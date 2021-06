Rapport de match – Hull KR 40 – 4 Salford

Shaun Kenny-Dowall de Hull KR célèbre son essai contre Salford

Les Hull Kingston Rovers ont disputé sept essais alors qu’ils remportaient leur cinquième victoire en Super League cette saison en battant Salford Red Devils 40-4 lors du match de vendredi au Hull College Craven Park.

Ken Sio a donné à Salford un départ parfait, mais Rovers en a profité lorsque Chris Atkin a été condamné par le péché en ripostant sur les scores de George Lawler et Ben Crooks alors que le demi-arrière était hors du terrain.

Le premier essai de Brad Takairangi pour Hull KR a vu les hôtes entrer dans la pause 16-4, et bien que Rovers ait perdu Adam Quinlan au péché-bin en seconde période, les Red Devils n’ont pas pu capitaliser et d’autres essais de Shaun Kenny-Dowall, Matt Parcell, Ryan Hall et Kane Linnett ont scellé la victoire.

Une nuit misérable pour les visiteurs a été encore aggravée par l’expulsion de Pauli Pauli lors du dernier match du match pour un coup sûr sur le demi-arrière des Rovers Jordan Abdull.

Plus à venir…