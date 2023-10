Rapport de match – Nouvelle-Zélande 73 – 0 Uruguay

Le Néo-Zélandais Leceister Fainga’anuku a réussi un triplé alors que les All Blacks battent l’Uruguay

La Nouvelle-Zélande s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby en marquant 11 essais pour démolir l’Uruguay 73-0 lors d’une performance impitoyable jeudi.

Will Jordan (2), Cam Roigard, Fletcher Newell, Leicester Fainga’anuku (3) et Tamaiti Williams ont atterri, aux côtés de Richie Mo’unga et Damian McKenzie (2).

Ce résultat place les All Blacks en tête de la poule A avec 15 points, deux devant la France, hôte, qui remportera le groupe si elle bat l’Italie, troisième (10), vendredi.

Nouvelle-Zélande – Essais : McKenzie (20, 53), Mo’unga (25), Jordan (34, 65), Roigard (38), Newell (45), Fainga’anuku (49, 68, 77), Williams (73 ). Contre : Mo’unga (21, 26, 34, 50, 54), McKenzie (66, 69), Barrett (74, 78). Uruguay – N/A

Les All Blacks d’Ian Foster, qui ont perdu le pilier Tyrel Lomax en raison d’une blessure, affronteront l’Irlande, l’Afrique du Sud ou l’Écosse pour une place dans le dernier carré.

La Nouvelle-Zélande a raté deux essais dans le premier quart-temps, mais il n’y avait rien d’inégal dans le début de la compétition puisque l’Uruguay, 17e au classement mondial, a donné autant qu’il a obtenu.

Après que l’ailier uruguayen Gaston Mieres ait brûlé Fainga’anuku à l’extérieur de manière extraordinaire, le flanker Manuel Ardao a failli donner l’avantage aux Sud-Américains, avant d’être forcé en touche au dernier moment par Anton Lienert-Brown.

McKenzie a glissé après une mêlée de cinq mètres pour finalement inscrire les All Blacks sur le tableau à la 20e minute.

Damian McKenzie a été superbe ce soir-là, marquant deux essais et jouant un rôle dans plusieurs autres

Mo’unga a saisi le deuxième but de la même manière cinq minutes plus tard et Jordan a centré après un coup sensationnel de McKenzie depuis la ligne de touche juste après la demi-heure.

Roigard, qui effectuait son deuxième départ en Test, a saisi le quatrième essai très important pour obtenir le point bonus sur une autre mêlée de cinq mètres pour donner aux All Blacks une avance de 26-0 à la mi-temps.

La Nouvelle-Zélande a joué un rugby beaucoup plus direct après la pause et le pilier Newell, un remplaçant précoce de Lomax sur blessure, a fait exploser un plaqueur pour décrocher le cinquième essai.

Une passe manquée en boucle de Jordan a envoyé Fainga’anuku, non marqué, pour le sixième et McKenzie a marqué le septième.

L’Uruguay, toujours disposé, a réussi à endiguer le flot d’essais avant que Jordan et Fainga’anuku n’obtiennent leur deuxième score et que le pilier de remplacement Williams franchisse la ligne pour son premier essai de test.

Fainga’anuku a mis un brillant sur la ligne de score à deux minutes de la fin mais, pour le plus grand plaisir des neutres présents dans la foule, l’attaque finale est venue des Sud-Américains.

Et après?

La Nouvelle-Zélande doit maintenant attendre de voir le résultat de la France contre l’Italie vendredi (20h00 BST) pour voir si elle termine en tant que vainqueur ou deuxième de la poule.

Une victoire de la France verra les All Blacks se qualifier en tant que finalistes et affronteront probablement l’Irlande en quarts de finale le samedi 14 octobre à Paris (20h00 BST). Une victoire de l’Italie verra les All Blacks en tête de la poule et affronteront probablement l’Afrique du Sud en quarts de finale le dimanche 15 octobre (20h00 BST) à Paris.

Cette défaite complète le calendrier de l’Uruguay, qui termine quatrième de la poule A devant la Namibie.