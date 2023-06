Rapport de match – Gloucester-Hartpury Femmes 34 – 19 Exeter Chiefs Femmes

Gloucester-Hartpury est devenu champion du Premier 15 pour la première fois, battant ses rivaux du West Country Exeter Chiefs en finale

Gloucester-Hartpury a remporté son premier titre de Premier 15 alors qu’il s’est avéré trop fort pour les rivaux du Westcountry Exeter Chiefs lors d’une victoire 34-19 dans un Queensholm renommé.

Joué au domicile de Gloucester Rugby, Kingsholm, le stade a changé de nom pendant une semaine pour le match phare du club de rugby féminin, avec près de 10 000 fans fervents marquant une fréquentation record.

La talonneuse Kelsey Jones, l’extérieure du centre Rachel Lund, la no 8 Sarah Beckett et la remplaçante Lisa Neumann ont marqué des essais pour les hôtes, qui ont également obtenu un essai de pénalité lorsque l’ailier d’Exeter Claudia MacDonald a intentionnellement frappé le ballon hors de l’en-but.

Beckett a également été condamnée pour un tacle élevé en première mi-temps, et peut-être chanceuse d’éviter le rouge, tandis que l’arrière accomplie Emma Sing a ajouté sept points avec la botte.

Kingsholm est devenu « Queensholm » pour la finale du Premier 15 samedi entre Gloucester-Hartpury et Exeter Chiefs

La talonneuse Emily Tuttosi, la demi-mouche Liv McGoverne et la ligne arrière Ebony Jeffries ont marqué des essais dans la défaite d’Exeter, mais leur incapacité à prendre des risques et à lutter suffisamment de territoire dans le concours les a laissés loin à la fin, comme MacDonald et le centre Kate Zakary ont tous deux été condamnés au péché ce jour-là.

Exeter a peut-être montré une capacité à se décharger dès le coup d’envoi, mais ce sont les hôtes qui ont créé le premier sort menaçant de la finale, alors que neuf vagues d’attaques dans les Chiefs 22 ont cédé la place à un penalty sous les bâtons lorsque les visiteurs ont volé le balle illégalement.

Gloucester-Hartpury a choisi de donner un coup de pied dans le coin, plutôt que de prendre les simples points proposés, et un maul bien formé, qui n’a jamais bougé à un rythme rapide mais a continuellement avancé alors qu’Exeter a tout donné pour essayer de l’arrêter, a finalement conduit à L’international gallois Jones bondit pour le premier essai du match en cinq minutes.

L’ouvreur de Gloucester-Hartpury est venu par un essai de maul de Kelsey Jones (caché à la vue)

La co-capitaine à domicile Natasha Hunt semblait être prête pour un deuxième essai quelques instants après une erreur cruciale de l’arrière latéral d’Exeter Merryn Doidge – qui a donné un coup de pied pour toucher de profondeur, mais seulement après que le ballon ait été renvoyé dans les Chiefs 22, et donc ramené en arrière. Il a accordé à Glos un autre alignement à courte portée, d’où Hunt et l’ailier Ellie Rugman ont échangé des passes dans un une-deux pour se remettre.

Après une inspection plus approfondie avec le TMO, cependant, l’essai a été exclu car les rediffusions ont montré que le centre d’Exeter, Gabby Cantorna, avait remarquablement réussi à placer sa cuisse et son bras sous le ballon dans l’en-but.

À la 20e minute, Exeter a finalement enchaîné quelques notes en attaque dans la moitié de terrain de Gloucester, alors qu’un maul roulant superbement formé et orchestré remontait des mètres dans les 22, d’où les Chiefs ont attaqué durement sur la ligne d’essai, uniquement pour le buteur d’essais Jones. pour évoquer une pénalité de panne défensive vitale sous ses propres postes, dans un jeu aussi précieux que son score précédent.

Sarah Beckett a marqué un essai et a été condamnée dans une première mi-temps chargée pour le n ° 8, qui a eu la chance d’éviter le rouge

MacDonald d’Exeter a ensuite frappé sur l’aile gauche lorsqu’une magnifique passe de Zackary avait éliminé deux défenseurs, avant que 15 phases d’attaque dans le Gloucester 22 ne voient les hôtes s’étirer d’un côté à l’autre, et seulement une mauvaise passe du demi de mêlée Flo Robinson vu un certain essai raté.

