Faits saillants de l’affrontement de la quatrième manche de la Super League Betfred entre le Hull FC et Wakefield

Le Hull FC a maintenu son invaincu sous l’entraîneur-chef Brett Hodgson avec une victoire disputée 20-14 contre Wakefield.

Andre Savelio et une pénalité de Marc Sneyd ont mis Hull devant 8-0, mais Trinity a répondu grâce à l’effort à longue portée de Lee Kershaw, l’ailier local Bureta Faraimo allant dans la poubelle sur le coup de la mi-temps.

Joe Cator du Hull FC est abordé par Max Jowitt et Jordan Crowther de Wakefield

Adam Swift a augmenté l’avance de l’équipe locale malgré le désavantage numérique, mais James Batchelor a riposté presque immédiatement avant que Mason Lino ne marque son premier essai de Wakefield pour égaliser à 14-14 à 12 minutes de la fin.

Cependant, Carlos Tuimavave a passé sept minutes de temps pour assurer la victoire des Noirs et des Blancs pour remporter quatre victoires et un match nul lors des cinq matches de l’Australien en charge.

Wakefield reste sans victoire cette saison et sera déçu de ne pas avoir converti des chances prometteuses contre une équipe fatiguée de Hull au stade KCOM.

L’équipe de Chris Chester a profité du terrain au début, mais ce sont les hôtes qui ont pris les devants après 11 minutes.

Lors de leur première incursion dans la moitié de terrain de Trinity, une courte passe de Ben McNamara – fils de l’entraîneur-chef des Catalans Dragons, Steve – a vu Savelio prendre le dessus sur le badigeon.

Liam Kay de Wakefield en action

Wakefield a continué à faire pression et s’est encore une fois rapproché de la ligne d’essai à domicile, mais la défense d’acier de Hull a empêché l’ancien Black and White Joe Westerman.

L’équipe locale a en quelque sorte tenu Trinity à distance lorsque Kyle Wood a ramassé un déchargement à deux mètres de la ligne, mais a été retenu par une formidable défense de dernier recours.

L’attaque de Wakefield sur la ligne de but ne s’est pas arrêtée car ils ont remporté des sets consécutifs après avoir forcé une pénalité et un abandon de la ligne de but, mais Hull a tenu bon.

L’introduction de Chris Satae a donné un répit à Hull alors que l’attaquant a dépouillé la possession du ballon de Lino avant de gagner un penalty devant les poteaux pour que Sneyd frappe son 1500e point en Super League et place Hull 8-0 devant.

Cependant, Wakefield a réussi son essai juste avant la mi-temps grâce à l’interception de Kershaw alors qu’il décrochait la passe de Connor et parcourait 90 mètres pour descendre sous les poteaux et réduire l’écart à 8-6.

Après sa défaite face au Hull FC, Chris Chester affirme que la première victoire de Wakefield de la saison approche à grands pas

Faraimo a marqué sa 100e apparition en carrière en allant dans la poubelle à péché avec 37 secondes de la première mi-temps à jouer pour un tacle élevé sur Max Jowitt mais, malgré le désavantage de l’homme, Hull était le prochain à marquer.

Ils ont travaillé sur le terrain avant que Swift ne grimpe pour gagner le coup de pied de Sneyd dans le coin et atterrisse à la 45e minute, le demi-arrière décrochant la conversion de la ligne de touche.

Hull était de retour à l’effectif complet de joueurs mais a concédé presque immédiatement, avec Batchelor parsemant le coup de pied court de Ryan Hampshire.

Wakefield a poussé pour l’essai de mise à niveau du jeu et ils ont obtenu leur récompense de manière fortuite à la 67e minute.

Le patron du Hull FC Brett Hodgson a fait l'éloge de ses joueurs après leur victoire 20-14 contre Wakefield

La défense fatigante de Hull – qui avait joué 90 minutes lors du match nul 14-14 contre Warrington dimanche – avait déjà été punie par des sets continus des visiteurs avant qu’un coup de pied de Sneyd sur le dernier ne soit dévié par un joueur en visite et entre les mains de Lino, qui a couru dans le coin pour Wakefield.

L’international samoan n’a pas pu se convertir avec un score de 14-14, mais Hull – qui n’a pas traîné dans le match – a frappé une fois de plus l’avant grâce à l’essai de Tuimavave dans le coin.

Sneyd n’a pas réussi à régler l’égalité avec deux buts manqués et Satae pensait qu’il avait marqué tard alors que Hull tenait le coup pour deux points.