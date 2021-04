Gareth O’Brien célèbre avec Grant Millington après avoir réussi le drop-goal gagnant du Golden Point Extra Time.

Castleford a eu besoin de 99 minutes pour voir Hull KR et réserver sa place dans les huit derniers de la Betfred Challenge Cup avec une victoire spectaculaire de 33-32 Golden Point à Craven Park.

Gareth O’Brien, dont le but à longue portée sur le même terrain a aidé Salford à remporter une victoire spectaculaire dans le Million Pound Game de 2016, était le héros des Tigres après que lui et ses coéquipiers aient manqué pas moins de huit coups de pied entre eux en temps supplémentaire.

Les Rovers ont également eu deux tentatives ratées de drop-goal après la fin du match 32-32 au bout de 80 minutes.

Hull KR, qui disputera son premier match compétitif à Craven Park depuis plus d’un an, se lancera dans la course après avoir laissé échapper des devances de 22-6 et 32-18.

Malgré le début de leur campagne de Super League avec des défaites consécutives, les Rovers semblaient pleins d’énergie dès le coup d’envoi et, après que l’ancien deuxième rameur de Castleford, Luis Johnson, ait été retenu au-dessus de la ligne, ils ont créé un chevauchement pour l’arrière Adam. Quinlan reçoit l’ailier Ethan Ryan pour le premier essai.

Paul McShane de Castleford célèbre un essai.

Alors que Castleford commençait progressivement à se frayer un chemin dans la compétition, le talonneur Paul McShane a percé au milieu, mais les Rovers ont brouillé avec succès et, lorsque le capitaine Michael Shenton a finalement franchi la ligne, il a été ramené pour une passe avant.

Hull KR n’a pas pu soulager la pression, cependant, et Jacob Trueman a puni une faible défense à la 22e minute pour égaliser les scores et Danny Richardson a converti son essai pour mettre les visiteurs en avant.

L’avance n’a cependant duré que cinq minutes, alors que les Rovers ont frappé leurs sangles avec trois essais en huit minutes pour prendre le contrôle du match.

La pause de Jez Litten a créé une ouverture pour Quinlan tandis que l’hélice Albert Vete a utilisé son volume considérable pour s’écraser à courte distance pour son premier essai pour le club et l’impressionnant talonneur Matt Parcel s’est étendu de la moitié factice pour planter la balle sur la ligne.

Jordan Abdull et Mikey Lewis ont converti les trois essais entre eux pour ouvrir une avance de 22-6 et laisser Castleford sous le choc à l’intervalle.

Le discours d’encouragement de l’entraîneur Daryl Powell a cependant semblé faire l’affaire, car les visiteurs ont riposté avec deux essais en cinq minutes au début de la seconde période.

Albert Vete de Hull KR célèbre son essai.

L’ailier gauche Jordan Turner a été retenu sur le dos puis ramené pour une passe avant avant que la passe coupée de Richardson ne permette à l’ailier droit Derrell Olpherts de centrer dans le coin et McShane a récupéré le ballon de son propre coup de pied pour marquer un opportuniste. essayer.

Richardson a ajouté les deux conversions pour réduire l’écart à seulement quatre points, mais le capitaine des Rovers, Shaun Kenny-Dowall, a marqué le match, utilisant sa force pour emmener deux défenseurs au-dessus de la ligne pour un essai avant de se dégager pour faire passer Abdull.

À 32-18 ans, le match était considéré comme un concours mais les Tigres avaient d’autres idées.

Olpherts a trouvé plus d’espace sur le flanc droit pour saisir son deuxième essai et McShane a également doublé son score pour le match en forçant son chemin à bout portant.

Richardson a lancé son quatrième but et McShane a été retenu au-dessus de la ligne avant de créer une ouverture pour que Turner puisse passer après le dernier hooter pour égaliser les scores.

Derrell Olpherts de Castleford marque un essai.

Richardson avait une chance de le gagner, mais il était large avec la tentative de conversion d’envoyer le match en prolongation.

O’Brien a eu la première occasion de sortir de l’impasse, mais son coup de pied de 40 mètres n’a pas atteint l’objectif.

Richardson a raté deux tentatives d’un pointeur et Abdull était également loin de la cible avant que le deuxième effort d’O’Brien ne soit chargé alors que l’impasse se poursuivait jusqu’à la fin des cinq minutes supplémentaires dans chaque sens.

Lorsque le match a été redémarré après 90 minutes, Richardson, O’Brien et Trueman ont tous vu d’autres tentatives rater la cible et Richardson en a chargé une jusqu’à ce qu’O’Brien trouve enfin la marque.