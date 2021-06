Rapport de match – Exeter 38 – 40 Arlequins

Les Harlequins ont remporté le titre de Premiership pour la première fois depuis 2012 après une superbe victoire sur Exeter

Deux essais tardifs de Louis Lynagh ont permis aux Harlequins d’obtenir leur premier titre de Premiership depuis neuf ans grâce à une superbe victoire de 40-38 sur les champions en titre Exeter Chiefs à Twickenham.

Joué dans une atmosphère fervente de 10 000 supporters, un essai de penalty et des efforts supplémentaires de Wilco Louw, Alex Dombrandt et Andre Esterhuizen avaient donné aux Quins 12 points d’avance au début de la seconde mi-temps, mais Exeter est revenu pour mener 31-26.

C’était jusqu’à ce que Lynagh saute le tacle de Tom O’Flaherty pour sprinter à huit minutes de la fin, et Marcus Smith se convertit parfaitement de l’extérieur pour prendre la tête. Lynagh a ensuite répété le tour à quatre minutes de la fin pour confirmer un résultat incroyable pour Quins, malgré un effort tardif de Stuart Hogg pour les Chiefs.

L’ailier des Quins Louis Lynagh a marqué deux essais tardifs pour assurer la victoire

Exeter a marqué des essais grâce à Jonny Gray, Alec Hepburn, Sam Simmonds et Ollie Devoto, tandis que le skipper Joe Simmonds a également écopé d’un penalty, mais à l’occasion de leur sixième finale de Premiership consécutive, ils ont perdu pour la quatrième fois à ce stade.

Les Harlequins, qui faisaient leur première apparition finale depuis leur dernière victoire en Premiership en 2012, ont terminé quatrième du classement de la ligue 2020/21 – 11 points derrière Exeter – et ont perdu 28-0 en demi-finale la semaine dernière contre Bristol avant de gagner 43 -36.

Leur succès dans l’une des plus grandes finales de Premiership de tous les temps, sans entraîneur-chef permanent également, couronne une saison et une histoire remarquables.

Quins a refusé la chance de frapper l’avant du tee dès la cinquième minute, après que le verrouillage d’Exeter Jonny Hill ait été pris hors-jeu au milieu du terrain, à 40 mètres de sa propre ligne. Au lieu de cela, Smith a produit un coup de pied fabuleux de la main au coin, offrant à Quins une superbe opportunité d’alignement.

En fin de compte, le peloton a pleinement profité du magnifique coup de pied de leur jeune n ° 10 pour toucher, alors qu’un puissant maul de conduite a été illégalement arrêté par Hill et a entraîné un essai de pénalité. Exeter’s Hill – qui fera une tournée avec les Lions après cette finale – a aggravé son début de compétition lamentable en économisant un carton jaune pour l’acte.

L’essai d’ouverture de la journée a vu Quins se voir attribuer un essai de pénalité, après qu’un maul drive ait été interrompu par Jonny Hill d’Exeter

Les Chiefs ont fait preuve de sang-froid pour construire une attaque prometteuse dès le redémarrage avec un homme de moins, alors que l’ailier Alex Cuthbert a finalement fait une demi-casse sur la droite, mais le mouvement a pris fin lorsque le centre des Quins Esterhuizen a forcé une pénalité de panne inestimable dans son propre 22 .

Lorsque Hill est revenu à la mêlée après son péché, Exeter n’avait pas réussi à faire compter sa pression sur le tableau de bord, mais, surtout, Quins n’avait même pas réussi à entrer dans les 22 contre 14 des Chiefs.

Quatre pénalités de Quins successives – allant d’un tacle haut, des infractions au maul et à l’alignement et au hors-jeu – ont vu Exeter descendre le terrain et s’implanter fermement dans l’opposition 22, où Joe Simmonds a rejeté la chance de tirer au but en faveur d’un Luke. Coup rapide de Cowan-Dickie.

Une autre pénalité de Quins pour hors-jeu a vu les Chiefs répéter le tour, et cette fois, les champions en titre ne seraient pas refusés alors que Gray de deuxième ligne s’écrasait.

