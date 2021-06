Rapport de match – Northampton 26 – 29 Exeter

Ollie Devoto centre pour le quatrième essai d’Exeter

Exeter a effacé un déficit de 18 points pour battre Northampton 29-26 à Franklin’s Gardens et se rapprocher d’un match de barrage à domicile.

Les Saints ont joué avec 14 hommes pendant plus d’une heure après l’expulsion de David Ribbans.

Et il y a eu une double peur des blessures pour l’entraîneur-chef des Lions britanniques et irlandais Warren Gatland alors que le demi d’ouverture international gallois de Northampton, Dan Biggar et le numéro 8 d’Exeter, Sam Simmonds, sont sortis au cours de la deuxième période.

Northampton a donné aussi bien que possible lors d’une rencontre palpitante qui a vu les Chiefs l’emporter en marquant quatre essais en deuxième mi-temps après avoir été menés 18-0 à la pause.

Dan Biggar (photo) et son compatriote Lion Sam Simmonds ont été forcés de partir en raison de blessures

Leur triomphe de points bonus – une sixième victoire consécutive en Premiership – signifie qu’ils ont besoin d’un point contre leurs rivaux pour le titre Sale Sharks à Sandy Park samedi prochain pour une demi-finale à domicile.

Il y a de fortes chances que Sale revienne ensuite dans le Devon lors des play-offs une semaine plus tard.

Exeter, qui n’a mené qu’à la 75e minute, s’est imposé grâce aux essais de Sam Skinner, Stuart Hogg, Stu Townsend et Ollie Devoto, le skipper Joe Simmonds effectuant trois conversions et une pénalité tardive.

Ribbans a été licencié pour un contact direct de l’épaule avec la tête du talonneur d’Exeter Luke Cowan-Dickie, laissant Northampton un homme à terre pendant 66 minutes.

David Ribbans (à gauche) a été expulsé après 14 minutes

Mais ils ont poussé Exeter tout au long du doublé d’essai du centre Rory Hutchinson, un touché de Mike Haywood et 11 points de Biggar qui incluaient un but perdu.

Une foule de 4 000 personnes a fait rugir les Saints et ils ont eu un après-midi à savourer alors que les deux équipes ont livré une action passionnante.

Les Saints sont sortis des blocs, dominant le territoire initial et la possession avant de prendre une avance à la septième minute lorsque la courte passe de Biggar a envoyé Hutchinson à bout portant.

Biggar a dérivé de peu la tentative de conversion, mais le début prometteur des Saints a subi une entaille majeure à seulement 14 minutes du match lorsque Ribbans a vu rouge.

Le centre des Saints Rory Hutchinson a marqué deux essais en première mi-temps

L’arbitre Craig Maxwell-Keys a visionné plusieurs rediffusions avant de brandir un carton rouge, et toute interdiction pourrait avoir un impact sur les espoirs de Ribbans de faire ses débuts en Angleterre lors des tests de Twickenham le mois prochain contre les États-Unis et le Canada.

La perte d’un joueur aussi clé, cependant, n’a pas troublé les Saints alors que Hutchinson a ouvert Exeter pour son deuxième essai cinq minutes seulement après le départ de Ribbans, poursuivant son propre coup de pied et se rassemblant, la conversion de Biggar portant le score à 12-0.

Exeter a pu faire peu de progrès contre une défense de Northampton superbement organisée, et les Saints sont restés les plus dangereux en attaque à l’approche de la fin de la mi-temps qu’ils ont dominée.

Biggar, une présence imposante pour son équipe, a ensuite infligé un penalty à la 34e minute avant d’ajouter un drop-goal et d’envoyer Northampton dans l’intervalle avec une avance de 18 points.

Il s’agit de notre plus grand retour en deuxième mi-temps de notre @premrugby voyage.

J’aimerais dire ‘Ne jamais en douter’, mais je mentirais à travers mes dents de derrière

26-29#NORvEXE – Exeter Chiefs (@ExeterChiefs) 6 juin 2021

Exeter savait qu’ils devaient marquer le premier après la mi-temps et a mis un peu plus de trois minutes pour obliger car une pression soutenue sur leurs attaquants s’est terminée par l’écrasement de Skinner.

Et les Saints étaient de retour derrière leur poteau six minutes plus tard, se montrant à nouveau incapables de résister à la pression féroce d’Exeter avant que le centre Ian Whitten ne trouve Hogg, qui a terminé de manière impressionnante et a réclamé un essai que Simmonds a converti.

Soudain, tout était sur le pont pour l’équipe locale et bien qu’une pénalité de Biggar les ait brièvement réglés, l’essai de Townsend et une conversion de Simmonds ont mis en place un dernier quart-temps intense.

Haywood a réussi un mouvement fluide pour réclamer l’essai de Northampton, mais Biggar est parti peu de temps après et Exeter a répondu en égalisant grâce à un touché de Devoto que Simmonds a converti.

C’était un divertissement à couper le souffle, et Exeter a finalement révisé ses hôtes à cinq minutes de la fin grâce à une pénalité de Simmonds qui a ramené les Chiefs à la maison.