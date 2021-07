Rapport de match – Huddersfield 12 – 50 Catalans

2:08



Les Dragons catalans restent en tête alors qu’ils ont dépassé les Giants de cinquante points

Les Dragons catalans restent en tête alors qu’ils ont dépassé les Giants de cinquante points

James Maloney a ouvert la voie alors que les Dragons catalans renforçaient leur position en tête du classement de la Super League Betfred avec une victoire écrasante de 50-12 sur des Huddersfield Giants rafistolés.

L’adversaire australien Maloney a marqué 22 points alors que l’équipe de France a couru huit essais contre deux au stade John Smith et a prolongé sa série de victoires en championnat à sept matches.

L’entraîneur Steve McNamara sera satisfait de la facilité avec laquelle ils ont remporté une 10e victoire de la saison – dont sept sur le sol anglais – mais inquiet de leur indiscipline, avec trois joueurs éliminés.

Il s’agissait d’une quatrième défaite consécutive pour les Giants, blessés, qui ont fait leurs débuts à Will Pryce, le fils de 18 ans de l’ancien adversaire britannique Leon Pryce, en l’absence de trois demis de premier choix.

Les deux équipes étaient également privées de chacune de leurs prostituées spécialisées, mais elles avaient des remplaçants notables à Ashton Golding (Huddersfield) et Ben Garcia (Catalans), qui ont tous deux figuré parmi les essais.

Les Catalans ont été stimulés par le retour de Sam Tomkins et Tom Davies de l’Angleterre, mais il n’y avait pas grand-chose à choisir entre les deux équipes au début alors qu’elles se pesaient.

Maloney a ouvert le score avec un penalty après que le pilier des Giants James Gavet a été arrêté pour un tacle tardif et que les visiteurs ont progressivement commencé à affirmer leur autorité.

Will Pryce de Huddersfield est félicité par son père et ancienne star de la Super League Leon

Benjamin Jullien a confortablement remporté la course pour toucher le coup de pied du demi de mêlée Josh Drinkwater après 18 minutes et son partenaire de deuxième ligne Mike McMeeken a foncé sur la passe de Maloney pour marquer le deuxième essai des Catalans 10 minutes plus tard.

Les Dragons étaient sur une lancée et la pression a été exercée quatre minutes avant la mi-temps lorsque Tomkins a sonné dans la ligne pour faire passer le centre Samisoni Langi pour son troisième essai – tous convertis par Maloney pour donner aux visiteurs une avance de 20-0 à la Pause.

Huddersfield a profité de l’élimination des péchés de l’attaquant remplaçant des Dragons Jason Baitieri à la suite d’une infraction persistante pour marquer un essai grâce à Golding, qui a terminé une superbe pause du centre Jake Wardle.

Oliver Russell a ajouté la conversion, mais les Catalans étaient encore réduits à 12 hommes lorsque Garcia a rétabli l’avantage de 20 points de son équipe, forçant son chemin depuis la moitié factice pour leur quatrième essai.

Tom Davies fait un essai lors de la victoire des Catalans à Huddersfield

Baitieri attendait toujours de revenir lorsque le talonneur remplaçant Arthur Mourgue a sauté sur une erreur de manipulation de l’arrière Olly Ashall-Bott pour marquer avec sa première touche.

Et, alors que les Giants se fanaient, Tomkins a remporté la course au coup de pied délicat de Drinkwater pour un essai et Maloney s’est ensuite frayé un chemin à travers la défense à domicile pour le septième essai des Dragons.

L’entraîneur de Huddersfield, Ian Watson, a envoyé Pryce après 62 minutes et le jeune a rapidement fait sa marque, glissant une belle passe hors du tacle pour Wardle pour marquer le deuxième essai de l’équipe locale, qui a été transformé par Russell.

Les Catalans ont terminé le match avec 11 hommes après que Drinkwater et le pilier Gil Dudson ont tous deux reçu des cartons jaunes de l’arbitre Ben Thaler pour des incidents distincts de jeu déloyal, mais ont quand même réussi à créer un chevauchement pour que Davies marque son dernier essai, que Maloney a converti pour apporter jusqu’au demi-siècle.