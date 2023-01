Rapport de match – Harlequins 16 – 24 Vente

Les Sale Sharks ont été l’équipe la plus forte dans une bataille difficile avec les Harlequins

Un tour d’horizon de l’action Gallagher Premiership de dimanche alors que les Sale Sharks se sont avérés trop forts pour les Harlequins, avec les London Irish qui ont dépassé les Bristol Bears….

Harlequins 16-24 Sale Sharks

Sale a surmonté une blessure précoce à Tom Curry pour balayer les rivaux du titre Gallagher Premiership Harlequins 24-16 dans un Twickenham Stoop détrempé par la pluie.

Curry a fait peur à l’entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre, Steve Borthwick, avant les prochains Six Nations lorsqu’il a boité à la 16e minute après que sa jambe droite ait été coincée maladroitement lors d’un tacle de Wilco Louw.

Ses tentatives de jouer ont été infructueuses, mais l’impressionnant Sale s’est regroupé après le départ de son flanker explosif pour démonter Quins avec une démonstration de précision méthodique qui cimente la deuxième place.

Dans une première mi-temps dominée par les coups de pied alors que de fortes pluies s’abattaient sur le sud-ouest de Londres, les Sharks ont traversé Tom O’Flaherty et Rob du Preez pour se forger une solide avance de 14-6 à l’intervalle.

Les deux pénalités de Tommy Allan ont permis aux Harlequins de rester en contact, mais alors qu’ils cherchaient à terminer une première mi-temps en beauté, leur ouvreur italien n’a pas réussi à trouver le contact avec une pénalité.

Les Quins avaient besoin d’inspiration pour se remettre en lice et cela est venu de Joe Marchant, qui a bondi lorsque Luke James n’a pas réussi à faire face à un coup de pied croisé d’Allan et a facilement remporté la course à la ligne.

Cependant, c’était une fausse aube alors que Sale a répondu avec des essais vers l’avant par Akker van der Merwe et Cobus Wiese, les Sharks courant le temps pour remporter le point bonus.

London Irish 23-7 Bristol Bears

Les Bristol Bears se retrouvent en bas de la Gallagher Premiership après que leur début de saison lamentable se soit poursuivi avec une défaite 23-7 contre les London Irish.

Après être intervenu au poste d’ouvreur pour Paddy Jackson, blessé, Rory Jennings a fait en sorte que son apparition compte, convertissant une pénalité de 30 mètres après seulement huit minutes pour donner l’avantage à Irish.

Bristol a riposté à travers Harry Thacker alors qu’il trouvait le blanc d’un maul sans opposition, mais l’Irlandais a riposté directement, Benhard van Rensburg a couru dans le coin avant que Ben White ne termine un coup de pied de Jennings pour donner à l’Irlandais une avance de 17-7 à l’intervalle. .

Après la pause de la mi-temps, Jennings est immédiatement revenu à ses manières de marquer, ajoutant un penalty avant de terminer le match à seulement cinq minutes du coup de sifflet à plein temps pour donner à Irish une victoire catégorique.