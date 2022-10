Rapport de match – France Femmes 7 – 13 Angleterre

Emily Scarratt a de nouveau été le rouage essentiel de l’équipe anglaise alors qu’elle remportait une victoire serrée contre la France

L’Angleterre a poursuivi sa course record avec une victoire serrée 13-7 contre la France lors de la Coupe du monde de rugby.

La première mi-temps a été une compétition serrée, l’omniprésente Emily Scarratt marquant les seuls points alors qu’elle se précipitait à 24 minutes avant de prolonger l’avance de l’Angleterre avec 30 secondes à jouer avec une conversion de pénalité cruciale pour aller 10-0 à Mi-temps.

La France a continué à se tenir debout défensivement tout au long du match et a obtenu sa récompense avec 63 minutes au compteur, la puce offensive de Caroline Drouin se terminant par un essai brillant de Gaelle Hermet pour porter le score à 13-7.

La proximité du match était clairement frustrante pour l’Angleterre, mais ils ont réussi à tenir bon pour la victoire, leur maîtrise de la mêlée et de la ligne combinée au dégagement de Zoe Harrison prouvant la différence entre les deux équipes.

Cette victoire place l’Angleterre en tête de la poule C et prolonge son invincibilité à 27 tests avant que l’Afrique du Sud et les Fidji ne se rencontrent demain.

Quel avenir pour l’Angleterre ?

Le dernier match de la Poule C de l’Angleterre aura lieu le dimanche 23 octobre prochain à Auckland face à l’Afrique du Sud.

La campagne de Coupe du monde de l’Afrique du Sud a connu un début difficile contre la France la semaine dernière alors qu’elle a subi une défaite 40-5, mais elle cherchera à retrouver le chemin de la victoire dimanche alors qu’elle affrontera les Fidji, que l’Angleterre a battu dans un record. Victoire 84-19.