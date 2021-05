Rapport de match – Huddersfield 14-13 Leeds

2:13



Faits saillants de l’affrontement de la cinquième manche de la Super League Betfred entre Huddersfield Giants et Leeds Rhinos.

Faits saillants de l’affrontement de la cinquième manche de la Super League Betfred entre Huddersfield Giants et Leeds Rhinos.

Un drop goal de Lee Gaskell lors de la dernière action du match a permis aux Huddersfield Giants de faire jouer le Leeds Rhinos 14-13 et de remporter leur première victoire de la saison en Super League Betfred au John Smith’s Stadium.

L’affrontement de Leeds Liam Sutcliffe a raté trois tentatives de but dans les 16 dernières minutes d’une deuxième mi-temps tendue alors que les Rhinos, blessés par blessure, se sont inclinés pour une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Les Giants ont vécu dangereusement après avoir perdu une avance de 12-4, grâce à deux essais du skipper Aidan Sezer, mais ils auront le sentiment qu’ils méritaient la victoire après avoir eu trois essais refusés par l’arbitre Liam Moore.

Tom Briscoe est abordé par James Cunningham et Joe Greenwood

Les Rhinos étaient sans 10 joueurs en raison de blessures et de suspension, y compris Kyle Eastmond, leur récente recrue de code croisé qui a été exclue pour un problème aux ischio-jambiers, mais qui avait encore des chances de gagner le match.

Le talonneur Kruise Leeming s’est avéré être un demi-arrière de fortune utile et Sutcliffe était une menace constante à son retour sur le côté.

Le jeu a commencé dans une bruine persistante et a été perturbé par une série de blessures mineures qui ont empêché aucune des deux équipes de prendre un rythme.

Sezer s’est vu refuser un essai précoce en raison d’un hors-jeu et c’est Leeds qui a frappé le premier, le deuxième rameur Bodene Thompson, forçant son chemin à l’écart après avoir profité de pénalités consécutives.

Aidan Sezer a obtenu le premier essai du match de Huddersfield

Sutcliffe était large avec la tentative de conversion, mais Leeds a gardé son avance jusqu’à 11 minutes avant la pause lorsque la pression concertée dans leur zone de 20 mètres a été révélée lorsque Sezer s’est frayé un chemin pour un essai d’égalisation.

Le demi-arrière australien a ajouté la conversion pour donner l’avantage à son équipe et l’a prolongé 50 secondes après le début de la seconde période avec son deuxième essai.

L’arrière latéral Gaskell a transformé la défense en attaque avec une pause dans sa propre zone de 20 mètres et Sezer avait assez de rythme pour terminer depuis la ligne médiane.

Le capitaine était large avec la conversion, mais a fait amende honorable avec une pénalité quatre minutes plus tard pour étirer l’avance de son équipe à 12-4.

Ash Handley a croisé pour le deuxième essai de Leeds contre Huddersfield

Les Giants pensaient avoir marqué à nouveau lorsque le talonneur de remplacement Adam O’Brien est passé de la moitié factice, mais l’essai a été refusé pour une obstruction par le deuxième rameur Kenny Edwards.

Leeds a eu un autre relâchement après 54 minutes lorsque le centre Ricky Leutele, à ses débuts à domicile, a franchi la première ligne de défense pour que Luke Yates charge pour la ligne, mais l’hélice australienne a perdu le contrôle du ballon sur la ligne.

Les ratés ont commencé à paraître coûteux lorsque les Rhinos ont riposté par l’ailier Ash Handley, qui a terminé une pause par Sutcliffe et que l’essai a été converti par la remplaçante Rhyse Martin, qui a égalisé les scores cinq minutes plus tard avec une pénalité de 40 mètres.

Sutcliffe était large avec deux tentatives de drop-goal et Sezer a également échoué avec un pointeur, tandis que Huddersfield avait un autre essai refusé, cette fois Josh Jones refusé par un appel de hors-jeu du coup de pied haut de Gaskell.

Lee Gaskell lance un drop but pour remporter le match pour Huddersfield

L’action frénétique s’est poursuivie lorsque la troisième tentative de but de Sutcliffe a frappé la barre transversale et a rebondi à plus de six minutes de la fin pour sortir de l’impasse, mais Sezer a rapidement égalisé avec un pointeur instantané après que Leutele ait repris possession du redémarrage.

Leeds a eu une autre chance de gagner en temps normal après qu’O’Brien ait perdu la possession dans sa propre zone de 20 mètres, mais Sutcliffe était large avec une autre tentative de drop-goal.

Le match semblait destiné à entrer dans la prolongation lorsque Leeds a concédé un penalty pour un vol de balle et cela a offert à Gaskell l’occasion de décrocher le point gagnant à 40 mètres.