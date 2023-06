Rapport de match – Hull 34 – 6 St Helens

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du choc de Super League entre le Hull FC et St Helens

Jake Clifford est revenu pour inspirer le Hull FC à sa première victoire contre St Helens en 17 tentatives alors qu’il ignorait le souvenir douloureux de la défaite de la Challenge Cup la semaine dernière avec une performance époustouflante de six essais au stade MKM.

Il y a à peine cinq jours, l’expulsion de Josh Griffin pour dissidence a coûté à son équipe une chance réaliste de remporter une rare victoire sur les hommes de Paul Wellens, mais Clifford – qui avait raté le match nul de la Coupe à cause d’une commotion cérébrale – a livré un parcours de 14 points pour sceller un 34 -6 raclée des champions du monde.

Clifford, qui n’était pas encore devenu professionnel la dernière fois que Hull a battu les Saints en 2017, a donné le ton en marquant le premier essai à moins de sept minutes et a mis en place le clincher pour Cam Scott, avant que Darnell McIntosh ne termine la soirée avec style avec une rafale dévastatrice de 70 verges.

Les Saints s’étaient promenés dans l’est du Yorkshire après six victoires consécutives et suggéraient qu’ils avaient retrouvé leur meilleure forme lors d’impressionnantes victoires récentes contre Huddersfield et Wigan, mais ils étaient nettement deuxièmes tout au long de la soirée.

La misère des visiteurs a été aggravée par des erreurs flagrantes du duo habituellement fiable de Lewis Dodd et Jack Welsby, alors que les hommes de Tony Smith ont effectivement scellé leur victoire en prenant une avance de 22-0 à la mi-temps.

Clifford a ouvert le score lorsqu’il s’est étiré sur une courte passe de McIntosh, puis Carlos Tuimavave a ajouté une seconde après une rafale de l’impressionnant Andre Savelio après que Dodd ait négligemment lancé le ballon dans ses bras.

Le moment d’oubli de Welsby a dûment suivi 20 minutes, quand il s’est attardé sur le coup de pied de Jake Trueman, McIntosh s’est faufilé pour renvoyer le ballon et Trueman a bondi pour le tapoter, la deuxième conversion de Clifford portant l’avance de Hull à 16.

Chris Satae a trouvé qu’il était beaucoup trop facile de passer juste après la demi-heure pour marquer le quatrième de Hull, et les dégâts de la première mi-temps auraient pu être encore pires pour les Saints après que Davy Litten soit passé de manière acrobatique dans le coin mais ait perdu le contact juste avant l’échouement. .

Les oreilles résonnant sans aucun doute de la conversation d’équipe de Wellens à la mi-temps, les Saints ont appelé la réponse immédiate dont ils avaient besoin, lorsque James Bell a traversé sous les poteaux après qu’une course fulgurante de Konrad Hurrell a brisé la ligne de Hull pour la première fois.

Avec l’introduction à la mi-temps de James Roby, les hommes de Wellens avaient ajouté de l’urgence, et il y avait des signes d’un changement d’élan alors que Hull était obligé de défendre en profondeur pour repousser une série d’attaques des Saints.

Mais les hôtes sont sortis intimidés, et après avoir survécu à un autre set difficile, ils ont répondu avec style, Scott se précipitant sur le coup de pied intelligent de Clifford pour se retourner pour le cinquième essai de son équipe.

Litten n’a pas réussi à créer une autre chance dans le coin, mais McIntosh a servi une finale appropriée qui voit son équipe secouer le souvenir de leurs malheurs de début de saison et se préparer pour un tir improbable aux barrages.

Et après?

Sainte-Hélène héberger Tigres de Castleford le vendredi 30 juin, avec un départ à 20h au Totally Wicked Stadium, tandis que FC Hull sont à la maison pour les leaders de la ligue Dragons catalans le lendemain (14h30).