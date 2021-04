Rapport de match – Leicester 33-24 Ulster

Leicester célèbre l’essai final de match de Guy Porter après que les Tigers aient réussi un revirement en deuxième mi-temps avec 11 points de retard

Les Leicester Tigers ont récupéré de 11 points pour réserver une place dans la finale de la Challenge Cup 2021, après une victoire palpitante 33-24 sur l’Ulster à Welford Road.

Largement dominés par la province irlandaise en première mi-temps, les Tigers ont perdu le skipper Tom Youngs à un carton jaune et ont concédé des essais au deuxième rang de l’Ulster Iain Henderson et à l’extérieur de Billy Burns, alors que les visiteurs ont joué avec beaucoup de rythme et de confiance.

La deuxième mi-temps a été un renversement complet, cependant, alors que les Tigres ont dominé la procédure pour marquer des essais à travers le n ° 8 Jasper Wiese et Ellis Genge, en plus d’une pénalité et d’un drop goal de George Ford, pour s’écarter de neuf points.

Un effort exceptionnel de Nick Timoney au dernier quart a ramené l’Ulster dans les choses, mais Guy Porter a porté le coup fatal dans le match à six minutes de la fin pour envoyer Leicester à une première finale européenne depuis 2009 contre Bath ou Montpellier, qui se font face. Samedi.

Plus à venir…