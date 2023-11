Rapport de match récent – ​​Afghanistan vs Australie 39e match 2023/24

Australie 293 pour 7 (Maxwell 201*, Rashid 2-44) battu Afghanistan 291 pour 5 (Ibrahim 129*, Rashid 35*, Hazlewood 2-39) par trois guichets

À un moment donné, l’Australie avait 91 pour 7 poursuivant 292. Puis Glenn Maxwell Glenn Maxwell s’est frayé un chemin vers un double siècle et non seulement ils ont gagné le match, mais ils ont également scellé leur place en demi-finale de la Coupe du monde.

Après qu’Ibrahim Zadran soit devenu le tout premier centurion afghan à participer à une Coupe du monde, Naveen-ul-Haq et Azmatullah Omarzai ont détruit la première place de l’Australie en menaçant de scénariser une victoire célèbre à Wankhede. Mais Maxwell est intervenu avec un sensationnel 201 pas sorti, dont 179 ont été marqués dans le cadre d’un partenariat ininterrompu de 202 points avec son capitaine Pat Cummins, pour renverser le scénario. Ce résultat a confirmé la place de l’Australie dans le carré d’as, aux côtés de l’Inde et de l’Afrique du Sud, pays hôtes, et a laissé l’Afghanistan le cœur brisé.

La poursuite n’est pas la seule chose qui est devenue de plus en plus serrée vers la fin. Maxwell, après avoir aligné les 50 overs sous la chaleur de Mumbai, a commencé à avoir de graves crampes. C’était ses jambes. Ils venaient juste d’arrêter de travailler. Il avait l’air souffrant d’une douleur atroce au 41e, ce qui a incité le frappeur suivant, le numéro 10, Adam Zampa, à attendre près de la ligne de démarcation pendant que le physio le réparait pour le maintenir.

Et c’est parti, il l’a fait. Frappant sans jamais bouger les pieds, Maxwell a continué à frapper des six jusqu’à ce qu’il ramène le miracle australien. Deux cent un points sans défaite en seulement 128 balles avec 21 quatre et 10 six. Ce fut l’une des meilleures manches ODI de tous les temps.

Maxwell était entré pour faire face au triplé d’Omarzai au neuvième, alors que l’Australie avait 49 pour 4 à la poursuite de 292. Il a ensuite été impliqué dans une confusion, qui a coûté à l’Australie le guichet de Marnus Labuschagne pour 14. Lorsque Marcus Stoinis et Mitchell Starc sont tombés peu de temps après, laissant l’Australie à 91 pour 7, le match semblait terminé. Sauf que ce n’était pas le cas. Maxwell a persévéré et Cummins est resté fidèle à lui comme une patelle, contribuant seulement 12 points (sur 68 balles) à un partenariat d’un double siècle.

Avec 21 nécessaires sur les quatre derniers overs pour la victoire de l’Australie et le double-cent de Maxwell, il a obtenu 6,6,4,6 contre Mujeeb Ur Rahman pour fournir le double coup de grâce.

Mujeeb aurait pu écourter les manches de Maxwell à 33 s’il n’avait pas laissé tomber un gardien à courte amende. Maxwell s’est ensuite mis à faire des choses avec Maxwell. Il a frappé Noor Ahmad au milieu du guichet. Il a écrasé Mujeeb sur la tête et a également transporté Mohammed Nabi au milieu du guichet. Le balayage inversé et d’autres tirs astucieux ont également été exposés à Mumbai alors qu’il a atteint une centaine de balles sur 76. Il n’avait alors besoin que de 52 balles pour son deuxième cent. À l’autre bout du fil, Cummins s’est défendu résolument. C’était tout ce qu’il avait à faire.

Rashid Khan a été le seul quilleur afghan à avoir échappé à l’équipe de démolition composée d’un seul homme qu’était Maxwell. L’Afghanistan avait choisi quatre fileuses pour ce match, mais ce sont Naveen et Omarzai qui ont infligé de graves dégâts à la poursuite australienne. Ils ont joué des lignes et des longueurs de test-match et ont balancé la nouvelle balle dans les deux sens, sous les lumières. Naveen a d’abord arraché Travis Head avec un outswinger avant d’épingler Mitchell Marsh lbw avec un inswinger. Naveen aurait également pu écarter David Warner le 4 si Rahmat Shah n’avait pas laissé passer une chance difficile à Gully. Warner en a ajouté 14 à son total avant qu’Omarzai ne lui écrase le moignon avec un inswinger.

Omarzai n’a que 23 ans et jouait son 20e ODI, mais il est si habile qu’il peut justifier le licenciement de Warner. Après avoir frappé une bonne longueur et lancé une jeune fille à Warner, il est allé plus loin et a pris d’assaut ses défenses. Après avoir dirigé le jeu de puissance lors de son passage en Premier League du Bangladesh (BPL) plus tôt dans l’année, Omarzai a montré au monde entier qu’il pouvait également faire le travail dans le cricket international. Le ballon suivant était un attaquant de Josh Inglis, qui a glissé en premier. Le ballon suivant était un autre attaquant, mais Maxwell a refusé à Omarzai le triplé et le reste appartient désormais à l’histoire.