Le jeu a été arrêté avec Exeter toujours en possession lorsque l’arbitre Dan Jones a remarqué un tacle haut de la rangée arrière de Gloucester-Hartpury Beckett sur l’accessoire des Chiefs Hope Rogers, et après un examen soutenu du TMO, elle a été montrée en jaune pour un coup droit, et chanceuse d’éviter rouge pour le contact avec la tête.

Exeter en a profité immédiatement, car après avoir donné un coup de pied dans le coin, ils ont mis en place un maul roulant qui, à un moment donné, a sprinté vers l’avant, avant que Tuttosi ne s’écrase juste au-dessus de la ligne. Les Chiefs ont ensuite pris les devants lorsque McGoverne s’est converti via une forte déviation du poteau.

Les chefs d’Exeter ont pris les devants avec leur premier essai, grâce au talonneur Emilt Tuttosi (pas en vue) via un maul

Une énorme erreur des visiteurs au redémarrage a donné à Gloucester-Hartpury, 14 joueurs, une mêlée de cinq mètres pour attaquer, alors que MacDonald a frappé sur un déversement de Nichola Fryday, et en quelques instants, les hôtes ont repris la tête à 10-7 quand centre Lund a montré son pouvoir de prendre contact et de courir dans le coin – Sing a juste frappé large avec la conversion difficile.

Beckett est revenue de son péché-binning avec Exeter n’ayant pas pu marquer à nouveau, et dans le dernier jeu de la mi-temps, les choses ont empiré pour les Chiefs lorsque Beckett elle-même a surgi pour un troisième score Gloucester-Hartpury d’un mètre ou deux. Sing s’est également converti assurément pour une avance de 17-7 à la mi-temps.

Centre Rachel Lund propulsé pour le deuxième essai crucial de Gloucester-Hartpury

Gloucester-Hartpury a commencé en tête en seconde période, lorsque l’alignement et les revirements de panne en succession rapide ont vu le milieu de terrain Lund attaquer fort au rythme sur la gauche et tacler haut.

En avantage de pénalité, George a produit un coup de pied intelligent dans le coin, qui semblait simplement faire allusion à Rugman, mais un examen du TMO a prouvé que MacDonald avait intentionnellement mis le ballon hors jeu, et donc un essai de pénalité a été accordé, avec MacDonald également péché.

L’ailier d’Exeter Claudia Macdonald a été condamné pour avoir intentionnellement fait sortir le ballon de l’en-but, Gloucester-Hartpury a obtenu un essai de pénalité

Cela a laissé Exeter face à un déficit intimidant de 24-7, et leurs tentatives de répliquer avec un essai tout de suite ont été stoppées lorsqu’un pick-and-go de Rogers a été retenu dans le but après une défense phénoménale de George.

Les chiffres ont été nivelés à 14 contre 14 en 48 minutes lorsque Lund a sauté dans un tacle droit qui semblait se faire plus de mal que son adversaire, et a été dûment condamné, mais la débauche d’Exeter est apparue à nouveau sa tête laide peu de temps après, comme un cinq -mètre de ligne a été bâclé.

Cinq minutes plus tard, Exeter était enfin prêt pour son deuxième essai, alors qu’une balle rapide facilitait une attaque qui a vu McGoverne plonger au large, mais a ensuite raté sauvagement la conversion, laissant le score 24-12.

À la 57e minute, Sing de Gloucester-Hartpury a montré ses prouesses en tant que meilleure botteuse du rugby féminin, perçant à 43 mètres avec une superbe frappe du tee pour mettre l’avance des hôtes au-delà de deux scores.

Emma Sing a superbement donné un coup de pied, décrochant un penalty sensationnel à distance en seconde période

Le reste du concours a vu Gloucester-Hartpury prendre l’ascendant, avec Exeter apparemment incapable d’exécuter les opportunités de sortie qui se présentaient à eux, et lorsque le centre Zackary a été condamné pour un hors-jeu cynique, cela a ouvert la voie à un cinquième essai à domicile en retard. en remplacement, Neumann a sprinté, la défense d’Exeter étant à l’étroit en raison de la pression qu’elle subissait.

Exeter aurait le dernier mot en ce qui concerne le tableau de bord, car Jeffries a touché le sol avec un essai de consolation, mais ce sont les joueurs et les fans de Gloucester-Hartpury qui ont célébré joyeusement au coup de sifflet final.