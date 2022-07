Nick Timoney s’est démarqué alors que l’Irlande battait les Maoris All Blacks, en direct sur Sky Sports

Une équipe irlandaise en milieu de semaine montrant 15 changements dans l’équipe qui a battu la Nouvelle-Zélande samedi a remporté une victoire 30-24 sur les Maoris All Blacks mardi, gardant l’élan pour Andy Farrell et co.

Jordan Larmour (deux), Nick Timoney et Gavin Coombes ont marqué des essais pour l’Irlande lors d’une journée mémorable pour une équipe inexpérimentée dirigée par Keith Earls, alors qu’ils vengeaient une défaite 32-17 face à la même opposition il y a quinze jours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le Haka intense des Maoris All Blacks avant leur affrontement contre l’Irlande Regardez le Haka intense des Maoris All Blacks avant leur affrontement contre l’Irlande

Un affrontement divertissant sous une pluie torrentielle a vu l’Irlande prendre du retard sur un essai précoce de l’ailier électrique Shaun Stevenson, mais ils ont riposté en quelques instants alors que Larmour sprintait après la réflexion aiguë d’Earls pour prendre un alignement rapide.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le skipper irlandais Keith Earls a pris rapidement un alignement avec Jordan Larmour là-bas pour le réclamer et sprinter intact Le skipper irlandais Keith Earls a pris rapidement un alignement avec Jordan Larmour là-bas pour le réclamer et sprinter intact

Larmour célèbre avec le skipper Earls après avoir marqué le premier essai de l’Irlande contre les Maori All Blacks

L’impressionnant arrière-ligne d’Ulster Nick Timoney a ajouté le deuxième essai de l’Irlande alors qu’il se tordait et s’écrasait pour marquer, après que l’arbitre Karl Dickson ait battu l’Irlandais Cian Prendergast et le pilier des Maori All Blacks Ollie Norris.

Ciaran Frawley, de Leinster, a bien frappé pour décrocher ses quatre premiers coups de pied via deux conversions et deux pénalités alors que l’Irlande prenait une avance de 20-5 au début de la seconde période.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La pression de l’Irlande racontée alors que Nick Timoney plongeait pour marquer son deuxième essai et étendre son avance La pression de l’Irlande racontée alors que Nick Timoney plongeait pour marquer son deuxième essai et étendre son avance

Mais les hôtes ont riposté après l’attribution d’un essai de pénalité, car Larmour a été condamné pour avoir taclé l’ailier Connor Garden-Bachop tôt.

L’Irlande a bien vécu le reste de la période sin-bin pour éviter de concéder de nouveaux points, avant que le puissant n ° 8 Coombes ne se révèle trop difficile à arrêter pour le troisième essai crucial de l’Irlande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gavin Coombes s’est avéré bien trop puissant pour s’arrêter alors que l’Irlande marquait son troisième essai Gavin Coombes s’est avéré bien trop puissant pour s’arrêter alors que l’Irlande marquait son troisième essai

Une merveilleuse pause de Ruben Love a vu les Maoris riposter, une fois que le remplaçant a reçu une passe de la ligne arrière Cullen Grace, mais le péché de Stevenson pour un coup délibéré par la suite a apparemment mis le jeu au-delà des hôtes.

Larmour a couru pour son deuxième après que le centre Stuart McCloskey lui ait envoyé une passe dans les phases finales, avant que le demi de mêlée remplaçant des Maoris All Blacks Brad Weber ne marque un essai de consolation dans le jeu final.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Larmour a marqué son deuxième essai après une superbe passe du centre Stuart McCloskey Larmour a marqué son deuxième essai après une superbe passe du centre Stuart McCloskey

Les attentions se tournent maintenant vers le troisième test décisif de l’Irlande contre la Nouvelle-Zélande, également à Wellington samedi, en direct sur Sports du ciel.

L’Irlande, après avoir marqué l’histoire avec une première victoire contre la Nouvelle-Zélande sur le sol kiwi, vise maintenant une victoire sans précédent en série.

Earls : Nous avons appris des erreurs du passé | Perenara : L’Irlande nous a punis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine irlandais Keith Earls dit que l’équipe a appris de ses erreurs passées et a fait le travail contre les Maori All Blacks Le capitaine irlandais Keith Earls dit que l’équipe a appris de ses erreurs passées et a fait le travail contre les Maori All Blacks

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le co-capitaine des Maoris All Blacks, TJ Perenara, a déclaré que l’Irlande les avait punis pour ne pas avoir profité de leurs opportunités Le co-capitaine des Maoris All Blacks, TJ Perenara, a déclaré que l’Irlande les avait punis pour ne pas avoir profité de leurs opportunités

Comment suivre les décideurs du Summer Tour sur Sky Sports

Chaque test décisif est en direct Sky Sport Action tout au long de la journée de samedi, alors que les équipes de l’hémisphère nord visent toutes à reproduire le succès qu’elles ont remporté le week-end dernier.

Nouvelle-Zélande contre Irlande à Wellington – couverture à partir de 7h30 (coup d’envoi à 8h05)

à Wellington – couverture à partir de 7h30 (coup d’envoi à 8h05) Australie contre Angleterre à Sydney – couverture à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55)

à Sydney – couverture à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55) Afrique du Sud vs Pays de Galles dans Cape Town – couverture à partir de 15h30 (coup d’envoi à 16h05)

dans Cape Town – couverture à partir de 15h30 (coup d’envoi à 16h05) Argentine contre Ecosse à Santiago del Estero – couverture à partir de 19h30 (coup d’envoi à 20h10)

Regardez toute l’action des Summer Tours samedi, avec une couverture en direct sur Sky Sports Action à partir de 7h30.