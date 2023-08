Rapport de match – Pays de Galles 20 – 9 Angleterre

Gareth Davies passe le cap pour le premier essai du Pays de Galles contre l’Angleterre

Les essais en deuxième mi-temps de Gareth Davies et George North ont permis au Pays de Galles de lancer ses préparatifs pour la Coupe du monde de rugby avec une victoire 20-9 sur une Angleterre mal en point au stade de la Principauté.

Ce fut une bataille de botteurs dans les 40 premières minutes, avec trois pénalités réussies de la botte de Marcus Smith contre deux du centurion gallois Leigh Halfpenny, donnant aux visiteurs une avance de 9-6 à la mi-temps.

Mais les hôtes ont pris l’initiative huit minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque Gareth Davies était sur place pour terminer pour un essai et ils ont bondi plus loin devant grâce à George North passant à bout portant juste avant l’heure de jeu, avec Halfpenny convertissant les deux.

Louis Rees-Zammit a eu la malchance de ne pas ajouter un troisième essai pour les hôtes avant le temps plein lorsqu’il a été jugé avoir frappé après un examen du TMO, mais cela n’a pas terni le résultat ou la performance du nouveau de Warren Gatland. regarde l’équipe.

L’inexpérience n’est pas un obstacle alors que les jeunes du Pays de Galles saisissent l’opportunité

Halfpenny a peut-être fait sa 100e apparition au test pour le Pays de Galles, mais l’inexpérience relative du reste de l’équipe de Gatland a été démontrée par le fait que les seuls autres membres du XV de départ avec plus de 50 sélections étaient North et le demi de mêlée Davies.

Ils ont également reçu un coup précoce lorsque le talonneur Ryan Elias a été expulsé six minutes après une blessure présumée aux ischio-jambiers, ce qui préoccupera particulièrement Gatland étant donné que Ken Owens a déjà été exclu de la Coupe du monde en raison d’un problème de dos.

Néanmoins, plusieurs de ces joueurs avec seulement une poignée de sélections à leur nom sont venus au premier plan, avec l’ouvreur animé Sam Costelow, faisant son premier départ en test, et le skipper à seulement sa 10e apparition Jac Morgan jouant des rôles clés dans le premier essai. Du jeu.

Pays de Galles : Essais – Davies, Nord ; Conversions – Halfpenny (2); Buts – Halfpenny (2). Angleterre : Buts – Smith (3).

Après avoir gardé le contact avec l’Angleterre grâce aux buts de Halfpenny en première mi-temps, le Pays de Galles a pris les devants à la 48e minute après que Costelow, 22 ans, ait lancé un habile coup de pied offensif sur l’aile droite pour Aaron Wainwright. Le n ° 8 a ensuite renvoyé son compatriote Morgan de la rangée arrière, qui à son tour a nourri le coureur de soutien Davies pour terminer.

Ensuite, ce fut au tour des gros canons de faire leur marque, avec Dan Biggar – hors du banc à la place de Costelow – effectuant un coup de pied de grubber test qui a déclenché une attaque terminée par North à la 59e minute après avoir fait un pas en avant sur un défenseur. créer de l’espace et des fantômes à courte portée.

L’ailier passionnant Rees-Zammit, toujours âgé de 22 ans mais avec déjà 26 sélections internationales, a eu la malchance de ne pas ajouter son 10e essai de test lorsqu’il a poursuivi son propre coup de pied de puce, frappant tout en essayant de mettre le ballon au sol. Néanmoins, c’était toujours une démonstration dominante du Pays de Galles et une journée de fierté pour Morgan, 23 ans, qui a également été nommé joueur du match.

Une projection décousue laisse l’Angleterre avec beaucoup de questions

Pour l’Angleterre, pendant ce temps, l’intrigue avait été de savoir comment les coéquipiers des Harlequins Smith et Danny Care se produiraient côte à côte dans les mi-temps, bien que dans les 49 minutes où ils étaient sur le terrain ensemble, il n’y avait pas grand-chose à montrer pour leur partenariat. .

George North plonge pour le deuxième essai du Pays de Galles contre l’Angleterre

Le jeu de coups de pied de Care était solide et sa détermination à obtenir une balle rapide du ruck encourageante, mais il n’a pu faire aucune de ses courses de tireurs d’élite avant d’être remplacé par Jack van Poortvliet, alors qu’en première mi-temps, Smith cherchait toujours à courir et mettre dans quelques bons coups de pied avec trois pénalités pour mettre les hôtes devant.

La meilleure chance d’essai de l’Angleterre est sans doute venue lorsque le demi-papillon et deux autres coéquipiers des Quins, Alex Dombrandt et Joe Marchant, se sont associés à la 29e minute pour une attaque qui a ouvert le Pays de Galles. Cependant, Max Mallins n’a pas pu terminer et le Pays de Galles a récupéré le ballon après un déchargement capricieux.

Les erreurs de manipulation étaient un thème récurrent inquiétant pour l’Angleterre dans le match et elles se sont terminées par celles à deux chiffres à temps plein, cédant la domination de la mêlée et la prise de pied qu’elles s’étaient donnée en première mi-temps en gagnant plus de mètres et en dominant le territoire.

Ce qu’ils ont dit

L’entraîneur-chef du Pays de Galles, Warren Gatland, s’adressant à Amazon Premier:

« J’étais un peu inquiet ce matin parce que je ne savais pas trop comment les choses allaient se passer. Je sais que les joueurs ont travaillé dur.

« Je cherchais une performance et c’était un bon début aujourd’hui. C’était une performance que je recherchais et je pensais que les gars là-bas avaient donné une performance aujourd’hui. »

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, s’adressant à Amazon Premier:

« Je pensais qu’en première mi-temps, nous avions créé beaucoup d’opportunités, mais nous avons retourné trop de ballon dans les 22 opposés et vous ne pouvez pas faire cela dans Test rugby. Il y a des domaines à améliorer, mais je pensais que le positif était le nombre d’entrées. nous sommes entrés dans la zone de score adverse.

« Ce jeu est une information pour aider à construire une image complète [for selecting England’s World Cup squad]et je prendrai la décision dans les prochaines 24 heures. »

Et après?

Le Pays de Galles et l’Angleterre recommencent le samedi 12 août lorsqu’ils se retrouvent à Twickenham pour le deuxième affrontement d’échauffement de la Coupe du monde de rugby l’un contre l’autre. Mais d’abord, les joueurs anglais sont impatients de voir qui fera partie de l’équipe de 33 joueurs de Steve Borthwick pour le rassemblement mondial lorsqu’il sera annoncé lundi.