Leinster est parvenu aux demi-finales de la Heineken Champions Cup après une superbe victoire à Exeter

Leinster s’est remis de 14-0 derrière pour assurer une superbe victoire 34-22 au domicile du champion d’Europe en titre, Exeter, samedi, s’imposant lors d’un fantastique quart de finale de la Coupe d’Europe.

Les ailes James Lowe et Jordan Larmour (deux) ont marqué des essais pour Leinster, tandis que le demi-remplaçant Ross Byrne a ajouté cinq pénalités, après que le skipper Johnny Sexton a échoué lors d’une première période HIA.

Pour Exeter, l’ailier Tom O’Flaherty leur a donné un départ parfait avec deux essais en 10 minutes, tandis que Dave Ewers en a ajouté un autre et Joe Simmonds une pénalité, mais les Chiefs n’ont pas pu exécuter leur impitoyable caractéristique presque assez ce jour-là.

Leinster rejoint désormais La Rochelle en demi-finale de la compétition, les autres équipes venant de Bordeaux vs Racing 92 et de Toulouse vs Clermont dimanche. Le tirage au sort des demi-finales aura également lieu dimanche.

Plus à venir…