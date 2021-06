Rapport de match – Huddersfield 8 – 9 Salford

Chris Atkin de Salford a scellé la victoire sur Huddersfield vendredi avec un drop-goal

Douze hommes Salford ont remporté leur deuxième victoire en Super League de la saison aux dépens de leur ancien entraîneur Ian Watson, avec le demi-arrière Chris Atkin scellant une victoire de 9-8 sur Huddersfield avec un drop goal à la 66e minute.

Les Giants, qui ont eu deux essais refusés, ont presque forcé une prolongation au stade John Smith alors que le capitaine Aiden Sezer a tenté un drop goal à 90 secondes de la fin, mais a vu son coup de pied rebondir sur un montant pour résumer une triste quinzaine pour son équipe.

Les Red Devils ont joué la majeure partie du match contre un homme peu de temps après le limogeage à la 33e minute du deuxième rameur James Greenwood pour un tacle haut sur le talonneur des Giants Adam O’Brien, bien qu’il puisse y avoir un cas d’identité erronée, au milieu des suggestions que le coupable était l’arrière latéral Dan Sarginson, qui revenait d’une suspension de trois matches.

Huddersfield semblait décousu, peut-être sans surprise compte tenu de l’impact de Covid-19 qui a forcé le report du match de la semaine dernière contre Wigan et la fermeture du terrain d’entraînement du club pendant cinq jours.

Bien que Salford ait été numériquement désavantagé, les Giants ont été durement touchés par la perte d’O’Brien, qui était leur seul talonneur spécialiste en l’absence de James Cunningham et qui devait jouer les 80 minutes complètes.

Ashton Golding, choisi pour commencer dans son rôle reconnu d’arrière latéral pour sa première apparition de la saison, a assumé les fonctions de demi-mannequin, Lee Gaskell revenant à l’arrière latéral.

Les Giants ont commencé avec Sezer sur le banc, mais leur capitaine a été amené dans l’action après seulement huit minutes lorsque le demi-arrière Jack Cogger est sorti en boitant.

Salford a également eu des soucis de blessure, perdant son capitaine Lee Mossop à l’échauffement, mais ils ont ouvert le score contre le cours du jeu à la 10e minute lorsque Andy Ackers s’est frayé un chemin depuis la moitié du mannequin pour un essai de talonneur de marque et Dec Patton a ajouté la conversion .

L’élan a semblé s’éloigner des Red Devils lorsqu’ils ont été réduits à 12 hommes, mais il a fallu un certain temps à Huddersfield pour se ressaisir.

Sezer a marqué un but sur le penalty accordé pour le tacle haut sur O’Brien, mais le remplaçant Joe Wardle a vu un essai refusé pour hors-jeu et Patton a rétabli l’avance de six points de son équipe avec un penalty trois minutes avant la pause.

L’équipe locale a égalisé sept minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque le centre Ricky Leutele a pris à contre-pied la défense de Salford pour que Joe Wardle charge pour son seul essai, que Sezer a converti.

Avec la majeure partie de la possession en faveur des Giants, les chances semblaient grandes contre Salford, mais leur défense de 12 hommes a tenu bon et ils ont repris l’avantage à la 65e minute avec un drop goal d’Atkin.

Huddersfield a continué de paraître l’équipe la plus dangereuse, en particulier grâce à l’appel de l’Angleterre Jake Wardle, et ils ont ignoré les chances d’égaliser les scores avec un drop goal alors qu’ils tentaient l’essai gagnant.

Wardle était à quelques centimètres de la ligne après l’une de ses courses frénétiques, tandis que l’ailier gauche Leroy Cudjoe a souffert de l’agonie de perdre son emprise sur le ballon alors qu’il tentait de toucher le sol dans le coin.

Lorsque Sezer a finalement cédé et est allé chercher un pointeur, il a été contrecarré par les boiseries alors que les Giants subissaient leur deuxième défaite consécutive.