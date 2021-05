Rapport de match – London Irish 12 – 31 Exeter

Sam Simmonds a marqué mardi un triplé pour Exeter vs London Irish, battant ainsi le record d’essais lors d’une saison de Premiership

Sam Simmonds a battu le record d’essais marqués lors d’une saison de Premiership alors qu’Exeter a balayé les London Irish 31-12 au Brentford Community Stadium.

Simmonds a pillé ses 17e, 18e et 19e touchés pour éclipser le jalon précédent détenu conjointement par Dominic Chapman et Christian Wade avec trois rondes de la saison régulière encore à jouer.

Les deux premiers étaient la marque de fabrique d’Exeter alors que Simmonds s’enfouissait de près, tandis que le troisième était un rodage à grande vitesse, chacun démontrant les prouesses d’essais qui lui ont réservé sa place lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud cet été. .

Le numéro huit est en disgrâce avec l’Angleterre depuis 2018 lorsqu’il a remporté la dernière de ses sept sélections et Eddie Jones était dans les tribunes pour assister au dernier moment stellaire d’une saison remarquable.

Simmonds a frappé deux fois dans le quart d’ouverture pour éclipser une marque de 17 établie lors de la campagne 1997-98 et, avec son jeune frère Joe et Tom O’Flaherty également traversant, Exeter a quitté la capitale avec une victoire en points bonus qui les ramène au deuxième rang. la table.

Mais une foule de 3 988 personnes les a parfois obligés de creuser profondément alors qu’ils infligeaient une quatrième défaite consécutive aux Irlandais, qui traversaient Ben Donnell et Ben Loader et se rassemblaient de manière impressionnante après un mauvais départ.

Il n’a fallu que sept minutes à Simmonds pour égaler le record quand il s’est frayé un chemin pour terminer un barrage pick-and-go qui a commencé par un alignement.

Irish a répondu avec un essai similaire marqué par Donnell qui n’a été attribué que lorsque Paddy Jackson a demandé qu’il soit examiné par le TMO après avoir été initialement exclu par l’arbitre Christophe Ridley.

C’était trop facile car Joe Simmonds a couru dans le deuxième d’Exeter, capitalisant sur O’Flaherty remportant le ballon en l’air pour repérer Lovejoy Chawatama au milieu de terrain et contourner facilement l’hélice avant d’allumer les post-brûleurs pour traverser.

Et pour continuer le spectacle Simmonds qui se déroulait dans l’ouest de Londres, Sam a écrit son nom dans les livres d’histoire avec un autre score rapproché alors que la puissance avancée des Chiefs faisait sa marque.

Bien que vulnérables sur le plan défensif, les Irlandais ont peu de problèmes d’ingénierie et à la 34e minute, ils ont montré leur séquence impitoyable lorsque Stuart Hogg a été plaqué lors d’une tentative de dégagement et plusieurs phases plus tard, Loader était terminé.

Les Exiles ont organisé une autre attaque prometteuse alors qu’ils cherchaient à renverser un déficit de 19-12, mais le mouvement a échoué et c’est Exeter qui a terminé la moitié du côté le plus fort.

L’ancienne star du Pays de Galles Alex Cuthbert faisait sentir sa présence en défense et en attaque à son retour d’une blessure aux ischio-jambiers, mais c’est sur l’autre aile que les Chiefs ont frappé ensuite lorsque O’Flaherty a sauté sur une erreur de Loader pour atterrir.

O’Flaherty est allé à la poubelle pour avoir abordé l’arrière latéral Tom Parton dans les airs et, inévitablement, Simmonds a eu le dernier mot quand il a pris la passe de Cuthbert pour sprinter et compléter son tour du chapeau.