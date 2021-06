Rapport de match – Coque 17 – 10 Huddersfield

1:04



Faits saillants du choc de la Super League Betfred entre le Hull FC et les Huddersfield Giants.

Hull FC a effectué un retour en deuxième mi-temps pour infliger la troisième défaite consécutive de Huddersfield en Super League Betfred avec un triomphe 17-10.

Les Giants étaient privés de cinq joueurs de l’équipe première en raison de leur participation au match international de l’Angleterre contre les All-Stars du Combined Nations, et leur manque de profondeur d’équipe a finalement été révélé.

Hull, qui a également eu trois convocations pour l’international unique en plus d’une série de blessures, a dû payer pour une première mi-temps indisciplinée alors qu’il tirait de l’arrière 10-0 à la pause grâce à la semelle d’Olly Ashall-Bott essayer.

Ligi Sao du Hull FC est taclé

Oliver Russell a ajouté deux pénalités pour les Giants avant d’être éliminé sur le coup de la mi-temps, mais Hull a répondu avec trois essais en 13 minutes en seconde demie grâce à Mahe Fonua, Jack Logan et Connor Wynne pour mener 16-10.

Marc Sneyd a ajouté un drop à quatre minutes de la fin pour assurer la septième victoire des Noirs et Blancs en championnat de la saison et maintenir leur assaut pour une place en barrages.

Hull a rejeté une bonne position sur le terrain avec des erreurs et c’était une autre erreur qui les a fait prendre du retard à la neuvième minute.

L’arrière latéral Wynne n’a pas réussi à obtenir un coup de pied de Lee Gaskell et le ballon a rebondi entre les mains de son homologue Ashall-Bott, lors de son premier départ en Super League pour Huddersfield, pour traverser.

Les visiteurs ont prolongé leur avance à 8-0 avec une simple pénalité avant que l’ancien arrière latéral de Leeds Ashton Golding, opérant au talonneur dans le cadre du remaniement de Huddersfield, ait failli filer à bout portant mais a été retenu par une solide défense à domicile.

Russell a ajouté son troisième coup de pied du match après une autre infraction de Hull pour donner aux Giants un avantage de 10-0 avant de penser qu’ils avaient encore marqué dans le coin droit, mais l’arbitre Liam Moore a plutôt décidé d’abandonner la ligne de but pour les hôtes.

Hull a finalement pris de l’élan dans la dernière minute de la première période, mais la course de Wynne dans le coin droit a été interrompue par un déplacement de Russell, qui a été condamné au signal de la mi-temps.

Sneyd n’a pas pu placer les Noirs et Blancs sur le tableau d’affichage avant la pause alors qu’il traînait le penalty sur la ligne de touche, mais ils ont finalement fait compter leur avantage numérique grâce à l’essai de Fonua à la 49e minute.

Sneyd a raté son deuxième effort au but alors que les scores sont restés à 10-4, mais Hull a rapidement été de retour, avec le demi-arrière au premier plan.

Joe Greenwood en action avec Josh Reynolds du Hull FC

Logan a tiré le coup de pied précis de Sneyd dans le coin, qu’il a rendu avec la conversion pour établir le niveau de score à 10-10.

Et l’équipe de Brett Hodgson a pris l’avantage pour la première fois – après une solide course de Mitieli Vulikijapani lors de son premier départ à domicile – lorsque le coup de pied intelligent de Sneyd a causé des problèmes à la défense de Huddersfield et a été touché par Wynne.

Sneyd a ajouté son deuxième coup de pied pour donner aux hôtes un avantage de six points et le demi-arrière s’est assuré que son équipe était victorieuse avec sa première tentative réussie de drop goal de la campagne, avec l’attaquant de 17 ans Aidan Burrell venant pour ses débuts à Hull tard.