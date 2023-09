Rapport de match – Ecosse 84 – 0 Roumanie

Darcy Graham a marqué quatre essais lors d’une éclatante victoire 84-0 contre la Roumanie samedi.

Darcy Graham est passé de la sixième à la deuxième place sur la liste des buteurs d’essais de tous les temps de l’Écosse avec quatre touchés lors d’une victoire retentissante de 84-0 contre la Roumanie, qui prépare une fusillade alléchante pour la Coupe du monde contre l’Irlande le week-end prochain.

Les Écossais ont inscrit six essais dans chaque mi-temps à Lille pour infliger une nouvelle défaite démoralisante à leurs adversaires, qui ont également été surclassés par l’Irlande et l’Afrique du Sud lors de leurs deux premiers matches dans la poule B.

Graham, qui a débuté la soirée avec 20 essais internationaux, a infligé le plus de dégâts aux ménés d’Europe de l’Est puisque son triplé en première mi-temps et un autre après la pause l’ont amené devant Duhan van der Merwe et Chris Paterson et jusqu’à 24.

L’aile prolifique d’Édimbourg est désormais à égalité avec Tony Stanger et Ian Smith, et à seulement trois de moins que le détenteur du record et compatriote originaire de Hawick, Stuart Hogg, qui a récemment terminé sa carrière à 27 ans.

Les Écossais étaient tellement confiants d’obtenir le résultat qu’ils voulaient au Stade Pierre Mauroy qu’ils ont procédé à 13 changements par rapport à l’équipe qui avait débuté contre les Tonga le dimanche précédent, préservant ainsi la plupart de leurs joueurs vedettes pour le match contre l’Irlande à Paris qu’ils doivent gagner avec un point bonus ou en en refusant un à leurs adversaires afin d’atteindre les quarts de finale.

Il n’y avait aucun danger que la décision d’aligner autant d’hommes marginaux se retourne contre eux à partir du moment où Hamish Watson a permis aux Écossais de démarrer avec le premier essai du match à la huitième minute.

Le flanker expérimenté d’Edimbourg – qui a perdu le maillot numéro sept face au jeune Rory Darge cette année – a marqué son retour dans la formation de départ en bondissant sur la droite après que Cam Redpath se soit débarqué sur son chemin alors qu’il était contrarié par sa propre charge. vers la ligne.

Ali Price – comme Watson, un autre membre de l’équipe des Lions britanniques et irlandais 2021 devenu un joueur périphérique de l’équipe nationale cette année – a obtenu le deuxième à la 17e minute après avoir été joué par Graham.

C’était au tour de Graham d’inscrire le score quatre minutes plus tard lorsqu’il atterrissait après une brillante course individuelle, le mettant à égalité avec son coéquipier d’Édimbourg, Van der Merwe, l’un de ceux qui avaient bénéficié d’une soirée de repos.

La Roumanie – déjà confrontée à cela – a complètement implosé dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps lorsque trois joueurs ont été éliminés et ont concédé trois autres essais.

Le talonneur Robert Irimescu a reçu un carton jaune pour un plaquage haut sur Ben Healy et quelques minutes plus tard, ils ont été réduits à 13, lorsque le rameur arrière Florian Rosu a reçu un carton jaune pour avoir écrasé un maul.

L’Écosse en a pleinement profité puisque Graham a marqué son deuxième de la soirée pour devancer Van der Merwe et égaliser Paterson.

Matt Fagerson s’est frayé un chemin au bulldozer pour le cinquième, mais seulement après qu’Ollie Smith ait été victime d’un méchant tacle haut lors de la préparation de Marius Simionescu, qui est devenu le troisième Roumain à être éliminé avant la pause.

L’Écosse a perdu huit fois de suite contre l’Irlande L’Écosse n’a qu’une seule victoire en 13 matches contre l’Irlande La dernière victoire de l’Écosse contre Murrayfield remonte à 2010 à Croke Park, Dublin.

Il était encore temps avant la pause pour que Graham réalise son triplé alors que l’ailier d’Édimbourg devançait Paterson et prenait seul la quatrième place. Les six essais de la première mi-temps ont été convertis par Healy alors que les Écossais menaient 42-0 à la mi-temps.

Les scores ont continué après la pause, avec Chris Harris, Smith, Healy, Johnny Matthews – peu de temps après son entrée en jeu – et Darge tous atterrissant.

Graham a ensuite couru pour son quatrième de la soirée alors que les Écossais ont remporté leur deuxième plus haute victoire en Coupe du monde, terminant à seulement cinq points de la victoire 89-0 qu’ils ont remportée contre la Côte d’Ivoire en 1995.