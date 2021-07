Rapport de match – Leeds 38 – 16 Salford

Kruise Leeming a inscrit deux essais pour Leeds contre Salford

Un doublé de Kruise Leeming a aidé les Rhinos de Leeds à vaincre Salford Red Devils 38-16 à Headingley dans la Super League Betfred.

Hooker Leeming a marqué deux essais en première mi-temps, tandis que sa coéquipière Rhyse Martin a marqué sept buts, alors que les Rhinos se sont facilement imposés à la maison pour leur septième victoire de la saison.

Salford est entré dans le match après des victoires consécutives tandis que Leeds avait subi des défaites consécutives aux mains des Catalans au cours des quinze derniers jours – mais ce sont les Rhinos qui contrôlaient les débats sur leur propre terrain et étaient à peine troublés par leurs adversaires.

Leeds était privé du demi-arrière Luke Gale, du pilier Tom Holroyd et de l’ailier Tom Briscoe, avec leurs places prises par Callum McLelland, King Vuniyayawa et Ash Handley dans l’équipe de départ.

Pour Salford, Matty Costello a été remplacé par Harvey Livett au centre, Josh Johnson laissant la place à Jack Ormondroyd au premier rang.

Trois minutes plus tard, le centre des Red Devils, Krisnan Inu, semblait avoir marqué, mais l’arbitre a annulé les appels pour un essai.

Harry Newman a ouvert le score pour Leeds

Au lieu de cela, c’est l’équipe à domicile qui a pris l’avantage cinq minutes plus tard grâce à Newman. Après un rapide échange de passes avec Ash Handley sur l’aile gauche, le centre a plongé pour mettre les Rhinos 4-0 devant. Martin a réussi sa conversion depuis la ligne de touche pour porter le score à 6-0.

Presque immédiatement, Leeds a fait marcher Salford sur le terrain et était à nouveau pour un autre essai sur le même flanc, cette fois par Leeming. Handley a trouvé l’espace libre et a permis à Leeming de centrer, avant que Martin ne prenne les devants à 12-0.

Les Rhinos étaient dominants et les Red Devils ont eu du mal à sortir le ballon de leur moitié de terrain, et à la 24e minute, Martin a poussé Leeds plus loin avec un but de pénalité après que Lee Mossop a été pénalisé pour un tacle soulevé.

Matt Prior prend la défense de Salford

Salford a continué à avoir du mal à briser une défense engagée des Rhinos, et neuf minutes avant la mi-temps, Leeming a continué la domination de Leeds lorsqu’il a réussi un tacle doux pour porter le score à 18-0. Martin a ajouté les figurants et Leeds était en contrôle total à l’approche de l’intervalle.

En deuxième mi-temps, les Diables rouges ont commencé fort et ont finalement atteint le tableau d’affichage à la 47e minute lorsque Ken Sio a plongé sur l’aile droite. Inu n’a pas pu convertir l’essai de l’extérieur, il est donc resté 20-4.

Peu de temps après, Tui Lolohea a été envoyé au sin-bin pour dissidence, puis son coéquipier de Salford, Seb Ikahihifo, l’a rejoint sur la touche après qu’une bagarre ait éclaté.

Tui Lolohea a croisé tard pour Salford

Les esprits s’échauffant, Leeds a profité de ses deux hommes supplémentaires et McLelland a touché le sol pour flairer tout espoir d’un retour de Salford. Martin a pris les devants à 26-6 avec sa cinquième conversion réussie de la nuit.

Trois minutes plus tard, Vuniyayawa a réussi le sixième essai des Rhinos du concours, Martin réussissant à nouveau sa conversion.

Les Red Devils ont réussi à retirer un essai lorsque Lolohea a remporté la course contre le grubber de Sio pour marquer, avant que Matt Prior et Inu n’échangent des tentatives pour conclure le score.