trio de demi-siècles de Bairstow, Joe Root et Stokes entrecoupés d’une série de camées sans entraves – y compris un 27 certes confus sur 18 balles de Buttler – qui suggérait qu’ils avaient finalement cessé de s’inquiéter et avaient simplement recommencé à frapper la balle aussi fort et aussi souvent que possible.

Cinquante-six des 84 courses de Ben Stokes se sont déroulées dans les limites•CCI/Getty Images

Bairstow, pour être honnête, ne s’était pas éloigné de cette formule tout au long du tournoi, mais, après un total décevant de 156 points à 19,50 lors de ses huit manches précédentes, il s’est cette fois accordé le temps d’évaluer le rythme du terrain avant de signaler le charge avec cinq quatre et un six en l’espace de 16 balles après un seul point sur ses 11 premiers.

Ses 59 balles sur 61 se sont terminées par un coup plat pour couvrir Haris Rauf, à quel stade Malan, le joueur le plus constant d’Angleterre dans un peloton décevant, avait déjà chuté sur le balayage inversé pour 31. Cependant, en prenant la position d’ouverture de l’Angleterre à 82 à la 14e, la paire avait au moins épargné à Root de renouer avec le jeu de puissance – une période du jeu qui, à en juger par ses 11 licenciements en 19 manches depuis la victoire de 2019, l’a apparemment fait peur.

Le tournoi incroyablement pauvre de Root se terminerait avec son troisième demi-siècle en neuf manches et un total de 276 points à 30,66 qui masquaient à quel point son jeu avait disparu dans les moments critiques de la campagne anglaise. Même ainsi, ses 60 ballons sur 72 étaient encore loin des normes auxquelles il aspire – une fois de plus, son timing pour son scoop sur le gardien était visiblement mauvais – et jusqu’à ce que Mohammad Wasim offre quatre ballons consécutifs à Après avoir donné un massage à son taux de frappe à la fin de son séjour, il avait réussi une limite solitaire lors de ses 38 premières balles.

Joe Root était heureux d’inverser le scoop malgré le fait qu’il ait joué ce coup lors de son dernier match•AFP/Getty Images

Root avait cependant une compagnie familière et indomptable pour atténuer son tempo. Pour le deuxième match consécutif, Stokes a réalisé le genre de performance que l’on attendait de lui lors de son retour sous les couleurs de l’ODI. Ses 84 balles sur 76 ont donné l’impulsion à la position révélatrice du troisième guichet de l’Angleterre de 132, même si cela aurait pu être une autre histoire si Shaheen Shah Afridi s’était accroché à une capture de retour après avoir sucé Stokes avec une balle plus lente bien déguisée.

Ce moment aurait pu envoyer Stokes en route pour 10 balles sur 16. Au lieu de cela, cela a été le catalyseur d’une contre-attaque inévitable, puisque le ballon suivant d’Afridi a été renvoyé directement au-dessus de sa tête pendant quatre, suivi de trois autres coups au sol lors de son over ultérieur.

Cependant, plus Stokes était dur, plus il était évident que son genou gauche problématique était sur ses derniers tendons. À un moment donné, après un matraque à travers la ligne de Wasim, il s’est visiblement bloqué dans son suivi, mais la réponse de Stokes a été de devenir encore plus inventive avec ses angles, y compris un extraordinaire balayage inversé pour six points en arrière sur Agha Salman. , un cliché vu pour la dernière fois lors de son miracle de Headingley 2019.

Un deuxième siècle de manches successives semblait s’annoncer alors que les coups sûrs continuaient à arriver, jusqu’à ce qu’Afridi – de retour pour le 40e avec le ballon commençant tout juste à s’inverser – décroche un yorker précis de la première balle pour lui arracher le moignon. Avec Stokes réservé pour une intervention chirurgicale avant la tournée d’essai de janvier en Inde, et compte tenu de ses absences antérieures des configurations ODI et T20I, ce moment aurait bien pu marquer la fin de son implication dans les formats de balle blanche de l’Angleterre. Ce n’était peut-être pas la gloire qu’il avait envisagée après avoir annulé sa retraite ODI, mais au moins c’était convenablement éloigné de l’ignominie que l’équipe avait adoptée plus tôt dans la campagne.

David Willey a frappé avec le nouveau ballon pour l’Angleterre•AFP/Getty Images

Et avec une plate-forme enfin fixée pour l’ordre intermédiaire, Buttler avait également une chance de terminer sa campagne en beauté – même si, compte tenu de sa perte de forme inquiétante, il n’a pas été entièrement en mesure de capitaliser. Il a au moins déployé son balayage inversé pour la première fois dans le tournoi – une mise en accusation extraordinaire de sa confiance stagnante – mais après avoir réussi le premier contre Shadab, il a éraflé le second entre les griffes de Wasim au point arrière, puis a survécu à une seconde chance en la même chose que Rauf qui a longtemps marché sur la corde après s’être accroché à un entraînement malencontreux.

Buttler avait même le temps de couper Wasim sur ses propres moignons sans déloger les cautions, mais juste au moment où il semblait que le destin se sentait désolé pour lui, Rauf l’a fait sortir d’une balle timide depuis l’arrière, pour jeter un voile sur un meurtre peu glorieux. total du tournoi de 138 courses à 15h33.

Avec Brook contribuant avec un 30 percutant sur 17, Willey a marqué sa retraite avec un vigoureux camée de 15 sur cinq balles, puis a porté ce facteur de bien-être dans sa première rafale. Sa deuxième livraison s’est enroulée dans la jambière avant d’Abdullah Shafique pour le piéger en poids pour un canard, et il a eu deux balles sur dix lorsque Fakhar Zaman – le héros de la course-poursuite du Pakistan contre la Nouvelle-Zélande – a étalé Stokes à mi-parcours pour 1.

Parmi les meilleurs du Pakistan, seul Agha Salman, avec 51 sur 45, a trouvé un rythme vaguement conforme aux besoins d’une poursuite acharnée, mais Willey l’a également mis dans son deuxième sort, rattrapé de loin pour un 100e guichet satisfaisant. À ce moment-là, le jeu était terminé comme un concours, grâce à deux autres joueurs qui venaient peut-être de jouer leurs derniers ODI. Et si tel est le cas, alors Adil Rashid – le meilleur joueur anglais d’une sombre campagne – semble avoir signé avec 199 guichets, après deux autres percées, dont un google pointu pour faire rouler Saud Shakeel autour de ses jambes pendant 29.

La marge de victoire de l’Angleterre aurait été plus catégorique sans un dixième guichet insouciant de 53 entre Wasim et le n°11 Rauf, qui a marqué trois six dans son 35 de 23 balles. Mais à ce moment-là, les pensées des deux équipes s’étaient détournées vers les et si.