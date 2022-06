Rapport de match – Hull KR 10 – 38 Huddersfield

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil aux meilleurs moments du match de Betfred Super League entre Hull KR et Huddersfield Giants

Leroy Cudjoe a marqué trois essais alors que Huddersfield a surclassé Hull KR pour souligner ses références en tant que prétendants au titre dans la Betfred Super League avec une victoire 38-10 à Craven Park.

Les Giants ont également touché le sol grâce à Luke Yates, Ricky Leutele, Will Pryce et Jermaine McGillvary, Pryce réalisant cinq conversions.

Tous les Rovers devaient montrer leurs efforts étaient des essais de Matt Parcell et Matty Storton, ce dernier converti par Lachlan Coote.

Après que le coup d’envoi de Tui Lolohea se soit terminé, Rovers a devancé l’essai de Parecell après avoir récupéré un coup de pied de Mikey Lewis sur le dernier tacle à trois minutes de la fin.

L’équipe locale pensait avoir saisi son deuxième essai lors de la prochaine attaque alors que Frankie Halton a ancré son propre coup de pied bas dans le coin, mais il a été refusé lors de la révision pour un en-avant.

Une défense résolue des Rovers a tenu les visiteurs à distance, mais les hôtes ont subi un revers lorsqu’ils ont perdu l’ailier influent Ryan Hall en raison d’une blessure aux côtes présumée au milieu de la première mi-temps.

Jimmy Keinhorst vient d’être poussé en touche alors qu’il tentait de passer dans le coin alors que les Rovers tentaient d’étendre leur avance avec 25 minutes au compteur.

William Pryce était un autre des buteurs d’essais de Huddersfield ce jour-là

Huddersfield a pris les devants 10 minutes avant la pause lorsque Cudjoe a touché un grubber de Lolohea et Pryce a donné un coup de pied aux figurants, bien qu’il y ait peut-être eu un en-avant alors qu’il allait mettre le ballon au sol.

Les Giants ont ensuite marqué leur deuxième essai et c’est une fois de plus Cudjoe qui a obtenu un rebond chanceux d’un coup de pied de Pryce et s’est rassemblé pour centrer, portant le score à 10-4 pour les visiteurs à la mi-temps.

Huddersfield a frappé pour la troisième fois dès le coup d’envoi en seconde période alors que Yates attrapait le ballon d’un autre rebond chanceux et remportait une course à pied avec Coote de la mi-course à l’atterrissage, Pryce ajoutant les extras.

Les Giants ont prolongé leur avance peu de temps après alors que Leutele a couru pour les mettre 20-4 devant.

McGillvary a fait l’essai suivant alors que sa course énergique a préparé Cudjoe pour un simple score pour compléter son tour du chapeau et le troisième coup de pied réussi de Pryce a permis à son équipe d’aller plus loin.

Pryce a ajouté le sixième essai de Huddersfield avec un peu plus de 16 minutes à jouer, puis a lancé la conversion pour porter le score à 32-4.

Ce n’était que trop facile, alors que McGillvary est intervenu de la droite et a évité deux plaqués pour l’essai numéro sept, et Pryce a porté l’avance à 38-4.

Les rovers ont finalement troublé le tableau de bord pour la deuxième fois à quatre minutes de la fin lorsque Storton s’est frayé un chemin et que Coote a lancé la conversion pour ajouter un peu plus de respectabilité au scorline pour les hôtes.