Jonny Gray riposte pour Exeter, alors qu’il s’écrase pour leur premier essai

À l’approche de la demi-heure, Lynagh a commis une erreur dont Exeter prendrait l’avantage en portant un ballon rebondissant en touche dans ses 22 sous peu de pression, et, bien que les Harlequins aient repoussé la première attaque en raison de la concession de deux pénalités (maul effondrement, hors-jeu), Hepburn marquerait via un autre carry à courte distance.

Malgré l’essai attribué après un examen du TMO, Quins a également perdu le meneur de jeu Smith au péché-bin pour des infractions répétées à l’équipe au même moment.

Les Harlequins ont forcé deux pénalités en succession rapide suite à une attaque rapide sur la gauche, mais sans place-botteur sur le terrain, ils ont donné un coup de pied pour toucher les deux fois. D’autres pénalités des Chiefs sous une énorme pression défensive ont ensuite vu Quins appeler une mêlée de cinq mètres pour attaquer, et à deux minutes de la fin de la première mi-temps, Louw a égalisé le combat en plongeant, en se tordant et en faisant irruption.

Wilco Louw a ramené Quins dans les choses avec un essai, malgré le fait que Marcus Smith était dans la poubelle à l’époque

Le centre Joe Marchant a raté la conversion ultérieure avec Smith toujours en dehors du terrain, laissant aux Chiefs un mince avantage de deux points à 14-12. Dans le dernier jeu de la mi-temps, Quins a frappé à nouveau, alors que le n ° 8 Dombrandt a sprinté après avoir pris une passe intérieure de Smith, et après que deux pénalités de mêlée dominantes avaient établi une magnifique plate-forme.

Alex Dombrandt a ensuite donné l’avantage à Quins avec un essai dans le dernier jeu de la première mi-temps

La conversion de Smith a laissé le score de 19-14 aux Harlequins à la pause, et un début de deuxième mi-temps absolument fulgurant a vu Esterhuizen terminer un magnifique mouvement d’équipe pour marquer le quatrième essai de Quins de la finale.

Une attaque scintillante a vu le dos de Quins se combiner sur la gauche alors que Cadan Murley a sprinté en avant après avoir été libéré par Smith, avant de se décharger sur Esterhuizen, qui a ensuite trouvé Marchant avec un autre déchargement. Le centre anglais a brillamment réussi à gagner des mètres supplémentaires au contact, avant que Danny Care ne joue rapidement le ballon pour que le centre de Springbok marque dans le coin.

Quand Andre Esterhuizen a marqué le quatrième essai des Harlequins en finale, quatre minutes après le début de la seconde mi-temps, ils menaient de 12 points

Smith a brillamment converti la ligne de touche pour une avance de 26-14 sur les Quins, mais la riposte d’Exeter a été vive et rapide car une pénalité de mêlée les a placés dans la bonne zone et, après un alignement, le n ° 8 Sam Simmonds a rebondi sur le contact pour marquer par les postes.

Sam Simmonds a ramené Exeter dans le concours avec un essai puissant

La conversion de Joe Simmonds a placé Exeter à moins de cinq points, et à peine cinq minutes plus tard, le centre Devoto s’est retrouvé intact après que le talonneur Cowan-Dickie se soit combiné avec le demi Simmonds pour créer le saut de ligne. Lorsque Simmonds s’est converti, les Chiefs avaient transformé un déficit de 12 points en une avance de deux points en 10 minutes.

Quand Ollie Devoto est passé, les Chiefs ont pris l’avantage 28-26

Dans le dernier quart du match, Exeter a étendu son avance à cinq points via une simple pénalité de Simmonds par les poteaux des Quins.

Les derniers essais de Lynagh ont permis à Quins de réaliser un point culminant remarquable de sa saison

Un énorme vol de panne défensive du flanker James Chisholm a gardé Quins dans la chasse, et, juste au moment où un mouvement offensif a semblé s’essouffler, Lynagh a percé pour changer le teint entier des phases finales.

Après avoir pris l’avantage, Quins a ensuite dominé le ballon pendant les minutes suivantes avant que Lynagh ne soit libéré pour marquer à nouveau dans le même coin, et, bien que Hogg ait marqué directement depuis la reprise pour mettre Exeter à deux points, la jubilation de Quins ne serait pas niée. .