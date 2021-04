Kane Linnett a réussi un triplé pour Hull KR

Kane Linnett a réussi un triplé d’essais alors que Hull KR a remporté pour un deuxième match consécutif avec une victoire de 26-6 en Super League sur Leeds Rhinos à Craven Park.

Ryan Hall a marqué son 200e essai en Super League contre son ancien club et Matt Parcell a également croisé alors que l’équipe de Tony Smith a posé un marqueur qui a également laissé Leeds à la recherche d’une deuxième victoire de la saison alors qu’ils étaient surclassés par cinq essais contre un.

Un affichage terne pour les visiteurs, dans lequel Richie Myler a été condamné en seconde période pour dissidence, aura été inquiétant pour l’entraîneur Richard Agar.

Les rovers ont forcé la première erreur quand Alex Mellor a perdu la possession alors que Brad Takairangi marquait ses débuts avec style avec un beau tacle, mais l’équipe locale a été retenue à deux reprises.

Deux pénalités contre les visiteurs ont maintenu la pression, mais une défense solide a fait que les premières étapes sont restées sans but.

L'ailier de Hull KR Ryan Hall a remporté son 200e touché de Super League contre ses anciens employeurs, Leeds Rhinos. L'international anglais occupe désormais la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps de la ligue

Rovers a pris les devants après 14 minutes alors que Jordan Abdull donnait un coup de pied tôt et Hall touchait pour la 200e fois en Super League après avoir battu Tom Briscoe au ballon rebondissant.

L’équipe locale a doublé le score quand Abdull a passé pour Parcell pour se frayer un chemin plus de quatre minutes plus tard et que les figurants d’Abdull ont porté le score à 10-0.

Un autre coup de pied d’Abdull, cette fois sur le terrain, a mis Linnett qui s’est rassemblé pour marquer et la conversion d’Abdull a fait 16-0 15 minutes avant la pause.

Les Rhinos étaient enfin sur le tableau de bord quatre minutes plus tard, Brad Dwyer obtenant leur premier essai. Ash Handley s’est converti pour porter le score à 16-6 et c’est ainsi qu’il est resté jusqu’à la mi-temps.

Les rovers ont maintenu Leeds coincé dans leur propre moitié de terrain au début de la deuxième période et quand ils sont sortis, un beau dernier tacle de Luis Johnson les a voués à l’échec.

Mais lorsque l’équipe locale a frappé au début du set suivant et a ensuite concédé un penalty, les visiteurs ont reçu la plate-forme pour attaquer. Les rovers ont tenu bon, puis un hors-jeu leur a donné un répit.

Un abandon de la ligne de but par les visiteurs pendant huit minutes signifiait que les Rovers étaient de nouveau en possession et Linnett a saisi son deuxième passage de Parcell pour porter le score à 20-6.

Bodene Thompson de Leeds est abordé par Shaun Kenny-Dowall et Kane Linnett de Hull KR

Parcell a dépouillé le ballon pour dégager le ballon, mais quand il a perdu la possession du tacle de Handley, Leeds a récupéré le ballon, mais les visiteurs n’ont rien pu profiter de l’occasion.

Luke Briscoe a perdu le ballon en avant alors qu’il s’étirait pour le coin sur le dernier plaquage alors que l’équipe locale tenait à nouveau avec un peu moins de 20 minutes à faire.

Myler a été condamné à 13 minutes de jeu après s’être plaint à l’arbitre Marcus Griffiths, statuant que sa passe était en avant pour libérer Dwyer avec une course libre vers la ligne.

Les visiteurs ont été obligés de payer à partir du set suivant alors que Linnett complétait son triplé sur la passe d’Abdull et que le coup de pied de la moitié de mêlée portait le score final 26-6.