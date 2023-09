Rapport de match – France 27 – 13 Nouvelle-Zélande

Damian Penaud a marqué un essai crucial en seconde période, alors que la France ripostait pour battre les All Blacks lors de la soirée d’ouverture de la Coupe du Monde.

Un essai de Damian Penaud s’est avéré crucial alors que la France, hôte, est revenue au score pour remporter une première victoire 27-13 en Coupe du Monde de Rugby contre la Nouvelle-Zélande sous la chaleur étouffante de Paris au Stade de France.

Les températures ont dépassé les 30 degrés avant le coup d’envoi du match nocturne de vendredi, mais les All Blacks sont sortis des blocs pour décrocher l’essai d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby le plus rapide de l’histoire après seulement 91 secondes grâce à l’ailier Mark Telea.

La botte de l’arrière latéral français Thomas Ramos a redonné l’avantage à la France à la pause, les deux équipes étant coupables d’erreurs, avant que Telea ne saisisse son deuxième essai sur une superbe passe longue de Rieko Ioane.

France – Essais : Penaud (55), Jaminet (78). Contre : Ramos (57). Stylos : Ramos (5, 20, 29, 65, 74). Nouvelle-Zélande – Essais : Telea (2, 43). Stylos : Mo’unga (26).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible James Cole rend compte du Stade de France après le match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023 James Cole rend compte du Stade de France après le match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023

La France a cependant superbement répondu, avec Penaud survolant le corner pour le score critique après une richesse de pression des Blues – un point sur lequel l’équipe de Fabien Galthie et un énorme soutien vocal n’ont pas regardé en arrière, avec l’arrière remplaçant Melvyn Jaminet en ajoutant un deuxième. essayez tard pour approuver la victoire.

La France a fait le show lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023 au Stade de France

Yoram Moefana a débuté au centre pour la France en l’absence de Jonathan Danty pour cause de blessure, tandis que Matthieu Jalibert a débuté au poste d’ouvreur, Romain Ntamack ayant raté le tournoi en raison d’un ACL subi le mois dernier. Thomas Ramos a remporté le maillot arrière contre Melvyn Jaminet. La Nouvelle-Zélande a perdu le skipper Sam Cane à cause d’un retrait tardif sur blessure, ce qui a incité Tupou Vaa’i à commencer hors de sa position sur le flanc aveugle, avec Dalton Papalii passant au côté ouvert et Ardie Savea prenant le poste de capitaine. Scott Barrett a débuté quinze jours après son carton rouge contre l’Afrique du Sud.

Même s’il y aura une énorme déception dans le camp néo-zélandais, en particulier avec la façon dont ils ont été dominés après le deuxième essai de Telea, ils ont fait un début de compétition étonnant : Ioane s’est frayé un chemin pour un excellent métrage, et Beauden Barrett a produit un coup de pied exquis. passe, qui a parfaitement rebondi pour que Telea s’écrase au sol en moins de deux minutes.

L’ailier Mark Telea a marqué le premier essai de la Nouvelle-Zélande après seulement 91 secondes – un record en Coupe du monde

Rieko Ioane, dont la course initiale a établi la plate-forme pour le match d’ouverture de la Nouvelle-Zélande, célèbre avec Telea

La France a réagi rapidement, imposant un penalty suite à la panne des All Blacks 22 après la reprise, permettant à Ramos de les envoyer immédiatement sur le tableau.

Alors que la compétition était à son paroxysme dès le départ et dans des conditions décevantes, il n’est peut-être pas surprenant que des erreurs se soient produites. Les deux équipes ont fréquemment remis la possession, tandis que Barrett a raté le contact avec un penalty de la main, avant que Ramos ne donne à la France une avance d’un point après une pénalité de mêlée.

L’arrière latéral français Thomas Ramos les a inscrits au tableau d’affichage dès la cinquième minute.

Un en-avant de Ramos sans pression de la part de ses 22 a ramené les All Blacks à l’attaque, mais le verrou Scott Barrett a renversé le ballon alors qu’il plongeait pour marquer à bout portant, les visiteurs bénéficiant d’un penalty de hors-jeu – sur lequel ils sont revenus. , pour prendre une avance de 8-6 grâce à la botte de Richie Mo’unga.

Richie Mo’unga a redonné l’avantage à la Nouvelle-Zélande en première mi-temps grâce à un penalty

Juste avant la demi-heure, Ramos a réussi un superbe penalty depuis la ligne médiane après un autre penalty de mêlée de la France – cette fois contre la tête – laissant aux hôtes un point d’avance à la pause, les All Blacks n’ayant pas réussi à en profiter. deux situations prometteuses dans les 22 : le lâche Ethan de Groot frappe d’abord, avant qu’Aaron Smith ne passe plus tard directement hors du parc.

Les Bleus ont commencé comme un train express au début de la deuxième période, avec une réaction du public, mais leur élan a été stoppé lorsque le flanc aveugle François Cros a été pénalisé pour avoir dégagé au-delà d’une mêlée.

