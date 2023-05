Rapport de match – Glasgow 19 – 43 Toulon

Toulon a remporté le premier titre de Challenge Cup de son histoire, après quatre défaites finales précédentes, avec une victoire sur Glasgow

Toulon a remporté un premier titre de Challenge Cup de son histoire à la cinquième fois, en éliminant de manière exhaustive les premiers finalistes européens Glasgow Warriors 43-19 au stade Aviva de Dublin.

Le demi de mêlée Baptiste Serin (deux), le n° 8 Sergio Parisse, l’ailier Jiuta Wainiqolo, le centre Waisea Nayacalevu et l’ouvreur Ihaia West ont marqué des essais pour le club français, tandis que les ailiers de Glasgow Kyle Steyn et Sebastian Cancelliere ont inscrit des buts dans la défaite.

Toulon, trois fois vainqueur de la Coupe des champions en 2013, 2014 et 2015, avait perdu quatre finales précédentes dans la compétition secondaire européenne en 2010, 2012, 2020 et l’année dernière contre Lyon à Marseille, mais a porté un toast à une victoire bien méritée en 2023.

L’apparition de Glasgow devant une foule de près de 32 000 personnes n’était que la deuxième fois dans l’histoire qu’un club écossais participait à une finale européenne, après la défaite d’Édimbourg en 2015 contre Gloucester au Stoop, mais ils étaient physiquement dominés au contact et à la mêlée, tandis que leur performance d’alignement s’est avérée désastreuse.

Toulon a perdu l’ouvreur partant Dan Biggar à la suite d’une blessure à la tête dans les premiers instants, mais l’a laissé derrière eux alors que l’électrique Serin a marqué un superbe essai de sa propre fabrication à la cinquième minute: ramasser et s’élancer rapidement d’un ruck, grubber- coup de pied avec sa gauche, récupérant lui-même le ballon rebondissant et retenant le tacle de l’arrière latéral Ollie Smith pour juste ancrer la pointe du ballon.

Serin a continué à inquiéter Glasgow avec ses pieds rapides et sa course dynamique, mais si les Français étaient clairement dans l’ascendant, un deuxième score leur a fait allusion, jusqu’à ce que le légendaire Parisse profite pleinement d’une erreur fatale de Glasgow à la 19e minute. : Le ballon d’alignement Scrappy dans le 22 a été aggravé par un en-avant à un mètre de la ligne d’essai pour abandonner la possession, d’où une balle rapide a vu l’Italien à l’arrière charger sous les bâtons.

Serin a tapoté sur les simples extras pour une avance de 14-0, mais la réponse de Glasgow a été chaleureuse, brisant la droite par Cancelliere, qui a ensuite donné un coup de pied à l’intérieur pour avoir poursuivi le demi de mêlée George Horne. Bien que ce dernier ait mis sa botte dans le ballon pour aller de l’avant et dans l’en-but, il a ensuite été éliminé par l’arrière défenseur Cheslin Kolbe – l’arbitre Wayne Barnes décrétant que le Springbok était déjà engagé et donc légal.

L’alignement de Glasgow subissait cependant un spectacle d’horreur. Après le coup de pied du remplaçant de Biggar, Ihaia West, un autre dysfonctionnement a vu Charles Ollivon prendre un renversement, avant que le centre fidjien Nayacalevu ne fasse d’énormes dégâts, dépassant le tacle de Sione Tuipulotu pour s’approcher à quelques mètres de la ligne d’essai, où Serin a simulé et tiré pour marquer son deuxième essai.

Un autre échec de l’alignement de Glasgow a vu la possession passer à nouveau après la demi-heure – cette fois près du Toulon 22 – avant que le flanker Sione Vailanu ne soit à moins d’un mètre de marquer un essai peu de temps après via un maul roulant – élan qui a pris fin lorsque la tête serrée Zander Fagerson a rapidement frappé en tentant un pick-and-go près de la ligne d’essai.

L’étincelle principale de Toulon, Serin, n’a pas réussi à réapparaître après la mi-temps après avoir subi une grave blessure à la jambe lors du dernier jeu de la période d’ouverture, alors que Glasgow a bien mieux commencé: mettant deux fois Toulon sous une pression massive au fond du 22, mais a tenu le coup les deux fois alors que la partie française a d’abord forcé un maul de revirement, puis Cancelliere a frappé alors que Glasgow semblait certain de marquer largement au deuxième mouvement.

Un exquis Kolbe 50:22 a rompu ce sort de domination, et de retour dans la bonne zone territorialement, Toulon a d’abord ajouté trois points supplémentaires via une pénalité de Benoit Paillaugue, avant qu’ils ne semblent avoir un quatrième essai après un terrible alignement de Glasgow au plus profond. leur propre 22 – jetant bien au-delà de la queue à la recherche du n ° 8 Jack Dempsey, mais enlevé par Ollivon et cloué au sol. Un examen du TMO a cependant accordé un sursis aux Warriors, car Toulon a été jugé hors-jeu avant le lancer.

À la 55e minute, un mouvement d’alignement s’est finalement concrétisé pour le club écossais, car après avoir sécurisé le ballon, ils se sont repliés vers le côté aveugle où le puissant ailier Steyn attendait pour sprinter, mannequin et entrer à Wainiqolo pour bien finir.

Cependant, Tuipulotu a frappé criminellement au redémarrage, et Toulon a été impitoyable en punissant à nouveau une erreur alors que Kolbe s’est lié à Wainiqolo via une passe inversée intelligente, pour que le Fidjien s’écrase à contre-courant devant plusieurs maillots de Glasgow.

À la 64e minute, Toulon a ensuite produit un essai d’équipe aussi bon que possible – avec une manipulation, un déchargement, une suprématie de panne et un mouvement de premier ordre avant que Nayacalevu n’éclate en avant et ne tende la main pour marquer après une attaque époustouflante.

Glasgow a répondu avec deux essais avant la fin – Cancelliere sautant dans l’espace pour marquer et Steyn se battant pour son deuxième, de chaque côté de Parisse, 39 ans, recevant une ovation debout des supporters des deux côtés lors de son départ – mais Toulon avait le dernier mot alors que West affichait son rythme exceptionnel pour se lancer dans un sixième essai de Toulon.