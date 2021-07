Rapport de match – Huddersfield 40 – 26 Hull

8:11



Les Huddersfield Giants cherchent à reprendre le chemin de la victoire alors que le Hull FC visite le stade John Smiths

Quatre essais de Jermaine McGillvary ont aidé les Giants de Huddersfield à mettre fin à une série de six défaites consécutives en battant Hull FC 40-26 lors du match de Super League jeudi.

Le doublé de McGillvary en première mi-temps, ainsi que les essais de Nathan Peats, Luke Yates et un autre du hotshot adolescent Will Pryce ont permis aux Giants de mener 22-16 après une première 40 minutes en dents de scie au stade John Smith.

L’ailier anglais McGillvary en a ajouté deux autres après la pause pour porter le match au-delà des Noirs et Blancs, malgré le fait que Mitieli Vulikijapani ait marqué ses deux premiers essais pour le club, tandis que Leroy Cudjoe a couronné son 300e match des Giants avec l’essai qui a scellé la victoire à l’intérieur les 10 dernières minutes.

Cependant, le match s’est terminé sur une note amère alors que Josh Jones et Andre Savelio ont été licenciés pour avoir échangé des coups lors du dernier jeu du match.

Huddersfield a ignoré l’absence de 10 membres de l’équipe première pour gagner pour la première fois sans le joueur de renom Aidan Sezer, qui est actuellement absent pour cause de blessure et en route pour Leeds Rhinos pour 2022.

L’entraîneur-chef Ian Watson a été contraint de se tourner vers le duo inexpérimenté Pryce et Oliver Russell en l’absence de Sezer et d’autres demi-arrières de premier choix Lee Gaskell et Jack Cogger et sera ravi de leur contribution au triomphe retentissant de leur équipe.

C’était une douce revanche pour la défaite 12-10 des Giants au stade KCOM il y a un mois, qui était la dernière sortie de Hull, et a offert un cadeau d’anniversaire précoce au propriétaire Ken Davy, le président par intérim de la Super League qui aura 80 ans lundi.

Carlos Tuimavave a marqué le premier essai du match pour le Hull FC

Alors que les Noirs et les Blancs semblaient nettement rouillés après leur mise à pied, Huddersfield était aguerri et énergique dès le début.

Hull avait Ben McNamara, 19 ans, qui a commencé son premier match depuis trois mois en l’absence de Josh Reynolds imposée par Covid et il a joué un rôle dans l’essai d’ouverture, travaillant le ballon pour Savelio pour obtenir le centre Carlos Tuimavave dans au coin.

Huddersfield menait 10-0 dans le match à l’extérieur et a ouvert une avance de 10-6 après que Pryce et Chris McQueen ont travaillé McGillvary pour son premier essai et que le talonneur Nathan Peats a plongé de la moitié factice pour son premier pour le club.

Le match a brièvement fait basculer le chemin des visiteurs lorsque les coups de pied levés du demi de mêlée Marc Sneyd ont produit deux essais en 10 minutes, soulignant la faillibilité de McGillvary sous le ballon haut.

Mitieli Vulikijapani a inscrit ses deux premiers essais sous le maillot du Hull FC

L’ancienne union de rugby de l’armée britannique Vulikijapani l’a dépassé pour la première fois tandis que le centre Mahe Fonua a repoussé le ballon pour que le deuxième rameur Jordan Lane touche le sol.

Watson a réagi en obligeant McGillvary et Louis Senior à échanger des ailes et cela a payé lorsque l’Anglais a remporté la course au coup de pied de Russell dans le coin pour réclamer son deuxième essai.

Avant cela, un autre coup de pied de Russell a permis au pilier Luke Yates d’atterrir pour son premier essai pour le club et Pryce, 18 ans, a tranché la défense de Hull pour un score en solo.

Malheureusement pour les Giants, Russell n’a réussi à convertir qu’un seul des cinq essais de son équipe en première mi-temps, mais ils ont prolongé leur avantage au début de la seconde demie lorsque McGillvary s’est précipité sur le coup de pied de Pryce pour compléter son tour du chapeau.

Leroy Cudjoe a couronné sa 300e apparition à Huddersfield avec un essai

Cette fois, Russell a donné un coup de pied à la conversion de la ligne de touche pour ouvrir une avance de 28-16 et Hull s’est retrouvé un homme à terre après 55 minutes lorsque le pilier Ligi Sao a été condamné pour un tacle haut sur Sam Hewitt.

Vulikijapani a sauté sur une erreur de manipulation de Cudjoe pour marquer son deuxième essai, mais Huddersfield était tout simplement irrésistible à ce moment-là et McGillvary a pris la longue passe en boucle de Russell pour couper à l’intérieur pour son quatrième essai.

Le centre Cudjoe s’est ensuite promené dans une défense fatigante de Hull et Russell a marqué son quatrième but avant que le pilier Chris Satae ne plonge pour un essai de consolation à trois minutes de la fin, Sneyd marquant sa troisième conversion.

Réaction d’après-match

1:47 L’homme du match Jermaine McGillvary marque quatre essais pour les Huddersfield Giants pour aider à briser leur série de défaites contre Hull FC. L’homme du match Jermaine McGillvary marque quatre essais pour les Huddersfield Giants pour aider à briser leur série de défaites contre Hull FC.

0:44 Brett Hodgson a estimé que c’était une « leçon difficile à apprendre ce soir » après la défaite du Hull FC 40-26 contre les Giants de Huddersfield. Brett Hodgson a estimé que c’était une « leçon difficile à apprendre ce soir » après la défaite du Hull FC 40-26 contre les Giants de Huddersfield.