Finalement, la Nouvelle-Zélande a de nouveau marqué les premiers points de la mi-temps, alors que Telea était sur place pour terminer dans le coin gauche après que Ioane lui ait arraché une magnifique longue passe qui, bien que la France ait séduit en tant qu’attaquant, était une superbe exécution.

Telea a marqué son deuxième essai en début de seconde période

Comme lors du premier essai de Telea, Mo’unga a raté la difficile conversion sur la ligne de touche, laissant la Nouvelle-Zélande quatre points d’avance à 13-9, mais la dernière demi-heure a appartenu presque entièrement à la France.

Alimentée par une combinaison d’injustice déplacée, d’incroyable soutien à domicile et de pur désespoir, la France s’est forcée à marquer encore et encore, alors que les All Blacks ont tenu bon grâce à une victoire sur penalty cruciale dans leurs 22, puis à un remarquable sauvetage d’essais. Mo’unga tacle Penaud dans le corner.

Cependant, à la 55e minute, le barrage néo-zélandais a éclaté lorsque la France a décidé de tirer dans le corner avec un penalty pour la première fois du match, et après une période chaotique d’attaque frénétique près de la ligne d’essai, le ballon a été envoyé à côté. pour que Penaud récupère, sprinte en avant et plonge.

L’essai de Penaud intervient après une période de domination française à 13-9.

Contrairement à Mo’unga, Ramos a réussi sa conversion sur la ligne de touche pour porter l’avance de la France d’un point à trois. En trois minutes, la Nouvelle-Zélande était réduite à 14 joueurs pendant 10 minutes, alors que l’électrique Will Jordan – presque anonyme lors de ce test – était condamné pour avoir éliminé Ramos dans les airs.

Ramos a raté un penalty à l’heure de jeu, après qu’un maul français rugissant ait été arraché sur le côté, mais il a porté l’avantage à six points cinq minutes plus tard, punissant les rouleaux néo-zélandais paresseux lors d’un ruck.

Ramos a bien frappé dès le départ pour la France tout au long du test, s’assurant de la victoire

À six minutes de la fin, Ramos s’est assuré de la victoire en frappant un penalty à distance, Jaminet ajoutant de la brillance au score dans les phases finales en récupérant une balle rebondissante pour atterrir au-dessus de la ligne d’essai pour une énorme réception. Pour Antoine Dupont, Galthie and co, c’est une affaire de premier travail accompli.

L’arrière remplaçant de la France Melvyn Jaminet a effectué un nouvel essai à la fin.

Le skipper et meneur de jeu français n’était pas à son meilleur niveau, mais son équipe en a fait assez

Foster : Nous n’avons pas tiré suffisamment de coups de feu ; Nous devons reconstruire | Galthie : Nous avons ressenti de la pression ; C’est un soulagement

L’entraîneur-chef de la Nouvelle-Zélande, Ian Foster, a déclaré après le match…

« Les statistiques sont des statistiques et je comprends tout cela, mais dans le passé, nous avons gagné tous les matchs de poule mais pas nécessairement gagné le tournoi, le but est de gagner un tournoi.

« On nous a simplement refusé l’opportunité de vraiment les attaquer dans leur moitié de terrain. Il y a certains aspects que nous allons devoir reconstruire un peu. Nous devons être un peu meilleurs. Quelques bonnes leçons.

« Mais nous ne sommes pas dans les hangars, nous sommes juste frustrés d’avoir perdu un match. Nous leur avons tiré de bonnes balles, mais nous n’en avons tout simplement pas tiré assez. »

L’entraîneur-chef de la France, Galthie, a déclaré après le match…

« C’était important de bien commencer en gagnant même si ce n’était pas un match à élimination directe. Nous avons ressenti beaucoup de pression en première mi-temps et avons eu du mal à nous détendre et à nous exprimer.

« Le début a été terrible pour nous car ils ont marqué rapidement, puis nous avons perdu (Julien) Marchand blessé, mais nous avons réussi à nous remettre petit à petit et Ramos nous a aidé à faire avancer le score.

« Nous menions à la mi-temps, mais nous n’avions pas le contrôle du match. J’ai dit que nous avions été un peu écrasés par la pression, mais ce qui est bien, c’est que nous avons réussi à revenir dans le coup.

« Cette victoire nous fera énormément de bien. C’est un soulagement et un bienvenu. »

Et après?

La France accueillera ensuite l’Uruguay jeudi 14 septembre, lors de son deuxième affrontement dans la poule A de la Coupe du monde de rugby, au Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Les All Blacks affronteront la Namibie vendredi 15 septembre, pour leur deuxième affrontement dans la poule A de la Coupe du monde de rugby, au Stadium de Toulouse.

L’Angleterre et l’Irlande lancent leur campagne pour la Coupe du monde samedi, alors que l’Irlande affronte la Roumanie à Bordeaux (14h30, coup d’envoi BST) et que l’Angleterre rencontre l’Argentine à Marseille (20 heures, coup d’envoi BST).