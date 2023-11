Rapport de match récent – ​​Afghanistan vs Afrique du Sud 42e match 2023/24

Afrique du Sud 247 pour 5 (van der Dussen 76*, de Kock 41, Nabi 2-35, Rashid 2-37) battu Afghanistan 244 (Omarzai 97*, Coetzee 4-44, Maharaj 2-25) par cinq guichets

Un partenariat de 62 balles sur 65 entre Rassie van der Dussen et Andile Phehlukwayo a conduit l’Afrique du Sud à une victoire contre l’Afghanistan lors de son dernier match de championnat de la Coupe du monde ODI 2023, s’assurant qu’ils ne bégayaient pas dans une poursuite délicate avant leur demi-finale. -finale contre l’Australie.

Phehlukwayo est arrivé numéro 7, l’Afrique du Sud ayant besoin de 63 points, mais les filateurs afghans possédaient alors l’élan du match. Phehlukwayo a terminé le match avec 6, 4, 6 pour terminer invaincu avec 39 tandis que van der Dussen contrôlait la poursuite avec son 76* de 95 balles.

Dans l’après-midi, Gerald Coetzee (4-44) et Keshav Maharaj (2-25) avaient permis à l’Afghanistan de ne faire que 244 en 50 overs. En fait, l’objectif aurait pu être bien moindre sans le 97 invaincu d’Azmatullah Omarzai qui a habilement maintenu ensemble les manches en ruine de l’Afghanistan.

“Nous nous sommes battus jusqu’au dernier moment”, a déclaré le capitaine afghan Hashmatullah Shahidi après leur défaite, et cela résumait également leur effort de bowling. Ils sont revenus superbement après que les ouvreurs sud-africains aient mis 64 pour le premier guichet, mais le guichet de Mujeeb Ur Rahman de Temba Bavuma (23) et le guichet de Mohammad Nabi de Quinton de Kock (41) ont rapidement exercé une pression sur l’Afrique du Sud.

Mené par le sort pénétrant et troublant de Rashid Khan (2 en 37), l’Afghanistan a également éliminé Aiden Markram, Heinrich Klaasen et David Miller sans que le trio ne fasse beaucoup de dégâts, et lorsque Phehlukwayo – disputant son premier match de Coupe du Monde – a rejoint van der Dussen, il semblait que l’Afghanistan n’était plus qu’à un guichet de plus de dénoncer l’ordre inférieur. Cela ne s’est pas produit et l’Afrique du Sud a écarté tous les doutes persistants quant à ses capacités de poursuite.

Pour van der Dussen, le Joueur du Match, son invincibilité de 76 était son quatrième score de plus de cinquante en Coupe du Monde. Il est entré à 64 pour 1 et a effectué une rotation clinique de la frappe dès le début. Au total, il a marqué 38 points sur des simples et quatre sur deux au cours de ses manches de 95 balles – une fois toutes les 2,26 livraisons.

Rassie van der Dussen tente un balayage inversé•AFP/Getty Images

Cela l’a aidé à rester au sommet des filateurs afghans jusqu’aux intermédiaires, et lorsque Noor Ahmad ou Mujeeb commettaient une erreur, il les punissait pour maintenir le score de l’Afrique du Sud en mouvement. Sa stabilité à une extrémité a permis à l’Afrique du Sud de ne jamais être en retard dans le match, même lorsque les guichets tombaient régulièrement, et il était fort derrière le carré, frappant cinq de ses six quatre entre le troisième profond et la jambe carrée arrière profonde.

Plus tôt dans la journée, l’Afghanistan a choisi de frapper en premier, sachant qu’il lui fallait une improbable victoire de 438 points pour passer à la quatrième place du tableau des points. La tribune d’ouverture s’est épanouie brièvement, mais deux overs consécutifs de guichet-maiden joués par Maharaj et Coetzee ont renvoyé Rahmanullah Gurbaz et Ibrahim Zadran avant la fin du jeu de puissance. Maharaj a ensuite utilisé Shahidi pour réduire l’Afghanistan à 45 pour 3 et a ensuite produit un avare sort de 2 pour 25 qui comprenait 41 points et aucune frontière.

Coetzee a apporté le feu à travers les overs intermédiaires, donnant un bon compte rendu de lui-même au début des overs intermédiaires lorsque Lungi Ngidi était absent avec un problème aux ischio-jambiers. Il ferait également prendre Ibrahim Alikhil et Noor derrière, et a également renvoyé Mujeeb avec un ballon court pour terminer avec 4 sur 44. Rabada est resté sans guichet mais n’a concédé que 40 sur 10 overs tandis que les deux guichets de Ngidi ont gardé l’Afghanistan sous contrôle même s’il était cher à la mort.

Le démolisseur en chef de l’Afghanistan, surtout en ce qui concerne Ngidi, était Omarzai, qui est entré à 45 pour 3, mais a tenu bon même lorsque les guichets tombaient à ses côtés. En compagnie de Rashid et Noor, il a entraîné l’Afghanistan de 116 pour 6 à 204 pour 8 avant qu’un assaut tardif ne l’emmène rapidement vers un siècle. Un Rabada bien rangé lui a assuré qu’il lui manquerait trois points, mais ses manches de sept quatre et trois six ont assuré à l’Afghanistan un score qu’il pourrait éventuellement défendre, même si ce n’était pas le cas à la fin.

L’Afghanistan termine la Coupe du monde la tête haute, remportant quatre matchs sur neuf et presque un cinquième. Il s’agit de leur meilleure performance en Coupe du Monde et ils ont également assuré leur place au Trophée des Champions 2025. Ils sont confirmés au moins à la sixième place du classement. L’Afrique du Sud a maintenant une revanche de la demi-finale de 1999 qui l’attend à Calcutta, et si elle y gagne, elle sera de retour à Ahmedabad pour la finale le 19 novembre.